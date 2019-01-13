В Новосибирскую область поступили 24 новых автомобиля скорой медицинской помощи

Новосибирским медикам были переданы ключи от 24-х новых автомобилей скорой помощи на базе автомашин марок «ГАЗель», УАЗ и «Соболь».

15 машин на базе «Газелей» были вручены областной Станции скорой медицинской помощи. По одной машине различных марок передано Бердской центральной городской больнице, Искитимской горбольнице, Новосибирской клинической районной больнице № 1, Ордынской, Мошковской, Сузунской, Чулымской, Карасукской и Кочковской ЦРБ.

Всего 2018 году приобретено 36 новых автомобилей.