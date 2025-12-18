MAX
Есть метка на карте 3 дня назад 3367
59
Kотенко Cергей Авиация

Ту-214 новой сборки поднялся в небо

© files.1mi.media

16 декабря новый импортозамещенный пассажирский самолёт Ту-214 с регистрационным номером RA-64536 выполнил первый полёт. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware. На портале Flightradar можно увидеть, что борт был в воздухе чуть больше часа — сначала улетел на север Татарстана, а потом вернулся к месту взлета.

На следующий день, 17 декабря, Ту-214 сначала перелетел с аэродрома завода к казанскому аэропорту. А через некоторое время борт вылетел в Минск. Предположительно в Минск Ту-214 улетел на перекраску.

Отметим, что это первая «тушка», построенная после утверждения летом 2022 года комплексной программы развития авиационной отрасли, рассчитанной до 2030 года. Построенные ранее Ту-214 начали делать ещё раньше. Так, в мае 2025 года Казанский авиационный завод (КАЗ) передал министерству промышленности и торговли России самолет с номером RA-64535.

© files.1mi.media

Источник: inkazan.ru

Комментарии 5

  • Нет аватара Алексей Растригин19.12.25 13:06:15
    это первая «тушка», построенная после утверждения летом 2022 года комплексной программы развития авиационной отрасли

    «УРРА!!! Заработало!» © один известный кот          

    борт вылетел в Минск. Предположительно в Минск Ту-214 улетел на перекраску

    вот не удивлюсь, если в будущем этот перелет войдет эпизодом в какое нить «кино про ихних шпионов и наших разведчиков»    

    Отредактировано: Алексей Растригин~13:06 19.12.25
    #1310218
  • Дмитрий Серегин Дмитрий Серегин19.12.25 13:26:00

    Покраска в Минске, самая надежная покраска в мире.

    #1310220
  • . Догор . Догор19.12.25 14:59:37

    Видно, работа в самолетостроении идет. Старания в этом направлении есть. По любому будет положительный результат.

    #1310226
  • Элина Смирнова Элина Смирнова20.12.25 05:41:39

    Радует.

    #1310263
  • Нет аватара Захарка20.12.25 19:45:30

    Ну вот, дело тронулось, наконец))
    Ждём ещё SJ-100 и МС-ку).
    P. S. Всё-таки хорошо, когда на сайте есть модерация. Почитал аналогичную новость на пикабу — там в комментах уже кто только не высрался.

    #1310275