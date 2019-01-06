Что ждёт Россию в 2019 году. Позитивный прогноз
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/wDTtMhK5rvo
Первый выпуск января мы как обычно посвящаем обзору самых позитивных ожиданий для России в наступившем 2019 году. Чтобы потом оценить насколько эти планы были реализованы. Вместе с этим в текущем выпуске кратко рассмотрим и то, что воплотилось в реальность из нашего прогноза годичной давности.
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- Евгений Супер
- 06.01.201918:25
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06.01.1920:26:47