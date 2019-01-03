Иордания получила второй вертолет Ми-26Т2

Как сообщили 26 декабря 2018 года ВВС Иордании, они получили из России второй тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2, поставленный по контракту 2016 года. В отличие от первого полученного Иорданией в январе 2018 года вертолета Ми-26Т2, данный борт имеет не камуфляжную, а темно-серую окраску.

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© ic.pics.livejournal.com Второй полученный ВВС Иордании из России тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2 (регистрационный номер 06820). Амман-Марка, 26.12.2018 © ВВС Иордании

17 апреля 2016 года АО «Вертолеты России» заключило контракт № RH-15-0651-04-1 на поставку четырех вертолетов Ми-26Т2 с иорданским государственным бюро The King Abdullah II Design and Development Bureau (KADDB). Вертолеты предназначены для ВВС Иордании. Иордания тем самым стала вторым иностранным военным заказчиком вертолетов модификации Ми-26Т2 после Алжира, получившего с 2015 года 14 таких вертолетов.

Испытания головного построенного по данному контракту на АО «Роствертол» в Ростове-на-Дону вертолета (регистрационный номер 06819, сохраняемый и в ВВС Иордании) былиначаты в октябре 2017 года, а 17 января 2018 года он своим ходом перелетел в Иорданию на аэродром Амман-Марка.

Второй построенный на «Роствертоле» вертолет Ми-26Т2 (регистрационный номер 06820) для Иордании начал летные испытания в декабре 2017 года, но только сейчас был передан иорданской стороне.