Иордания получила второй вертолет Ми-26Т2
Как сообщили 26 декабря 2018 года ВВС Иордании, они получили из России второй тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2, поставленный по контракту 2016 года. В отличие от первого полученного Иорданией в январе 2018 года вертолета Ми-26Т2, данный борт имеет не камуфляжную, а темно-серую окраску.
17 апреля 2016 года АО «Вертолеты России» заключило контракт № RH-15-0651-04-1 на поставку четырех вертолетов Ми-26Т2 с иорданским государственным бюро The King Abdullah II Design and Development Bureau (KADDB). Вертолеты предназначены для ВВС Иордании. Иордания тем самым стала вторым иностранным военным заказчиком вертолетов модификации Ми-26Т2 после Алжира, получившего с 2015 года 14 таких вертолетов.
Испытания головного построенного по данному контракту на АО «Роствертол» в Ростове-на-Дону вертолета (регистрационный номер 06819, сохраняемый и в ВВС Иордании) былиначаты в октябре 2017 года, а 17 января 2018 года он своим ходом перелетел в Иорданию на аэродром Амман-Марка.
Второй построенный на «Роствертоле» вертолет Ми-26Т2 (регистрационный номер 06820) для Иордании начал летные испытания в декабре 2017 года, но только сейчас был передан иорданской стороне.
В первом квартале 2018 года на «Роствертоле» были построены и два остальных вертолета Ми-26Т2 по иорданскому заказу, с регистрационными номерами 06823 (серийный номер 35-05, первый полет 27 января 2018 года) и 06824 (серийный номер 35-06, первый полет в марте), до сих пор остающиеся в Ростове-на-Дону. Эти вертолеты также имеют темно-серую окраску.Второй построенный для ВВС Иордании тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2 (регистрационный номер 06820) во время летных испытаний на АО «Роствертол». Ростов-на-Дону,12.02.2018