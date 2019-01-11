Российские ветеринарные УЗИ-сканеры

Научно-производственное предприятие «РАТЕКС» создано в 1991 году на базе отраслевой лаборатории ультразвуковых диагностических систем сотрудниками Ленинградского института авиационного приборостроения. К этому моменту специалисты предприятия уже обладали значительным опытом в области ультразвуковой медицины благодаря научным исследованиям и разработкам.

Аппараты, созданные фирмой, успешно работают в медицинских учреждениях более 110 городов России и за рубежом. Приборы имеют все необходимые регистрационные документы, регулярно экспонируются на выставках.

Сканер носимый 10″ ветеринарный ЭТС-Д-05 «Раскан»

Носимый УЗ сканер ЭТС-Д-05 «Раскан» выполнен в брызгозащитном исполнении, имеет сенсорный экраном размером 10″ и предназначен для работы на выездах, в полевых условиях и стационарах. Отличительными особенностями прибора являются обновленный интерфейс адаптированный к управлению через сенсорный экран, а так же расположенные на передней панели регуляторы и кнопки быстрого дроступа, что обеспечивает простоту управления прибором. Автономное питание сканера позволяет проводить ультразвуковые исследования в течение 2-х часов и более. При работе от сети продолжительность работы не ограничена. Зарядка аккумуляторов ультразвукового блока и встроенного планшетного компьютера происходит от внешнего сетевого адаптера.

Носимый сканер ЭТС-Д-05 формирует ультразвуковое изображение высокой четкости с разрешением 256 лучей.

Прибор оснащается мультичастотными конвексными, линейными и микроконвексными 128-элементными датчиками. В приборе реализованы режимы CFM и PW допплера. Функция «Стоп-кадры» автоматически сохраняет эхограммы по команде «Стоп» (Freeze) в формате DICOM. Это позволяет после завершения исследования отобрать необходимые эхограммы, выполнить по ним измерения и передать в электронный архив. Отображение Стоп-кадров возможно в 1-ом, 4-х и 9-и окнах. Прибор обеспечивает измерение размеров, площади, объема, периметра, угла, скорости, временного интервала с неограниченным количеством измерений по одной эхограмме, имеется набор диагностических вычислений и пиктограмм.

Возможна распечатка заключений и эхограмм на лазерном или струйном принтере, подключенном по сети WiFi или с помощью USB кабеля. Имеются шаблоны заключений УЗ исследований с возможностью их редактирования и создания собственных. Прибор обеспечивает следующие режимы сканирования: B, 2B, 4B, B+M, B+D, режим ZOOM с возможностью выбора масштаба отображения эхограммы. Функция «Кинопетля» позволяет выбрать любой из 500 предшествующих команде «Стоп» кадр, выполненить по нему измерения и сохраненить на жестком диске или внешнем носителе в формате jpg или DICOM. Имеется возможность сохранения кинопетли в формате avi. При выборе типа исследования производится предустановка настроек прибора.

На поле эхограммы отображаются регистрационные данные пациента, текущая дата, рабочая частота, пиктограммы, комментарии, и другая необходимая информация. Наличие ряда регулировок позволяют изменять дифференцированность биологических объектов на эхограмме и детализировать их структуру. Цифровые фильтры снижают шумы и повышают читаемость эхограмм. Ряд функций и режимов работы прибора имеют память последнего состояния, что упрощает повторное обращение к данной функции или режиму.

Сканер ультразвуковой ветеринарный ЭТС-Д-05 «Раскан» передвижной с тележкой

http://rateks.com/e-scan_vet.html

Сканер 15 «ультразвуковой диагностический ЭТС-Д-05 «Раскан» переносной на тележке

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Сканер ультразвуковой ветеринарный ЭТС-Д-05 «Раскан» переносной

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