Агропромышленный комплекс страны в 4 квартале 2018 года (новые предприятия)

В четвёртом квартале 2018 года агропромышленный сектор российской экономики продолжал развитие.

В растениеводстве из-за сложных погодных условий произошёл спад по сравнению с рекордными урожаями прошлого года. В 2018 году сбор зерна после доработки составил 112,8 млн. тонн (в 2017 году — 134,1 млн тонн). Тем не менее это третий по величине урожай в истории России.

В других отраслях сельского хозяйства показатели за 11 месяцев выросли:

— производство скота и птицы на убой (в живом весе) — 102,7%,

— производство молока — 101,2% (29,3 млн тонн),

— производство яиц — 100,5%.

Экспорт сельскохозяйственной продукции оценивается в 25-26 млрд «зелёных» по сравнению с 20,7 млрд в прошлом году.

Локомотивом квартала стали 11 новых очередей тепличных комплексов общей площадью 68 га с капиталовложениями в более чем 18 млрд рублей.

В 4 квартале 2018 года вступили в строй 14 предприятий с капиталовложениями более 1 млрд. рублей, в том числе 1 молочный комплекс, 6 тепличных комплексов, 1 овощехранилище, 1 элеватор, 1 колбасный завод, 1 маслоэкстракционный завод, 1 крахмальный завод, 2 завода по переработке зерна. Общий объём капиталовложений запущенных предприятий по открытым источникам можно оценить в 46 млрд. рублей.

Крупнейшие запущенные производства:





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1. 9 октября в Красногвардейском районе Белгородской области открылся молочно-товарный комплекс ООО «Агропрод» на 1500 фуражных коров с произволственной мощностью 10,5 тыс. тонн молока в год. Комплекс включает 3 коровника, корпус смешанного стада, доильный зал, телятник, кормоцех, силосные траншеи, санпропускник, выгульные площадки. Сумма инвестиций в проект составила свыше 1 млрд. рублей, создано 40 новых рабочих мест.

2. 17 октября в Волгоградской области в г. Новоаннинский открылся маслоэкстракционный завод стоимостью 16 млрд рублей. Завод построен американской компанией «Каргилл».

Предприятие сможет перерабатывать до 640 тыс. тонн подсолнечника в год, выпуская 280 тыс. тонн подсолнечного масла и 260 тыс. — подсолнечного шрота

3. 2 ноября В Татарии в г. Заинске агрохолдинг «Агросила» завершил строительство «Заинского элеватора».

В строительство «Заинского элеватора» было инвестировано 1,5 млрд рублей. Новый комплекс по приему, хранению, чистке и сушке зерна различных агрокультур рассчитан на производственную мощность 150 тысяч тонн единовременного хранения. Общая площадь производственной локации составляет 5,7 га.

4. 16 ноября в Краснодарском крае после модернизации открылся крахмальный завод «Гулькевичский».

Сумма инвестиций в проект составила порядка 1,9 млрд рублей. Мощность завода позволяет перерабатывать свыше 110 тысяч тонн зерна кукурузы в год. Налажено производство крахмала, глютена, глютенового корма. Кроме того, завод выпускает мальтодекстрин — этот пищевой ингредиент широко используется в молочной, мясной, кондитерской и хлебопекарной отраслях.

5. 23 ноября в Выгоничском районе Брянской области состоялось открытие премиксного завода ООО «Брянский бройлер» АПХ «Мираторг» мощностью 60 тысяч тонн премиксов в год.

6. 26 ноября состоялось открытие нового комбикормового завода в селе Линец Железногорского района Курской области.

Группа компаний «АгроПромкомплектация» приступила к реализации этого проекта в 2017 году. Стоимость его составила более 3 млрд рублей.

Проектная мощность нового завода составляет 216 тысяч тонн гранулированных комбикормов в год. Элеватор рассчитан на единовременное хранение 150 тысяч тонн зерна в год. Мощность производства престартерной линии — 5 т/час.

7. 27 ноября в Ипатовском городском округе Ставропольского края открыто овощехранилище с мощностями первичной переработки сельхозпродукции. Мощность хранения нового объекта составляет 6,8 тысячи тонн, возможности первичной переработки — до 500 тонн в сутки.

Строительство объекта стоимостью около миллиарда рублей велось в 2017-2018 годах. Запуск овощехранилища принес Ипатовскому горокругу дополнительно 100 постоянных рабочих мест, в сезон число работников будет увеличиваться почти вдвое.

8. 29 ноября в Кашире Московской области запущена 4-я очередь тепличного комплекса «Агрокультура Групп» общей площадью 28 га.

После ввода в эксплуатацию всех четырех очередей общая площадь тепличного комплекса превысила 76 га. Объем производства при выходе на проектную мощность достигнет 74 тыс. тонн овощей в год. В теплицах четвертой очереди будут выращивать томаты, перцы, баклажаны, зелень. В целом, на сегодняшний день на предприятии работает около 1200 человек. Капиталовложения в строительство и оборудование 4-й очереди тепличного комплекса составили более 4,2 млрд рублей.

9. 3 декабря вторая очередь крупнейшего тепличного комбината в Сибири «Толмачевского» открылась под Новосибирском.

Строительство началось в мае этого года и обошлось инвестору в 1,8 миллиарда рублей. Вторая очередь площадью 8,5 га позволит комбинату дополнительно производить 12 тыс. т огурцов. Общая площадь комплекса комбината «Толмачевский» с вводом второй очереди превысит 17,2 га, общий объем производства овощной продукции составит 25 тысяч тонн в год.

10. 5 декабря новый тепличный комплекс, предназначенный для выращивания огурцов, был открыт ООО «Весна» в поселке Подкумок Предгорного района Ставрополья.

«Площадь новой теплицы составляет 9 га, производственная мощность — 3,8 тыс. тонн продукции в год», — рассказал на открытии руководитель компании Анатолий Пудло. По его словам, создано 100 новых рабочих мест. Капиталовложения в проект составили более 1 млрд рублей.

11. 11 декабря ООО «Агропромышленная компания «Кумир» осуществила в Орловской области первый этап внедрения проекта по использованию современных теплиц типа «Venlo» по голландской технологии.

Новый тепличный комплекс по выращиванию овощных культур, расположенный на площади 7,5 га, предполагает круглогодичное производство свежей экологически безопасной овощной продукции (томаты) в объеме ежегодно около 4,5 тыс. тонн. Сумма инвестиций составила 1,75 млрд рублей. Предприятием создано 150 новых рабочих мест.

12. 18 декабря на ТК «Ярославский» окрыли четвертую очередь строительства тепличного комплекса общей площадью 7 га. Строительство велось с 2017 года в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство зимних теплиц по гидропонной технологии с использованием ассимиляционного освещения мощностью 200 Вт общей площадью 7,1 га».

Общая стоимость работ по строительству четвертой очереди составила около 1,5 млрд рублей. Благодаря строительству четвертой очереди на предприятии создано дополнительно 140 рабочих мест.

13. 20 декабря в подмосковном Протвино состоялась открытие завода по производству сыровяленых колбас группы компаний «Рублевский».

Мощность нового завода составляет около 300 тонн сыровяленой продукции в месяц. На сегодняшний день создано 30 рабочих мест. Общая сумма инвестиций, которая вложена в проект, составила около 1 миллиарда рублей.

Вторая очередь завода будет открыта в 2019 году, она рассчитана еще на 5 тонн сыровяленых колбас в день.

14. 24 декабря 24 декабря в Свердловской области введена в эксплуатацию вторая очередь инновационного тепличного комбината «УГМК-Агро».

Стоимость второй очереди тепличного комбината с энергоцентрами составляет около 2,5 млрд рублей. Площадь второй очереди теплиц составляет 6,5 га. В настоящий момент общая площадь теплиц «УГМК-Агро» составляет 36,44 гектара, а общий объем производства овощей — 26 000 тонн в год. Увеличение производственной площадки способствовало созданию 476 рабочих мест.

Также в 4 квартале было открыто 8 предприятий с инвестициями от 0,5 до 1 млрд рублей:

1. 2 октября состоялось открытие завода субстратов для сельского хозяйства в ОЭЗ «Алабуга», построенного датским производителем теплоизоляции «Рокул».

Строительство производства обошлось в 500 млн рублей. Запуск данного предприятия позволит решить задачи по импортозамещению, так как до сегодняшнего дня поставки этих субстратов осуществлялись из Голландии.

2. 2 октября состоялось открытие новой, пятой по счёту теплицы по выращиванию роз компании «Мир цветов» в п. Кадошкино Мордовии.

Общая площадь теплиц достигла 15 га. Объём инвестиций составил 650 млн рублей. В новом тепличном комплексе создано 55 рабочих мест.

С введением в строй нового комплекса проектная урожайность составит 40 млн роз в год. В следующем году с выходом предприятия на проектную мощность его продукция займет 15 процентов рынка роз, выращенных в России.

3. В Шебекинском районе Белгородской области 1 ноября открыли новую модернизированную производственную площадку, на которой будут производить добавки, входящие в состав кормов для сельскохозяйственных животных.

В новое предприятие инвестировали более 650 миллионов рублей, производственная мощность завода составит 10 тонн готовой продукции в час.

4. В Каргатском районе Новосибирской области 13 ноября открыта третья очередь крупного животноводческого комплекса ООО «КФХ «Русское поле».

В ходе строительства третьей очереди комплекса в рекордные сроки были возведены коровник на 1000 голов, телятник на 822 головы, крытый прогон для скота, крытое сенохранилище, водяная скважина с системой глубокой фильтрации. Стоимость работ составляет более 500 млн рублей.

5. Также 13 ноября дан старт работе 3-й очереди ООО «Мордовский племенной центр» в Ковылкинском районе Мордовии.

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Площадка, как и все остальные очереди, включает репродуктор, рассчитанный на 4,8 тыс. свиноматок с доращиванием на 18,3 тыс. голов, а также финишный откорм на 33 тыс. голов. Введение в эксплуатацию нового комплекса позволило создать 78 новых рабочих мест.

6. 4 декабря круглогодичный тепличный комплекс площадью 3,3 гектара введен в эксплуатацию в Гвардейском городском округе Калининградской области. Производство комплекса ориентировано на выращивание томатов, огурцов, зеленых культур.

Выход на проектную мощность комплекса обеспечит дополнительное производство 900 тонн овощной продукции в год.

7. 7 декабря в Новоспасском районе Ульяновской области открыт животноводческий комплекс на 1200 дойных коров. Проектная мощность нового комплекса составляет до 10,8 тыс. тонн молока в год. Инвестиции в проект составили 600 млн рублей.

8. 26 декабря вторая очередь комплекса по выращиванию салата и зеленых культур агрофирмы «Выборжец» площадью 3,1 га введена в эксплуатацию во Всеволожском районе Ленинградской области.

С выходом комплекса на проектную мощность производство свежей зелени в регионе увеличится на треть и составит 35 млн штук культур в год. Инвестиции составили 700 млн рублей.