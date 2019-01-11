На заводе «Вириал» модернизировано производство режущего инструмента из твердых сплавов

На заводе комапиннии «Вириал» в Санкт-Петербурге выпускают заготовки осевого режущего инструмента (твердосплавные стержни), токарные и фрезерные сменные многогранные пластины. Предприятие закупило новое технологическое оборудование и запустило производство полного цикла: от разработки изделий и синтеза исходных компонентов до выпуска готовой продукции. В частности, на заводе производятся порошки твердых сплавов и определенные марки инструментальных материалов, из которых в дальнейшем делают заготовки режущего инструмента.

Потребители такой продукции — заводы, обрабатывающие детали из жаропрочных сплавов, и предприятия авиационного двигателестроения, авиастроения, атомного машиностроения.

Реализация проекта позволит снизить импортную зависимость ключевых отраслей промышленности от поставок зарубежного твердосплавного режущего инструмента, доля которого на рынке составляет более 80%. Средняя цена заготовок осевого инструмента будет ниже аналогичных на 10-20%, токарных сменных многогранных пластин — на 20-30%, фрезерных — на 30-40%.

Стоимость проекта составила 523,2 млн рублей, из которых 235 млн рублей — льготный заем ФРП на закупку технологического оборудования.

Новая производственная линия мощностью 70 тонн изделий в год позволит выпускать продукцию, не уступающую по характеристикам лучшим зарубежным аналогам.

Современные станки требуют применения высокотехнологичного режущего инструмента, поскольку именно он определяет возможности металлообрабатывающих производств и качество обработки металла. Технологическая зависимость стратегически важных отраслей от зарубежных поставок негативно сказывается на развитии отечественного машиностроения.

Организация производства высококачественного режущего инструмента на территории России позволит частично отказаться от продукции иностранного производства.