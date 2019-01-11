В состав ВМС Алжира введены две построенные в России новые подводные лодки проекта 06361

9 января 2019 года на военно-морской базе Алжир ВМС АНДР в присутствии начальника генерального штаба Национальной народной армии Алжира генерала армии Ахмада Гайд Салаха прошла церемония ввода в состав алжирских военно-морскил сил двух подводных лодок проекта 06361.

Подводные лодки в сопровождении буксиров покинули ОАО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге соответственно 2 октября 2018 года и 27 ноября 2018 года.

Подводные лодки получили алжирские бортовые номера «031», «032» и наименования «Уарсени» (Ouarsenis), и «Хоггар» (Hoggar).

Две подводные лодки данного проекта были заказаны в России Алжиром в рамках контракта, подписанного в июне 2014 года. Количество подводных лодок этого типа в ВМС Алжира достигло 4 единиц.

Тактико-технические характеристики проекта 636.1:

Водоизмещение надводное — 2350 тонн, подводное — 3120 тонн.

Размеры: длина — 73,8 м., ширина корпуса — 9,9 м., ширина со стабилизаторами — 12,8 м, осадка — 6,2 м.

Глубина погружения: рабочая — 240 м, предельная — 300 м.

Энергетическая установка дизель-электрическая с полным электродвижением в составе:

— 2 дизель-генератора ДГ-1500 типа 4ДЛ-42М мощностью по 1500 кВт.

— 1 электродвигатель ПГ-141М мощностью 5800 л.с. (4050 кВт).

— 1 электродвигатель экономичного хода ПГ-142 мощностью 150 л.с. (95 кВт).

— 2 группы аккумуляторных батарей по 120 элементов тип 446-1.

Движители — 6-и лопастной винт, 2 водомета с электродвигателями ПГ-140 по 102 л.с. Скорость хода: надводная — 11 уз., подводная — 20 уз., экономическая — 3 уз.

Дальность плавания: под РДП — 7500 миль (со скоростью 7 уз.), под водой — 400 миль (со скоростью 3 уз).

Автономность — 45 сут.

Экипаж — 52 человека.