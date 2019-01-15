В медучреждения Ивановской и Новгородской областей поступили новые автомобили СМП

На основании распоряжений Правительства РФ в целях обновления парка санитарного транспорта Ивановской области выделены 48 автомобилей скорой медицинской помощи, 25 из них уже поступили в регион и переданы в учреждения здравоохранения региона. Восемь автомобилей предназначены для Кинешемской ЦРБ.

В течение ближайших месяцев в Ивановскую область поступит еще 23 автомобиля скорой помощи в рамках федеральной поставки.

Десять новых автомобилей скорой медицинской помощи отправились в районные больницы Новгородской области. Пять машин получила Новгородская станция скорой медицинской помощи, по две — Боровичи и Старая Русса, одну — Валдай. На эти цели были выделены средства из резервного фонда Правительства России осенью 2018 года.

«Все скорые оснащены по классу „В“. Это комплектация автомобиля экстренной медицинской помощи. Они предназначены для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе», — отметили в региональном министерстве здравоохранения.

За последние два года парк автомобилей скорой медицинской помощи в Новгородской области обновился на 25%.

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