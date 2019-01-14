Новые школы открылись в Московской и Рязанской области

Новый корпус школы открылся в Подмосковной Балашихе

Дополнительные 300 мест для учащихся появилось в Балашихе благодаря возведению пристройки к школе № 2 на ул. Кудаковского. Площадь трехэтажного корпуса составляет около 6 тысяч м2.

Сегодня 14 января ребята первый раз посетили уроки в новом здании.

Всего в корпусе 12 учебных кабинетов, школа оснащена библиотекой, столовой, спортивным залом, учебными кабинетами, медицинским блоком с кабинетом врача и процедурной, кабинетами логопеда и психолога. Во всех учебных классах есть интерактивная доска и ноутбуки. В школе № 2 удалось ликвидировать вторую смену. На сегодняшний момент все дети, 1 215 человек, учатся в первую смену.

Преподавательский состав полностью укомплектован. Кроме того, в столовой работает штат сотрудников, которые готовят питание для обучающихся. Ранее питание в школе было привозным.

На прилегающей территории размещены спортивные площадки, установлены детские игровые комплексы и оборудованы места для отдыха.

Строительство пристройки началось осенью 2017 года. На работы выделили более 200 миллионов рублей. Новый корпус соединен теплым переходом с основным зданием школы.





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Новая школа открылась в Рязанской области

14 января в Ухоловском районе Рязанской области открылась новая начальная школа. Новое здание рассчитано на 250 детей.

Школа представляет собой представляет собой два корпуса, соединённых переходом. В одном из корпусов учатся дети средних и старших классов, а во втором — новом — младшеклассники. В новом двухэтажном здании для детей оборудованы столовая, стоматологический кабинет, спортивный зал с необходимым инвентарём, кабинеты для занятий, игровая комната, актовый зал, библиотека, а также кабинеты релаксации и информатики.

Кроме того, преобразили территорию рядом с учреждением. Ее оборудовали спортивными площадками, озеленили и огородили по всему периметру.

Вместе с новым корпусом также построили теплые гаражи для автобусов и собственную газовую котельную.

Прежнее здание школы было построено в 1934 году, а в 2012 году было признано аварийным. Новое здание ввели в эксплуатацию 28 декабря 2018 года в рамках федерального проекта «Создание современной образовательной среды для школьников» и региональной программы «Развитие образования и молодёжной политики Рязанской области». Стоимость строительства составила 147 млн рублей.

В Рязанской области необходимо открыть еще порядка 19 школ, чтобы обеспечить односменный режим работы общеобразовательных учреждений. В 2019 году будет вестись строительство школ в Рязани, а также в нескольких населенных пунктах, в том числе в Дядьково и Кораблино. Регион рассчитывает на поддержку федерального центра в возведении новой школы в г. Сасово.





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