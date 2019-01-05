Начаты летные испытания летающей лаборатории Ту-214ЛМК

29 декабря 2018 года в Казани совершил первый полет после переборудования самолет-летающая лаборатория Ту-214ЛМК (регистрационный номер 64507), переделанный на Казанском авиационном заводе (КАЗ) им. С.П. Горбунова — филиале ПАО «Туполев» из пассажирского самолета Ту-214 (заводской номер 42305007, серийный номер 507, регистрационный номер RA-64507) постройки 2003 года. Самолет переоборудован в летающую лабораторию многофункционального летно-моделирующего комплекса ЛМК-214 ПАО «Туполев» для проведения испытаний нового радиолокационного комплекса модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2 (а в перспективе — ПАК ДА), в связи с чем оснащен соответствующим носовым обтекателем.



© russianplanes.net Принадлежащий ПАО «Туполев» самолет-летающая лаборатория Ту-214ЛМК многофункционального летно-моделирующего комплекса ЛМК-214 (заводской номер 42305007, серийный номер 507, регистрационный номер 64507) в первом полете по завершении переоборудования на Казанском авиационном заводе (КАЗ) им. С.П. Горбунова — филиале ПАО «Туполев». Казань, 29.12.2018 (с)

Данный борт был построен на КАЗ (КАПО) и, находясь в собственности ОАО «Финансовая лизинговая компания» (ФЛК), в 2004-2008 годах эксплуатировался в финансовом лизинге авиакомпанией «Дальавиа — Дальневосточные авиалинии» (Хабаровск), потерпервшей банкротство. В 2009-2010 годах некоторое время эксплуатировался авиакомпанией «Аэростарз» (Домодедово). После банкротства «Аэростарз» эксплуатация самолета была приостановлена, и с декабря 2010 года данный борт находился на хранении на КАЗ. В июне 2014 года был выкуплен ПАО «Туполев» у также потерпевшей банкротство ФЛК с целью переоборудования в летающую лабораторию Ту-214ЛМК многофункционального летно-моделирующего комплекса ЛМК-214 в рамках программы Ту-160М2. Фактические работы по переобрудованию были начаты на КАЗ с 2015 года.

В начале 2014 года на портале госзакупок была опубликована документация ПАО «Туполев» относительно осуществления закупки «Реконструкция и техническое перевооружение стендовой базы (многофункциональный летно-моделирующий комплекс ЛМК-214), ОАО „Туполев“ города Казань Республики Татарстан», реализуемой в рамках Федеральной целевой программы развития предприятий оборонно-промышленного комплекса в 2011-2020 годах. Завершение работ намечалось на конец 2017 года. Стоимость закупки 1,70925 млрд рублей, в том числе 600 млн рублей выделялось на приобретение бывшего в эксплуатации самолета Ту-214 типовой конструкции, техническое состояние которого обеспечит остаточный налет в 3000 летных часов или 600 посадок (остаточный действующий ресурс борта RA-64507 — 3353 часа или 2213 посадок).

Согласно официальному комментарию ПАО «Туполев» по данному проекту, «цель работы по Ту-214ЛМК — создание летающей лаборатории для отработки в полете комплексов бортового оборудования Ту-160 и в перспективе — ПАК ДА».