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Экспорт

Почти 100 тысяч тонн кукурузы экспортировали из Приморья в АТР

  •  © primorsky.ru

Компания «Русагро», являющаяся резидентом ТОР «Михайловский», впервые вышла на рынок Китая с продукцией сельского хозяйства. Всего за 2018 год «Русагро» экспортировала из Приморья в страны Восточной Азии 99 тысяч тонн кукурузы. Из них 94 тысячи тонн реализовано в Японию и 5 тысяч тонн — в Китай.

На сегодня одним из крупнейших импортеров зерновых и масличных в мире является Япония (2017 год: 45 млн тонн, в том числе 0,3 млн тонн из России, преимущественно кукуруза). А вот Китай, являясь крупнейшим импортером сельскохозяйственной продукции в мире (120 млн тонн, в том числе 0,9 млн тонн из России, преимущественно соя), практически не закупает российскую кукурузу.

«С учётом меняющихся традиционных торговых потоков Китай может стать значимым экспортным направлением для российской сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении «Русагро».

"Русагро" намерена и дальше развивать торговые отношения с Японией и Китаем и увеличивать экспорт сельскохозяйственной продукции из Приморья, сообщила компания.

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http://www.zrpress.ru/business/primorje_10.01.2019_92646_rusagro-nachala-postavki-kukuruzy-iz-primorja-v-kitaj.html

Приморский край, сельское хозяйство, кукуруза, экспорт, Русагро
  • Нет аватара Bane
    11.01.1918:41:54

    Це добре, сельхоз, туризм и транзит нужно прокачивать — это относительно легкие деньги, этих денег может быть много (из-за объемов этих рынков) и, естественно, рабочие места.

    #1098869
  • Корбен Далас Корбен Далас
    11.01.1918:47:31

    Новости однозначный плюс!

    Есть над чем работать, пока даже по 1% от их импорта двум нашим ближайшим соседям не поставляем.

    Перспективы колоссальные, дай Бог!

    #1098871
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