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Детские сады и школы

В Саратовской области открыты детский сад и пристройка к детскому саду

  •  © saratov.gov.ru

В с. Елшанка Воскресенского района открыта пристройка на 40 мест. Общее число мест в детсаду — 140. Очередность в детсад закрыта полностью.

  •  © saratov.gov.ru

В пос. Ласточкино г. Саратова открыто новое дошкольное учреждение на 160 мест.

В детсаду в пос. Ласточкино имеется медицинский блок, пищеблок, прачечная, музыкальный зал с костюмерной, физкультурный зал с помещением для хранения спортинвентаря, кабинеты для дополнительного образования. На территории детсада расположены игровые и физкультурные площадки.

В саду планируется отрабатывать методику дополнительного образования, направленную на развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, будет работать изостудия, театральная студия и т. д.

Детсад не только обеспечит местами детей микрорайона, но и позволит создатьновые рабочие места — их будет 56.

  •  © saratov.gov.ru

  •  © saratov.gov.ru

  •  © saratov.gov.ru

  •  © saratov.gov.ru

  •  © saratov.gov.ru

  •  © saratov.gov.ru

  •  © saratov.gov.ru

  •  © saratov.gov.ru

  •  © saratov.gov.ru

 http://saratov.gov.ru/new...ta_ocherednost_v_detsad_/ 

 http://saratov.gov.ru/new...uchrezhdenie_na_160_mest/ 

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Саратовская область, новый детсад
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