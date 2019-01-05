Шереметьево признан самым пунктуальным аэропортом мира 2018-ого года в своей категории

Аэропорт Шереметьево (SVO) был признан самым пунктуальным среди аэропортов мира за 2018 год в категории «Главные аэропорты» (20-30 миллионов вылетающих пассажиров в год). Об этом говорится в докладе, опубликованном по итогам исследования британской аналитической компании OAG.

По его данным, у 87% рейсов, вылетевших и прилетевших в Шереметьево в 2018 году, отклонение от графика составило не более 15 минут. Аэропорт переместился на первое место с третьего, которое он занял по итогам исследования 2017 года. Второе и третье место заняли аэропорты города Доха, Катар (DOH) и Миннеаполиса, США (MSP) с 84,91% и 84,02% рейсов соответственно.

В ходе исследования специалисты проанализировали 58 миллионов сообщений о рейсах по авиакомпаниям и аэропортам со всего мира. Отмечается, что в доклад попали только те авиакомпании и аэропорты, по которым аналитикам удалось собрать не менее 80% данных по времени отправления и прибытия рейсов. Своевременными эксперты считали рейсы, которые были выполнены в течение 15 минут от запланированного времени отправления или прибытия. Учитывались только пассажирские перевозки, тогда как грузовые и чартерные рейсы в расчет не принимались.

Лидером по пунктуальности среди крупных аэропортов, которые в год обслуживают более 30 млн вылетающих пассажиров, стал токийский Ханэда (85,62% рейсов, выполненных вовремя). После него идут аэропорт Атланты (США) с 82,23%, аэропорт Чанги (Сингапур) с 80,70%, аэропорт Денвера (США), аэропорт Лос-Анджелеса (США).

Первое место среди самых пунктуальных малых аэропортов занял аэропорт Минска (MSQ) — 92,35% его рейсов прилетают и улетают вовремя или с минимальной задержкой.

Самой пунктуальной авиакомпанией по итогам исследования была признана панамская Copa Airlines (89,79% рейсов, выполненных вовремя). Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic, четыре года подряд занимавшая первое место среди самых пунктуальных авиаперевозчиков мира, в 2018 году опустилась на второе место с 89,17%. В тройку лидеров также попала Hong Kong Airlines (88,11%). Кроме того, в списке пунктуальных авиакомпаний находятся Hawaiian Airlines, Bangkok Airways, Qantas Airways, LATAM Airlines Group, Azul, Qatar Airways и KLM.

В рейтинге есть и российский перевозчик — S7 с 18-м результатом в мире и шестым в Европе.