В состав ВМС Алжира введены две построенные в России новые подводные лодки проекта 06361
9 января 2019 года на военно-морской базе Алжир ВМС АНДР в присутствии начальника генерального штаба Национальной народной армии Алжира генерала армии Ахмада Гайд Салаха прошла церемония ввода в состав алжирских военно-морскил сил двух подводных лодок проекта 06361.
Подводные лодки в сопровождении буксиров покинули ОАО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге соответственно 2 октября 2018 года и 27 ноября 2018 года.
Подводные лодки получили алжирские бортовые номера «031», «032» и наименования «Уарсени» (Ouarsenis), и «Хоггар» (Hoggar).
Две подводные лодки данного проекта были заказаны в России Алжиром в рамках контракта, подписанного в июне 2014 года. Количество подводных лодок этого типа в ВМС Алжира достигло 4 единиц.
Тактико-технические характеристики проекта 636.1:
Водоизмещение надводное — 2350 тонн, подводное — 3120 тонн.
Размеры: длина — 73,8 м., ширина корпуса — 9,9 м., ширина со стабилизаторами — 12,8 м, осадка — 6,2 м.
Глубина погружения: рабочая — 240 м, предельная — 300 м.
Энергетическая установка дизель-электрическая с полным электродвижением в составе:
— 2 дизель-генератора ДГ-1500 типа 4ДЛ-42М мощностью по 1500 кВт.
— 1 электродвигатель ПГ-141М мощностью 5800 л.с. (4050 кВт).
— 1 электродвигатель экономичного хода ПГ-142 мощностью 150 л.с. (95 кВт).
— 2 группы аккумуляторных батарей по 120 элементов тип 446-1.
Движители — 6-и лопастной винт, 2 водомета с электродвигателями ПГ-140 по 102 л.с. Скорость хода: надводная — 11 уз., подводная — 20 уз., экономическая — 3 уз.
Дальность плавания: под РДП — 7500 миль (со скоростью 7 уз.), под водой — 400 миль (со скоростью 3 уз).
Автономность — 45 сут.
Экипаж — 52 человека.
Вооружение: 6 533-мм носовых торпедных аппаратов с устройством быстрого заряжания, боезапас — 18 торпед или 24 мины. В качестве варианта загрузки может использоваться ПКР «Club-S» (ПКР 9М54Э и 9М54Э1, КР 9М14Э), запускаемых из торпедных аппаратов. Для самообороны в надводном положении в герметичных кранцах в ограждении рубки размещается 6 ЗУР ПЗРК «Игла».
11.01.1920:02:19