«Зеленодольский завод имени А.М.Горького» завершил очередной этап модернизации производства

1 января на АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» состоялось открытие после модернизации цеха нефтегазового оборудования и сварочного участка цеха титанового литья.

В ходе осмотра цеха нефтегазового оборудования состоялась презентация установленного в рамках модернизации 5-ти осевого фрезерно — токарного обрабатывающего центра с ЧПУ модели SPHINX-5ХT/100 NAMSUN. Основные достоинства данного станка: совмещение токарной (карусельной) и фрезерной обработки в одном станке; восьмигранная конструкция ползуна вместо стандартного квадрата для увеличения жесткости; современная система ЧПУ Heidenhain TNC 640; высокая точность обработки (0,003 мм) при высокой скорости перемещения.

В ходе осмотра цеха титанового литья гостям доложили о ремонте сварочного участка с установкой сварочных столов с фильтровентиляционными установками. В основном корпусе цеха была установлена электропечь сопротивления камерная с выкатным подом СНОТ-25.50.20/10,5М.

Она предназначена для прокалки магнезитовых форм при температурах до 1050 °C., с автоматическим поддержанием при заданной температуре контрольных точек. Силовой шкаф управления на базе промышленного контролера JCPDAS позволяет осуществлять:

— гибкое программирование требуемых режимов работы оборудования,

— автоматическое регулирование, поддержание и контроль, заданных режимов работы оборудования,

— диагностика состояния всей силовой части,

— визуализация текущего состояния оборудования на экране,

— оповещение оператора в случае возникновения нештатных ситуаций,

— подключение к персональному компьютеру,

— система аварийного отключения.

В рамках программы модернизации и технического перевооружения в цехах также выполнен ремонт и реконструкция производственных и бытовых помещений, произведена замена электроснабжения, освещения, водоснабжения, системы пожарной сигнализации, системы отопления, замена приточной и вытяжной вентиляции, произведена замена оборудования и др.