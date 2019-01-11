Единая энергосистема России увеличилась

Западный и Центральный энергорайоны энергосистемы Республики Саха (Якутия) вошли в состав Единой энергосистемы России с включением на параллельную работу с Объединенной энергосистемой Востока.

Полная техническая синхронизация новых энергорайонов со второй синхронной зоной ЕЭС России предусматривает их параллельную синхронную работу на единой частоте электрического тока, что означает принятие функций по управлению энергетическими объектами в новой части ЕЭС России Системным оператором Единой энергетической системы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2018 № 1496, а также распространение на нее принятых в ЕЭС России единых принципов диспетчерского технологического управления и единой технической политики Системного оператора.

Новые энергорайоны вошли в операционную зону созданного в 2016 году Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Саха (Якутия)» (Якутское РДУ).

Включение двух присоединенных энергорайонов Якутской энергосистемы в ОЭС Востока стало первым в новейшей истории России расширением этого энергообъединения. Начиная с 1980 года и вплоть до наших дней в составе ОЭС Востока находился лишь один из энергорайонов республики — Южно-Якутский, расположенный на территории Нерюнгринского и Алданского районов Якутии. Оперативно-диспетчерское управление этим энергорайоном осуществляет Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Амурской области» (Амурское РДУ).

Исторически Западный и Центральный энергорайоны работали изолированно друг от друга и от ОЭС Востока, функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на их территории выполняло ПАО «Якутскэнерго».

Западный и Центральный энергорайоны охватывают территорию 19 улусов (районов) и муниципальных округов Якутии с административным центром республики городом Якутском и включают в себя объекты генерации суммарной установленной мощностью 1519 МВт, крупнейшими из которых являются каскад Вилюйских ГЭС, Светлинская ГЭС, Якутская ГРЭС и Якутская ГРЭС Новая. На территории присоединенных энергорайонов находится 30 линий электропередачи (ЛЭП) 220 кВ общей протяженностью 5,546 тыс. км и 29 ЛЭП 110 кВ протяженностью 2,275 тыс. км, а также 45 подстанций (ПС) 220-110 кВ.

«Присоединение Западного и Центрального энергорайонов энергосистемы Республики Саха ко второй синхронной зоне ЕЭС России позволяет существенно повысить надежность электроснабжения жилых, социальных и производственных объектов наиболее развитых территорий Якутии по сравнению с условиями, когда они функционировали изолированно. Сейчас к ОЭС Востока присоединена большая часть Якутской энергосистемы, обеспечивающая электроэнергией более 80% населения республики. В случае возникновения аварийных ситуаций электроснабжение части потребителей может осуществляться за счет перетока активной мощности из Южно-Якутского энергорайона и Амурской энергосистемы, — отметил генеральный директор ОДУ Востока Виталий Сунгуров. «Примечательно, что подобное событие произошло на Дальнем Востоке впервые более чем за четверть века. Ранее ОЭС Востока расширялась в 1990 году при присоединении Совгаванского энергорайона энергосистемы Хабаровского края», — отметил он.

Комплекс режимных мероприятий для обеспечения включения на параллельную работу с ЕЭС России Западного и Центрального энергорайонов Якутской энергосистемы разработали и реализовали Филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока» (ОДУ Востока), Якутское РДУ и Амурское РДУ.

Для создания условий обеспечения параллельной работы энергорайонов с ОЭС Востока в 2015-2018 годах сетевыми компаниями построены транзиты 220 кВ Нижний Куранах — НПС-15 — Олекминск и Нижний Куранах — Томмот — Майя с подстанциями 220 кВ Томмот и Майя. Для подключения новой ПС 220 кВ Майя к распределительной сети 110 кВ Центрального энергорайона реализовано строительство заходов существующих ЛЭП 110 кВ с образованием двухцепной кабельно-воздушной линии (КВЛ) 110 кВ Майя — Табага, КВЛ 110 кВ Майя — Чурапча, КВЛ 110 кВ Майя — Борогонцы, двухцепной КВЛ 110 кВ Майя — Нижний Бестях. В 2016 году первые в истории отечественной электроэнергетики состоялись испытания по включению на параллельную синхронную работу ОЭС Востока и Западного энергорайона Якутской энергосистемы, а в апреле 2018 года был успешно проведен натурный эксперимент, доказавший возможность восстановления электроснабжения потребителей Центрального энергорайона от ОЭС Востока путем переноса точки раздела между ними.

В ходе реализации мероприятий по присоединению новых энергорайонов к ЕЭС России специалисты ОДУ Востока, Якутского РДУ и Амурского РДУ приняли участие в подготовке и согласовании технических заданий на разработку проектной документации, рассмотрели и согласовали проектную и рабочую документацию, согласовали технические условия на технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям и участвовали в проверке выполнения этих технических условий. Системный оператор обеспечил разработку комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в эксплуатацию.

В процессе подготовки к синхронизации новых энергорайонов с Единой энергосистемой специалисты Системного оператора выполнили расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, величин максимально допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях, рассчитали уставки (параметры настройки) устройств релейной защиты и автоматики и выдали их оперативному персоналу энергообъектов, протестировали телеметрические системы сбора и передачи информации в диспетчерские центры Системного оператора.

При включении энергорайонов в ЕЭС России Системным оператором обеспечена устойчивая работа Объединенной энергосистемы Востока. Координация работ по присоединению энергорайонов к ЕЭС России выполнялась ОДУ Востока, в операционную зону которого входит Якутское РДУ.