В Новосибирскую область поступили 24 новых автомобиля скорой медицинской помощи
Новосибирским медикам были переданы ключи от 24-х новых автомобилей скорой помощи на базе автомашин марок «ГАЗель», УАЗ и «Соболь».
15 машин на базе «Газелей» были вручены областной Станции скорой медицинской помощи. По одной машине различных марок передано Бердской центральной городской больнице, Искитимской горбольнице, Новосибирской клинической районной больнице № 1, Ордынской, Мошковской, Сузунской, Чулымской, Карасукской и Кочковской ЦРБ.
Всего 2018 году приобретено 36 новых автомобилей.
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- Великоросс
- 13.01.201901:44
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