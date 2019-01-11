На ТКФ «Ясная поляна» открылась новая линия по производству тульских пряников

11 января на кондитерской фабрике «Ясная поляна» в Тульской област открылась новая поточно-механизированная линия по производству тульских пряников.

Мощность новой линии составляет 1350 кг продукции в час.

— Линия позволит увеличить объёмы производства пряников более чем в два раза, до почти 12 тысяч тонн продукции в год, включая пряники формата 140 грамм и 45 грамм (аналог пряника для Аэрофлота, который будет поставляться в торговые сети) и новинки — пряники с новыми видами начинок: марцепан, корица и цукаты, чёрная смородина; а также создать дополнительные рабочие места, — сказал на открытии лини исполнительный директоро фабрики Денисм Громов. — Для организации производственной линии был проведена реконструкция этажа, закуплено оборудование, в том числе иностранного производства.

Сегодня проведены пуско-наладочные работы, отладка режимов и выпуск первой продукции.

Общая стоимость инвестиций составила почти миллиард рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно создано свыше 170 рабочих мест.

Инвестиционный проект «Линия поточно-механизированная для производства пряников с начинкой типа «Тульский» был осуществлён в результате соглашения между Администрацией Тульской области и ООО «Объединенные кондитеры», подписанного 19 января 2018 года.