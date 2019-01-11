Почти 100 тысяч тонн кукурузы экспортировали из Приморья в АТР

Компания «Русагро», являющаяся резидентом ТОР «Михайловский», впервые вышла на рынок Китая с продукцией сельского хозяйства. Всего за 2018 год «Русагро» экспортировала из Приморья в страны Восточной Азии 99 тысяч тонн кукурузы. Из них 94 тысячи тонн реализовано в Японию и 5 тысяч тонн — в Китай.

На сегодня одним из крупнейших импортеров зерновых и масличных в мире является Япония (2017 год: 45 млн тонн, в том числе 0,3 млн тонн из России, преимущественно кукуруза). А вот Китай, являясь крупнейшим импортером сельскохозяйственной продукции в мире (120 млн тонн, в том числе 0,9 млн тонн из России, преимущественно соя), практически не закупает российскую кукурузу.

«С учётом меняющихся традиционных торговых потоков Китай может стать значимым экспортным направлением для российской сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении «Русагро».

"Русагро" намерена и дальше развивать торговые отношения с Японией и Китаем и увеличивать экспорт сельскохозяйственной продукции из Приморья, сообщила компания.