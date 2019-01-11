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Модернизация

На заводе «Вириал» модернизировано производство режущего инструмента из твердых сплавов

  •  © frprf.ru

На заводе комапиннии «Вириал» в Санкт-Петербурге выпускают заготовки осевого режущего инструмента (твердосплавные стержни), токарные и фрезерные сменные многогранные пластины. Предприятие закупило новое технологическое оборудование и запустило производство полного цикла: от разработки изделий и синтеза исходных компонентов до выпуска готовой продукции. В частности, на заводе производятся порошки твердых сплавов и определенные марки инструментальных материалов, из которых в дальнейшем делают заготовки режущего инструмента.

Потребители такой продукции — заводы, обрабатывающие детали из жаропрочных сплавов, и предприятия авиационного двигателестроения, авиастроения, атомного машиностроения.

Реализация проекта позволит снизить импортную зависимость ключевых отраслей промышленности от поставок зарубежного твердосплавного режущего инструмента, доля которого на рынке составляет более 80%. Средняя цена заготовок осевого инструмента будет ниже аналогичных на 10-20%, токарных сменных многогранных пластин — на 20-30%, фрезерных — на 30-40%.

Стоимость проекта составила 523,2 млн рублей, из которых 235 млн рублей — льготный заем ФРП на закупку технологического оборудования.

Новая производственная линия мощностью 70 тонн изделий в год позволит выпускать продукцию, не уступающую по характеристикам лучшим зарубежным аналогам.

  •  © frprf.ru

Современные станки требуют применения высокотехнологичного режущего инструмента, поскольку именно он определяет возможности металлообрабатывающих производств и качество обработки металла. Технологическая зависимость стратегически важных отраслей от зарубежных поставок негативно сказывается на развитии отечественного машиностроения.

  •  © frprf.ru

Организация производства высококачественного режущего инструмента на территории России позволит частично отказаться от продукции иностранного производства.

  •  © frprf.ru

  •  © frprf.ru

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http://frprf.ru/press-tsentr/novosti/zaemshchik-frp-zapustil-v-sankt-peterburge-liniyu-po-proizvodstvu-rezhushchego-instrumenta/

Санкт-Петербург, импортозамещение, металлорежущий инструмент
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