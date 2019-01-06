Что ждёт Россию в 2019 году. Позитивный прогноз

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Первый выпуск января мы как обычно посвящаем обзору самых позитивных ожиданий для России в наступившем 2019 году. Чтобы потом оценить насколько эти планы были реализованы. Вместе с этим в текущем выпуске кратко рассмотрим и то, что воплотилось в реальность из нашего прогноза годичной давности.