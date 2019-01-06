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Транспорт и логистика

Первая «Ласточка»: микропроцессорные системы РФ преобразили ЭС2Г

Российские вагоностроители смогли за счет отечественных разработок вывести собственную продукцию на новый уровень.

  •  © newinform.com

Благодаря развитию российского тренда на импортозамещение, отечественная промышленность начала не только создавать аналоги иностранной продукции, но и стремиться усовершенствовать ту продукцию, которая уже успела себя хорошо зарекомендовать в стране. Яркий пример такого положения дел можно наблюдать в материале информпортала «ПВ.РФ».

Так, по информации источника, заводом «Уральские локомотивы» передана в распоряжение РЖД первая десятивагонная «Ласточка» ЭС2Г. При этом было отмечено, что новые микропроцессорные системы РФ, которые использовались при разработке данного российского проекта, буквально преобразили ЭС2Г, позволив увеличить максимальное количество вагонов в «Ласточке» до 12 единиц.

«Возможность варьировать количество вагонов в «Ласточках» до 7-12 единиц появилась благодаря внедрению отечественной микропроцессорной системы управления и диагностики, разработанной с участием специалистов «Уральских локомотивов», — отмечается источником. Также было обращено внимание на то, что новые поезда повышенной вместимости, благодаря российским разработкам, сохраняют свои тяговые характеристики даже при максимальном количестве вагонов в составе.

В свою очередь зам. гендиректора «Уральских локомотивов» Виталий Брексон следующим образом прокомментировал перспективу использования новых «Ласточек»: «Мы создали поезд, который позволяет решить проблемы скоростных перевозок на самых загруженных участках дорог». При этом им было отмечено, что микропроцессорные системы РФ преобразили ЭС2Г, предоставив возможность существенно разгрузить самые сложные участки ж/д, одновременно обеспечивая пассажирам высокий уровень безопасности и комфорта их передвижения.

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https://newinform.com/155741-pervaya-lastochka-mikroprocessornye-sistemy-rf-preobrazili-es2g?utm_source=finobzor.ru

Ласточка, вагоностроение, железная дорога, логистика, пассажирские перевозки
  • юрич юрич
    06.01.1910:05:54

    Судя по фото «Ласточка» летает даже там, где пути не электрифицированы    (это шутка, но для тех кто не понял сделаю отступление, я знаю, что на Иваново «Ласточки таскает тепловоз).

    Жаль, что до сих пор не русифицировали маршрутную доску на лобовом.

    #1097757
    • A_SEVER A_SEVER
      06.01.1910:12:13

      на Иваново «Ласточки таскает тепловоз
      И в Псков.    

      #1097758
    • Нет аватара PhotonInside
      06.01.1913:34:58

      На фотографии Ласточка маршрута Петербург — Выборг — Сортавала — Маткаселькя.    

      От Выборга тоже за тепловозом.

      Отредактировано: PhotonInside~13:35 06.01.19
      #1097783
  • Комментарий удален
  • megajob megajob
    06.01.1913:39:08

    Радует, как замена и как «безопасность от поставок извне», ну то есть весь мир готовиться к Кризису и не понятно что и где перестанет существовать и кто останется без поставок.

    Я только вот что хотел спросить — в большинстве скоростных поездов «сцепка» прячется под красивый обтекатель, да и при таком «колпаке» внутрь не набивается грязь.    

    #1097784
  • Нет аватара Zzepp
    06.01.1914:12:23

    А есть какая-нибудь дополнительная информация про эту «микропроцессорную систему»? Хотя бы на основе какого именно процессора это всё лепили?

    Что-то вроде вот этого: https: // sdelanounas .ru /blogs /115823/?

    #1097788
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