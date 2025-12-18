16 декабря новый импортозамещенный пассажирский самолёт Ту-214 с регистрационным номером RA-64536 выполнил первый полёт. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware. На портале Flightradar можно увидеть, что борт был в воздухе чуть больше часа — сначала улетел на север Татарстана, а потом вернулся к месту взлета.

На следующий день, 17 декабря, Ту-214 сначала перелетел с аэродрома завода к казанскому аэропорту. А через некоторое время борт вылетел в Минск. Предположительно в Минск Ту-214 улетел на перекраску.

Отметим, что это первая «тушка», построенная после утверждения летом 2022 года комплексной программы развития авиационной отрасли, рассчитанной до 2030 года. Построенные ранее Ту-214 начали делать ещё раньше. Так, в мае 2025 года Казанский авиационный завод (КАЗ) передал министерству промышленности и торговли России самолет с номером RA-64535.