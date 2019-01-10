РКС завершили испытания самого маленького в мире датчика ориентации для спутников

Входящая в холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») компания «Азмерит» успешно завершила цикл наземных испытаний малогабаритного звездного датчика (МЗД) АЗДК-1 для малых космических аппаратов.

Датчик АЗДК-1 обеспечивает ориентацию спутника по звездам. Он весит всего 193 грамма, что значительно меньше существующих в мире аналогов.

Первые летные испытания датчика АЗДК-1 запланированы на конец 2019 года. Предполагается установить прибор на технологический наноспутник ТНС. Спутниковые аппараты серии ТНС создаются на основе перспективной российской наноспутниковой платформы, разработанной РКС.

Датчики АЗДК-1 обеспечивают высокую точность ориентации космического аппарата по звездам. При этом они существенно меньше, легче и дешевле существующих в мире аналогов. Прибор весит всего 193 грамма, оснащен матрицей КМОП 1024×1280 пикселей, бортовым каталогом на 2400 звезд и обеспечивает точность около 5 угловых секунд.

Звездный датчик фотографирует участок звездного неба и определяет на основе бортового каталога направление оптической оси прибора в данный момент времени. АЗДК-1 — автономный прибор и самостоятельно рассчитывает кватернион ориентации и передает его бортовому компьютеру космического аппарата.

Наземные термовакуумные и вибродинамические испытания датчика проводились на стендах РКС. В ходе испытаний АЗДК-1 подтвердил свои характеристики по прочности и точности определения координат при выведении спутника на орбиту и при влиянии космических факторов.

«В ходе вибродинамических испытаний датчики подвергались синусоидальным и случайным вибрациям, пиковым ударным ускорениям до 25 g. Датчики находились в термовакуумной камере в течение трех дней при циклическом изменении температуры от минус 27 °C до плюс 57 °C. Датчики достойно выдержали эту программу испытаний и штатно функционировали», — приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора ООО «Азмерит» Марата Абубекерова.

Компания «Азмерит» была основана в 2012 году сотрудниками лаборатории космических проектов Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга (ГАИШ) МГУ имени М.В. Ломоносова. Компания специализируется на разработке инновационных приборов ориентации космических аппаратов. В 2016 году холдинг «Российские космические системы» приобрел 33,4% доли участия в уставном капитале ООО «Азмерит».

Соинвестором РКС в этом проекте выступил фонд «Сколково». После завершения испытаний планируется развернуть мелкосерийное производство звездных датчиков и приступить к разработке нового поколения приборов — АЗДК-2.