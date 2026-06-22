На плавучих буровых установках ПАО «Газпром», работающих в арктических условиях, установлены и эксплуатируются отечественные корабельные автоматические телефонные станции (КАТС) «Максиком», разработанные и произведённые в Санкт-Петербурге.

Оборудование внедрено на полупогружных плавучих буровых установках «Северное сияние» и «Полярная звезда», а также на самоподъёмной плавучей буровой установке «Арктическая».

ППБУ «Северное сияние» и «Полярная звезда» относятся к буровым установкам 5/6 поколения проекта Moss Maritime CS50 Mk II. Они предназначены для поисково-разведочного и эксплуатационного бурения скважин глубиной до 7500 метров при глубинах моря от 70 до 500 метров. Установки способны работать в условиях арктического климата при температурах до -30 °С и наличии битого льда толщиной до 70 см. Автономность объектов достигает 45 суток, а численность экипажа составляет до 76 человек.

Каждая из платформ представляет собой сложный автономный производственный объект. Так, водоизмещение ППБУ «Северное сияние» составляет около 59 тысяч тонн, а мощность силовой установки достигает 32 МВт. В таких условиях надёжность внутренних коммуникаций напрямую влияет на безопасность персонала и непрерывность производственных процессов.

Для обеспечения связи на объектах развернута телекоммуникационная система на базе отечественной цифровой IP-КАТС «Максиком» MXM500P. На каждой платформе установлены 232 абонентские линии, 128 IP-портов, каналы внешней связи, средства громкоговорящего оповещения и специализированные интерфейсы диспетчерского управления.

Оборудование интегрировано со спутниковыми каналами связи, обеспечивающими взаимодействие буровых платформ с береговыми центрами управления. Для экипажа развернута микросотовая сеть IP DECT, позволяющая сохранять связь при перемещении по объекту.

Базовые станции подключены по IP и получают питание по технологии PoE. Для оборудования, установленного на открытых палубах, используются специальные защитные термоконтейнеры, обеспечивающие работу в условиях низких температур, ветровых нагрузок, обледенения и воздействия солевого тумана. В состав комплекса также входят резервные каналы связи на базе VoIP GSM-шлюзов и решения для аварийного электропитания от судовой сети постоянного тока.

Использование отечественных КАТС «Максиком» на объектах морской добычи позволяет решать задачи связи и диспетчеризации без применения зарубежных телекоммуникационных платформ, способствуя технологической независимости стратегически важных проектов нефтегазовой отрасли.

Арктический шельф относится к числу наиболее сложных условий эксплуатации телекоммуникационного оборудования. Применение российских систем связи на буровых установках ПАО «Газпром» подтверждает возможность использования отечественных решений на объектах с повышенными требованиями к надёжности, автономности и отказоустойчивости.