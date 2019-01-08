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Сокровищница Юрубчена. Репортаж о старейшем в России месторождении Юрубчено-Тохомское

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/mtnuBnTBkfE

Роснефть разрабатывает древнейшее в России месторождение — Юрубчено-Тохомское. Оно претендует на статус самого большого в мире из древнейших. Его нефть высочайшего качества почти не требует очистки. Но для разработки специалистам пришлось перебрать весь арсенал технологий, которыми обладает современная наука.

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Роснефть, нефтедобыча
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