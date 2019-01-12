Первый резидент ТОСЭР «Нижнекамск» официально запустил производство окрашенного проката

Первый резидент ТОСЭР «Нижнекамск» (Республика Татарстан) — компания с китайским капиталом «Камасталь» — запустил производство в последний день 2018 г.

Компания получила статус резидента ТОСЭР в мае прошлого года. Предприятие запустило производство по окрашиванию рулонной стали на территории частного промышленного парка «Пионер». Запланированы инвестиции в объеме 428 млн руб. Количество заявленных рабочих мест — 63.

Инвестором проекта является китайская компания Shandong Baikal Group. Проектная мощность оборудования составляет 200 тыс. т в год.

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