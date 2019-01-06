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Что ждёт Россию в 2019 году. Позитивный прогноз

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/wDTtMhK5rvo

Первый выпуск января мы как обычно посвящаем обзору самых позитивных ожиданий для России в наступившем 2019 году. Чтобы потом оценить насколько эти планы были реализованы. Вместе с этим в текущем выпуске кратко рассмотрим и то, что воплотилось в реальность из нашего прогноза годичной давности.

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https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, новое производство, промышленность
  • Нет аватара Захарка
    06.01.1920:26:47

    Информация по количеству планируемых космических пусков текущем году порадовала, бум надеяться, что и с «Наукой» все получится, и со «Спектром»

    #1097899
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