Первая управляемая планирующая парашютно-грузовая система создана «Ростехом» в России

На сегодняшний день холдинг «Технодинамика», входящий в госкорпорацию «Ростех», изготовил и подготовил к заводским испытаниям 7 опытных образцов (6-лётных, 1-пройдёт программу наземных испытаний) управляемой планирующей парашютно-грузовой системы УПГС-4000 для выгрузки грузов из самолёта Ил-76. Об этом 10 января 2019 года сообщила пресс-служба «Ростеха».

Система УПГС-4000 способна c высокой точностью доставлять грузы полётной массой от 3-х до 4-х тонн, в том числе в самые труднодоступные районы, различных видов — как военные, так и гражданские. Также она сможет доставлять в зоны стихийных бедствий гуманитарные грузы весом в несколько тонн. Точность полёта и посадки обеспечивается с помощью автоматического управления и навигационного оборудования по сигналам спутниковых навигационных систем «Глонасс/GPS», которые имеют защиту от средств радиоэлектронной борьбы потенциального противника. Причём в процессе полёта также могут быть изменены координаты точки посадки. Разработка ведётся в рамках опытно-конструкторской работы «Горизонталь-4000» специалистами Московского конструкторско-производственного комплекса «Универсал» (входит в холдинг «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех»).

Массовые поставки новой системы для нужд Минобороны планируется начать в 2021 году.