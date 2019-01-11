На телеуправление переведены два крупных питающих центра Калужской области

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») и Системный оператор ЕЭС выполнили проект по дистанционному управлению оборудованием подстанций 220 кВ «Мирная» и «Спутник», обеспечивающих энергоснабжение севера и запада Калужской области, а также транзит электроэнергии от Черепетской ГРЭС. До 2021 года технология будет реализована на 93 подстанциях ФСК ЕЭС по всей стране (сейчас — 24), в том числе 10 — в Центре России.

Для реализации телеуправления оборудованием подстанций 220 кВ «Мирная» и «Спутник» организована передача телеметрической информации в центр управления сетями Приокского ПМЭС (филиал ФСК ЕЭС) и диспетчерский центр Смоленского РДУ (филиал Системного оператора ЕЭС), внесены изменения в конфигурацию и программное обеспечение АСУ ТП, проведена настройка оперативно-информационных комплексов. Выполнен комплекс работ по повышению кибербезопасности, разработаны типовые программы переключений с использованием телеуправления, организованы тренировки персонала.

Подстанция 220 кВ «Спутник» обеспечивает электроснабжение северных и западных районов Калужской области, включая административный центр региона — город Калугу с населением около 360 тыс. человек. Также она участвует в транзите электроэнергии Черепетской ГРЭС в Калужскую и Московскую энергосистемы. От работы подстанции 220 кВ «Мирная» зависит надежность электроснабжения наукограда Обнинска с населением 115 тыс. человек и индустриального парка «Ворсино», где расположен ряд крупных промышленных предприятий — заводы НЛМК, Samsung, Nestle, L’Oreal и др.

Внедрение телеуправления — одно из ключевых направлений цифровизации ЕНЭС. Оно позволяет значительно повысить качество управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. В частности, обеспечивается кардинальное — вплоть до нескольких минут — сокращение времени переключений в электроустановках. Минимизируется риск ошибок персонала, снижаются расходы на оперативное обслуживание подстанций. Технология внедряется на энергообъектах нового поколения, обеспеченных цифровой связью и автоматизированными системами управления (АСУ ТП).