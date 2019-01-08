ООО «РариТЭК Авто Групп» по заказу АО «Транснефть — Приволга» разработало и изготовило три модели специализированной техники:

1. Агрегат цементировочный ЦА-32К на шасси КАМАЗ 43118

2. Комбинированная дорожная машина КО-806 на шасси КАМАЗ 43253

3. Автомобиль бортовой с КМУ ИМ-150N на шасси КАМАЗ 6520

Все они были созданы в рамках оговоренных потребностей заказчика согласно утвержденному техническому заданию.

Агрегат цементировочный ЦА-32К на шасси КАМАЗ 43118

Мощный и надежный автомобиль, позволяющий направлять тампонажную смесь в рабочую скважину, нагнетать раствор в затрубное пространство (за обсадной колонной) и измерять объем жидкости при ее подаче в цементно-смесительную машину. Он также может применяться для промывки и капитального ремонта скважин, монтажа ванн из химреагентов.

Оснащен дизельным V-образным двигателем мощностью 300 л.с., с турбонаддувом и системой обработки отработавших газов.На цементировочной установке расположен насос высокого давления, манифольд и бачок для цементного раствора. В состав водоподающего блока входят вспомогательный двигатель и водяной насос.

Комбинированная дорожная машина КО-806 на шасси КАМАЗ 43253

Универсальное решение для качественной очистки дорожного полотна в любое время года и решения других задач. Комбинированная дорожная машина КО-806 обладает широким спектром возможностей — она может использоваться для мойки, поливки, устранения грязи и пыли, уборки свежевыпавшего или спрессованного снега, посыпки дорог противогололедными реагентами и других функций.

Машина дополнительно укомплектована оборудованием для очистки канализационных сетей и труб, оборудованием для заправки цистерны водой из водопроводной сети и водоемов, комплектами пожаротушения и поливки зеленых насаждений. Рабочий диапазон температур составляет от -20 до +40 ⁰С.

Автомобиль бортовой с КМУ ИМ-150N на шасси КАМАЗ 6520

Этот автомобиль рассчитан на безотказную работу в наиболее суровых климатических условиях России. Он оснащен мощным 400 сильным дизельным двигателем с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, надежной 16-ступенчатой КПП и блокировкой межколесного дифференциала для повышенной проходимости.

Кран-манипулятор ИМ-150N производится по австрийской технологии. Он обладает грузоподъемностью в 6,1 тонны, угол поворота составляет 420 градусов, максимальный гидравлический вылет — 8 метров. Сниженная масса крана обеспечивает повышенный запас полезной грузоподъемности для шасси КАМАЗ 6520. За безопасность работы отвечают клапаны удержания груза и встроенная защита гидросистемы от перегрузки.