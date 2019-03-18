Иркутский необрутализм





© Фото из открытых источников

Вот и настал момент продолжить изучать архитектуру Иркутска, и если раньше я рассказывал о деревянном зодчестве, сибирском барокко или конструктивизме то на этот раз очередь дошла до необрутализма. Шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы ХХ века не были застоем в архитектуре Иркутска, именно в это время областной центр обрёл узнаваемое лицо благодаря футуристическим конструкциям. Своеобразный стиль, выработанный плеядой талантливых архитекторов, сегодня называют иркутским ренессансом…

Воронежский, Павлов, Бух, а вместе с ними Халдеев, Аптекман, Колпиков, Пхор, Нечволодов и ещё целый ряд ярких представителей поколения шестидесятников вывели Иркутск на один уровень с мировыми центрами архитектуры и определили развитие многих городов Приангарья на десятилетия вперед.





© Фото из открытых источников

Владимир Азариевич Павлов (1938-2010гг.) — архитектор, председатель правления Иркутской организации Союза архитекторов СССР, один из основателей специальности «Архитектура» в Иркутском политехническом институте, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук. В. А. Павлов — лауреат Всесоюзных смотров лучших архитектурных проектов и построек страны. Специальным решением Международного союза архитекторов на Всемирной триеннале включён в число 50-ти выдающихся архитекторов мира. Стиль, в котором Павлов творил, принято называть необрутализмом — одним из течений послевоенногого модернизма. Этот стиль зародился в 1950-е годы в США, его особенностью были четкие прямоугольные формы, стремление к выявлению естественной (грубой) фактуры материалов и отказу от каких-либо декоративных приёмов.

Вычислительный центр Госбанка (ул.Степана Разина, 14).





© Фото из открытых источников

Авторы-архитекторы В. Павлов, В. Суханов и А. Папанян начали его проектирование в 1981 году. В 1988 строительство было завершено. Здание приобрело соответствующий времени облик и презентабельность. Облицовка фасадов плиткой из травертина теплых светлых тонов в контрасте с участками терракотового облицовочного кирпича, выносные в алюминиевых переплетах витражи, пирамидальное схождение этажей определяют облик этой постройки. Сейчас в здании находится Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области и Информационно-технический центр Иркутской области.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Жилой дом «Главвостоксибстроя» (ул. 5-й армии, 16).





© Фото из открытых источников

На пересечении ул. Российской и ул.5-й Армии расположен девятиэтажный жилой дом. Павлов начал проектировать его в 1978 году, в 1982 г. строительство было завершено. Блоки дома «Главвостоксибстроя» стоят ногами на тротуарах улиц, нависая над ними. Разноэтажные блоки трехлучевой блокировки с односкатными остроугольными завершениями сообщают композиции динамизм и архитектурный порыв.





© Фото из открытых источников

Жилой дом Восточно-Сибирской железной дороги (ул.Российская, 2, 2а).





© Фото из открытых источников

Ансамбль застройки по ул. Российской продолжает жилой дом Восточно-Сибирской железной дороги. В 1984 году В.Павлов начал проектирование жилого комплекса, получив заказ от железной дороги. Архитектор не преминул воспользоваться могуществом ведомства и реализовал великолепный проект. Увеличение высоты самого высокого блока достигнуто за счёт размещения наверху водонапорного резервуара, он же выполняет роль демпфера. Этот дом представлен в архитектурном музее Чикаго. Строительство было завершено в 1986 году, а уже в 1987 г. объект признан лучшей постройкой года на Всесоюзном смотре-конкурсе.





© Фото из открытых источников

Неподалёку, на ул. 5-й Армии, 24, находится ещё один жилой дом В.Павлова 1978 года постройки.





© Фото из открытых источников

Здесь в одном кадре конструктивизм 30-х и необрутализм 70-х.





© Фото из открытых источников

Диковинный дом на ул. Багратиона, 52а.





© Фото из открытых источников

Здание проектного института «Иркутскгражданпроект» (ул.Степана Разина, 27).





© Фото из открытых источников

ОАО «Иркутскгражданпроект» — территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов. В 1970-80 годы, когда значительно усилились темпы и объемы жилищно-гражданского строительства, численность сотрудников института достигла 1100 человек, это поставило вопрос о необходимости строительства для института собственного здания. В 1984 году В.Павлов спроектировал здание института, а в 1985-м оно было введено в эксплуатацию.

В одном кадре XIX и XX век.





© Фото из открытых источников

Жилые дома «Иргиредмета» и ОК КПСС (ул.М.Горького, 1, 2, 2а)





© Фото из открытых источников

Блокированные со сдвижкой две жилые секции института редких и цветных металлов по улице Горького — первый иркутский опыт молодого Павлова (1964-1965гг). Выходящая на красную линию секция поднята над землей и нависает над тротуаром. Сплошные на всю протяженность фасада балконные ограждения из деревянной рейки на фоне белой рустованной штукатурки, темные простенки на безбалконной стороне, индивидуальная столярка придают остроту и свежесть решению.





© Фото из открытых источников

К слову, и само здание НИИ «Иргиредмет», расположенное рядом, тоже весьма представительно.





© Фото из открытых источников

Вслед за «Иргиредметом» подобные дома были построены обкомом КПСС на противоположной стороне улицы, Горкомом — в Пионерском переулке (ул.Киевская, 9), Академией наук — в Академгородке (ул.Лемонтова 295, 295а, 295б) и для бурятского руководства — в поселке Усть-Орда.





© Фото из открытых источников

В конце улицы, на фоне футуристичных домов, видна древняя Харлампиевская церковь, о восстановлении которой я уже сообщал.





© Фото из открытых источников

Детский сад-ясли на 280 мест (ул.Свердлова, 6).





© Фото из открытых источников

В 1979 году в г. Иркутске было построено 4 детских сада по проекту В.Павлова на улицах Гоголя, 69, Трилиссера, 103, Ямская, 42 и Свердлова, 6. В связи с отсутствием на то время кирпичных типовых проектов Владимир Павлов получил возможность разработки индивидуального проекта детского сада-яслей на 280 мест с возможным повторным применением. Четырёхлучевая пространственная структура, совмещённая наклонная кровля, часть блоков приподнята над землей, открытые эвакуационные лестницы со второго этажа всё это придаёт привлекательность и живость проекту.

«Дом-корабль». В 70-е годы интерес к домам галерейного типа занимал умы многих советских архитекторов, но, насколько известно, только в Иркутске удалось довести эту идею до реализации. Суть идеи — замена большей части вертикальных коммуникаций горизонтальными, приводит к существенному их общему сокращению, и это заметно снижает стоимость квадратного метра жилья и дает ощутимый экономический эффект. С начала проектирования (1970г.) жилого дома по проспекту Маршала Жукова, 1 до его реализации прошло 13 лет.





© Фото из открытых источников

Помимо дома-корабля в микрорайоне Солнечный В.Павловым спроектирован комплекс зданий общежития, стоматологической поликлиники и школы на 33 класса по проспекту Жукова.





© Фото из открытых источников

Когда в 70-е годы Иркутск получил возможность строительства музыкального театра архитектор Вячеслав Воронежский не только предложил место для размещения театра (на мысу верхней ангарской террасы, на границе центрального парка культуры и отдыха, рядом с Крестовоздвиженской церковью), но и выдвинул идею и разработал форпроект нового культурного центра города. Туда вошли театр, центр научно-технической информации, областная библиотека и дворец гражданских обрядов. Два первых объекта были построены, по двум другим была полностью выполнена проектная документация. От строительства областной библиотеки и Дворца гражданских обрядов в дальнейшем отказались.

Центр Научно-технической информации на улице Коммунаров, 10 скрыт от людских глаз. Он стоит высоко на горке рядом с музыкальным театром. И с улицы его почти не видно, здание прикрыто густой растительностью. В наши дни здесь находится Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Попасть внутрь можно только по замысловатой лестнице, ведущей сразу на четвёртый этаж. Архитектура Центра научно-технической информации для 8-балльных сейсмических условий города получила смелые пластические формы и открыла дорогу поискам новых, выходящих за рамки упрощенных антисейсмических решений. Архитекторы: В. Павлов, Ц. Дагданова, Б. Холдеев, В. Суханов. Проектировалось в конце 60-х, реализовано в 70-е.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского. Строительство здания театра началось в 1984 году и заняло пять лет. Здание театра, созданное в неомодернистском стиле и контрастировавшее с панорамой города, не сразу понравилось иркутянам. Зданию многократно пытались дать обидные прозвища — «крематорий», «бомбоубежище», «гроб», однако ни одно из них не прижилось и сегодня музыкальный театр является одной из визитных карточек города.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Из современных построек на месте предполагаемого культурного центра сейчас находится Театральный квартал — самый дорогой жилой комплекс в Иркутске и музыкальный салон Дениса Мацуева.





© Фото из открытых источников

Своей архитектурой и материалом фасадов (цитаты лицевого кирпича ЦНТИ и травертина театра) здание музыкального салона отсылает к основным принципам неомодернизма и гармонично соседствует с ЦНТИ и Музыкальным театром.





© Фото из открытых источников

Жилой дом (ул.Декабрьских Событий, 21). Массивные пропорции, оштукатуренный бетонный пояс и внутренние дворики первого этажа — типичные элементы необрутализма.





© Фото из открытых источников

Гостиница «Арена» (ул.Свердлова, 39). Наряду с идентичным зданием по ул. Желябова, 8 и Иркутским цирком представляет единый архитектурный ансамбль.





© Фото из открытых источников

Общежития переменной этажности. Студенческий Иркутск остро нуждался в общежитиях, и в конце семидесятых появился проект общежития на 1200 мест. Выразительный силуэт этого комплекса понравился, проект Станислава Григорьева был четырежды повторён с некоторыми интерпретациями для трёх университетов в разных районах города. Общежитие № 1 Байкальского государственного университета на улице Советская, 45, рядом с ДК Профсоюзов построено в 1986 году. Общежития № 12 и № 13 Иркутского национального исследовательского технического университета на Игошина, 1, 5/1 построены в 1987 году.





© Фото из открытых источников

Здания носят черты ансамбля, ведущий мотив которого — сборные железобетонные «сотовые» панели. Первым «соты» на фасадах лесотехникума (не реализован) предложил архитектор С. Нечволодов. Потом они получили широкое распространение в Иркутске и Шелехове. Применённые на общежитиях через этаж дали неожиданный архитектурный эффект.





© Фото из открытых источников

Офисное здание и комплекс Общежитий Пединститута. Эти два объекта на Нижней набережной проектировались В. Павловым, С. Григорьевым и В. Афанасьевым с 1977 года и были достроены лишь в 1998 году. Оригинальний проект С.Григорьева здесь дополнен нонсольным актовым залом на верхних этажах одного из офисных блоков. Пирамида блоков общежития, наклонная кровля центральной башни, контрастное сочетание кирпичных и панельных стен, сложная пространственная структура придают интригующую остроту решению, а выразительный силуэт со стороны реки Ангары формирует панораму набережной.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Дом культуры профсоюзов на 800 мест, расположенный на ул. Декабрьских событий, 102, более известный иркутянам как «Панормама», был построен в 1970 году. Когда-то это был популярный ночной клуб, но после его закрытия здесь открылся самый большой скалодром в Сибири. В период тотального типового строительства иркутские архитекторы, и Владимир Павлов в первую очередь, искусно использовали предлог так называемой «переработки типового проекта на сейсмику», что позволило на основе типового получить авторское решение.





© Фото из открытых источников

Облицованные мрамором железобетонные антисейсмические усиления сценической коробки, мраморные карнизные лбы с брутальными водосливами, чёёрная рельефная керамическая плитка облицовки фасадов, остекление до пола, гранитные лестницы, мраморный бут подпорных стенок на выразительном рельефе, пешеходный проход под клубным блоком — неполный перечень авторского вмешательства в типовой проект.





© Фото из открытых источников

Общежитие и жилые дома с двухуровневыми квартирами в мкр.Байкальский.





© Фото из открытых источников

Здесь, по улице Байкальская, 241а, б, в, г, 243 расположен единый ансамбль жилых домов и общежития на 800 мест, построенное для работников релейного завода в 1986 году. Архитекторы: В. Павлов, С. Григорьев и Е. Григорьева. Отличительные черты проекта белые вертикальные цилиндры эвакуационных лестниц и необычная планировка.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Только Владимиру Азариевичу удалось реализовать 40 проектов в Иркутске и области: от зданий жилых домов до целых микрорайонов — Первомайского, Синюшиной горы, Солнечного, Университетского.





© Фото из открытых источников

Кроме детских садов в городе по его проектам было построено пять школ на 1244 места. На фото ниже представлена ныне утраченная школа № 19. Поводом для её сноса явилось аварийное состояние несущих конструкций, сосвсем недавно на её месте построено новое здание школы.





© Фото из открытых источников

А вот школа № 47 в микрорайоне Солнечный.





© Фото из открытых источников

Школа № 55 в мкр.Университетский.





© Фото из открытых источников

Радиодом — здание Иркутской государственной телерадиокомпании (ул.Горького, 15). Архитектор — Николай Беляков. Этот объект по всем признакам принадлежит «павловской школе». На этом перекрёстке можно увидеть интересный пример разновременной застройки, работы не одного поколения архитекторов. Дореволюционную архитектуру дополнила сталинская неоклассика, завершением этого ансамбля стал павловский необрутализм.





© Фото из открытых источников

Массивность, глухие поверхности кирпичных стен создают впечатление значительности сооружения. Здание является воплощением одного из пяти принципов современной архитектуры — «Дом на столбах», апологетом которого в свое время был великий Ле Корбюзье.





© Фото из открытых источников

Цельный по художественному образу архитектурный объект подпорчен в 2007 году, когда было застроено пространство под зданием.





© Фото из открытых источников

Архитектурный комплекс радиовещательной компании задуман и построен как единый архитектурный ансамбль. Сюда входят: старое здание 1930-х годов, симметричное обрамление его «брутальными» пристройками 1980-х и угловое здание конференц-зала. Последнее дополнение — монументальное по характеру сооружение, о котором идёт речь, — «держит» большое окружающее пространство с множеством точек восприятия. Хотя здание не выделяется из окружающей застройки высотой, за счёт своеобразной «игры масштабов» и подчеркнутой монументальности художественного строя, оно, несомненно, является современным архитектурно-композиционным акцентом места.





© Фото из открытых источников

Изюминка проекта — белые аркады боковых корпусов, сегодня, к сожалению, они подпорчены неудачным остеклением, что, впрочем, легко исправимо.





© Фото из открытых источников

Ансамблю Радиодома вторит Админитсративное здание на ул. Горького, 25.





© Фото из открытых источников

Ну и в заключение осталась кульминация необрутализма в Иркутске — «Дом на ногах». История этого здания началась в 1972-75гг. когда проектирование пристроя к зданию городской администрации, так называемого «блока А», поручили Владимиру Павлову. Строительство великолепного здания было заморожено в связи с проведением «Олимпиады-80».





© Фото из открытых источников

Здание простояло заброшенным почти 30 лет. В 2006-м иркутские власти все же решили продолжить строительство, но выяснилось, что придётся вкладывать дополнительные средства на укрепление сооружения. Взвесив все за и против, чиновники пришли к выводу, что снести долгострой и поставить на его месте новое здание будет проще. Против демонтажа произведения архитектуры выдающегося мастера выступали многие, однако в середине 2008 года Иркутск окончательно лишился «Дома на ногах», сейчас на месте здания расположена парковка.





© Фото из открытых источников

Такой была эпоха необрутализма и главная его заслуга в том, что появление нового стиля не позволило типовой панельной застройке массово войти в исторический центр Иркутска.





© Фото из открытых источников

Побродив по историческому центру можно найти ещё десятки зданий в стиле неомодернизма. Их характерная черта — выступающие бетонные балки и рёбра. Примером этого служит здание архива новейшей истории Иркутской области (ул. Марата, 19).





© Фото из открытых источников

Сотовые панели и стоящие на «ногах» лектории одного из корпусов медицинского университета (ул. 3 июля, 8) ещё одни элементы, свойственные этому стилю.





© Фото из открытых источников

Отмечу, что несмотря на свою оригинальность и историческую ценность сегодня ни одно из зданий не имеет охранного статуса. Вероятно, должно пройти некоторое время, чтобы общество осознало всю ценность советской модернистской архитектуры. От себя добавлю, что из-за отсутствия должного ухода фасады некоторых строений потрёпаны временем, тем не менее, многолетняя патина ничуть их не портит. Она наоборот, придаёт им некоторый шарм и незабываемую брутальность…