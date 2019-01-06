Первая «Ласточка»: микропроцессорные системы РФ преобразили ЭС2Г

Российские вагоностроители смогли за счет отечественных разработок вывести собственную продукцию на новый уровень.





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Благодаря развитию российского тренда на импортозамещение, отечественная промышленность начала не только создавать аналоги иностранной продукции, но и стремиться усовершенствовать ту продукцию, которая уже успела себя хорошо зарекомендовать в стране. Яркий пример такого положения дел можно наблюдать в материале информпортала «ПВ.РФ».

Так, по информации источника, заводом «Уральские локомотивы» передана в распоряжение РЖД первая десятивагонная «Ласточка» ЭС2Г. При этом было отмечено, что новые микропроцессорные системы РФ, которые использовались при разработке данного российского проекта, буквально преобразили ЭС2Г, позволив увеличить максимальное количество вагонов в «Ласточке» до 12 единиц.

«Возможность варьировать количество вагонов в «Ласточках» до 7-12 единиц появилась благодаря внедрению отечественной микропроцессорной системы управления и диагностики, разработанной с участием специалистов «Уральских локомотивов», — отмечается источником. Также было обращено внимание на то, что новые поезда повышенной вместимости, благодаря российским разработкам, сохраняют свои тяговые характеристики даже при максимальном количестве вагонов в составе.

В свою очередь зам. гендиректора «Уральских локомотивов» Виталий Брексон следующим образом прокомментировал перспективу использования новых «Ласточек»: «Мы создали поезд, который позволяет решить проблемы скоростных перевозок на самых загруженных участках дорог». При этом им было отмечено, что микропроцессорные системы РФ преобразили ЭС2Г, предоставив возможность существенно разгрузить самые сложные участки ж/д, одновременно обеспечивая пассажирам высокий уровень безопасности и комфорта их передвижения.