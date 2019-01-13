В Саратовской области открыты детский сад и пристройка к детскому саду
В с. Елшанка Воскресенского района открыта пристройка на 40 мест. Общее число мест в детсаду — 140. Очередность в детсад закрыта полностью.
В пос. Ласточкино г. Саратова открыто новое дошкольное учреждение на 160 мест.
В детсаду в пос. Ласточкино имеется медицинский блок, пищеблок, прачечная, музыкальный зал с костюмерной, физкультурный зал с помещением для хранения спортинвентаря, кабинеты для дополнительного образования. На территории детсада расположены игровые и физкультурные площадки.
В саду планируется отрабатывать методику дополнительного образования, направленную на развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, будет работать изостудия, театральная студия
Детсад не только обеспечит местами детей микрорайона, но и позволит создатьновые рабочие места — их будет 56.
http://saratov.gov.ru/new...ta_ocherednost_v_detsad_/
http://saratov.gov.ru/new...uchrezhdenie_na_160_mest/
- Великоросс
- 13.01.201919:06
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