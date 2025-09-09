В центральной части Иркутска расположено более 700 объектов культурного наследия — памятников архитектуры разных эпох. Планомерная работа по ремонту и реставрации таких памятников, находящихся в областной собственности, уже идёт. Реставрацией также занимаются инвесторы и частные лица. К 2030 году необходимо привести в удовлетворительное состояние не менее 30 объектов культурного наследия, расположенных в историческом центре города Иркутска.

Сейчас идут работы на таких объектах областной собственности как Дом офицеров, Областная стоматологическая поликлиника, Театр пилигримов, один из корпусов Иркутской областной детской клинической больницы. В дополнение к этому в этом году проведут капитальный ремонт здания Иркутской областной филармонии.

В числе знаковых объектов культурного наследия, которые восстановили в Иркутске в последние годы, — Иркутское военное суворовское училище , здание кинотеатра «Марат» по улице рабочего Штаба, 19, здание действующего театра юного зрителя им. А. Вампилова, поликлиника по ул. Каландаришвили, 12. Решаются вопросы проведения реставраций и капитальных ремонтов Театра юного зрителя (Ленина, 13), здания отдела истории Иркутского областного краеведческого музея (Карла Маркса, 2), для них разрабатывают проектную документацию. Из бюджета Иркутской области ежегодно выделяется субсидия на сохранение памятников истории и культуры религиозного назначения. Среди объектов Иркутска, которые её получили за последние пять лет, — Знаменский монастырь и его кельи, Собор Богоявления, Входо-Иерусалимская, Покровская, Спасо-Преображенская церкви, храм Пресвятой Троицы, а также здание Иркутской синагоги.

Особняки и усадьбы, где когда-то жили, отдыхали, работали, ссорились и мирились обычные люди, такие же, как мы с вами, могли просто исчезнуть, но вместо этого получили новую жизнь. А значит, связь с прошлым не утрачена до конца, ведь такие дома — это материализованная история, которую в прямом смысле можно увидеть и потрогать. Реставрация памятников архитектуры сохраняет связь поколений в Иркутске

Дом по ул. Карла Либкнехта, 40.

В северной части исторического центра Иркутска в середине XIX века начал формироваться облик 97-го квартала, ограниченного улицами Карла Либкнехта, Дзержинского, Чехова и Тимирязева. Приблизительно в это же время здесь появился жилой дом, выходящий окнами на красную линию улицы Саломатовской — так раньше называлась Карла Либкнехта. Это достаточно большое одноэтажное здание с вальмовой крышей и двумя пристроями.

В 1985 году дом по адресу Карла Либкнехта, 40 был поставлен на государственную охрану как объект культурного наследия местного значения. К сожалению, к тому времени здание изрядно изменилось: какие-то пристрои были разрушены, а другие — наоборот, появились. Внутренняя планировка фактически была уничтожена поздними перестройками: здесь демонтировали печи, в капитальных стенах проделали проемы, а перегородки заменили. Кроме того, восстановлению первоначальной планировки усложнялось последствиями пожара и разложившимися практически в труху нижними окладными венцами.

Впрочем, задача, стоявшая перед реставраторами и инвестором Андреем Семеновым все-таки не была невыполнимой. По историческим фотографиям и сохранившимся элементам декора удалось восстановить узор наличников, облагородить внешний вид здания, в буквальном смысле спасти превратившуюся в руины внутреннюю планировку. Работы по реставрации были завершены в 2017 году, и сейчас деревянный дом по Карла Либкнехта, 40 выглядит намного наряднее, чем когда он только попал на баланс АРПИ.

Дом на ул. Тимирязева, 40.

Двухэтажный деревянный дом появился на улице Тимирязева, тогда еще называвшейся Преображенской, в самом начале XX века — в 1901 году. Когда-то этот район считался окраиной города, земля здесь стоила недорого, так что рациональнее оказалось использовать ее под огород. Все изменилось ближе к концу XIX века, когда территория начала активно застраиваться. Стоимость квадратной сажени подскочила в 6 раз — с трех рублей до 18. И в 1879 году тогдашняя владелица усадьбы, жена статского советника Васса Нарицына получила разрешение надстроить дворовый флигель вторым этажом и увеличить его входным прирубом. Через двадцать лет, в ноябре 1901 года новый владелец участка Иосиф Штейнер утвердил в Городской управе проект на строительство двухэтажного доходного дома по красной линии участка, а флигель был перенесен во двор.

Доходный дом Штейнера был построен из бревен и крыт железной крышей. Согревали жильцов голландские печи, стены внутри были оштукатурены и побелены. Из-за того, что дом вплотную прилегал к соседнему каменному, строителям пришлось закрепить водосточную трубу прямо в карнизе, а сток сделать на крыше.

До 1930-х годов строение находилось в частной собственности, а в 1931 владелец усадьбы Николай Зведер добровольно передал ее Горкоммунотделу. Впрочем, назначение дома почти не изменилось: там все так же жили люди. Но в 1998 году двухэтажное здание уже числилось не жилым. В 2012 году дом был утрачен в результате пожара, а то, что от него осталось, передали на баланс Агентства развития памятников Иркутска.

После того, как за дело взялись реставраторы и инвестор — ООО ТСК Элитстрой, облик дома Штейнера изменился буквально за несколько лет. Трудно представить, что еще десятилетие назад этот памятник архитектуры был признан аварийным: настолько гармоничным и посвежевшим он выглядит сейчас.

Дом на ул. Софьи Перовской, 36.

До 1920 года улица Софьи Перовской называлась улицей Матрешкинской. Все потому, что в ее начале находился питейный дом «Матрешка». Официально это название впервые появляется на плане Иркутска в 1849 году, хотя есть мнение, что в народе ее знали так значительно раньше. В этом районе города селились в основном мещане, солдаты, казаки и крестьяне. Усадьба по адресу Софьи Перовской, 36 — не исключение. Судя по плану 1843 года, на территории землевладения сначала был только один дом, а большая часть земли была занята огородом. Но где-то в 1870-х, когда в Иркутске разрешили строить двухэтажные дома, владелец усадьбы воспользовался моментом и построил двухэтажный особняк.

К сожалению, в архивных записях имя первоначального владельца участка отсутствует. Зато известно, что с 1894 года усадьба принадлежала жене поселенца Мяжитовой Мялике Рахимовне, а потом — ее наследникам. В 1932 году под предлогом невыполнения ремонта дом передали в муниципализированный фонд Горкоммунотдела. Впрочем, он по-прежнему использовался как жилой. Первородные наличники не сохранились: в советское время дом ремонтировался, и наличники на фасаде были полностью заменены. А в 2012 году пожар превратил особняк в обгорелые развалины, после чего дом передали на баланс АРПИ.

После реконструкции, в ходе которой особняк пришлось восстанавливать практически с нуля по фотографиям и архивным чертежам, дом на Софьи Перовской, 36 стал настоящим украшением улицы.

Дом на ул. Горького, 34.

Купец первой гильдии Василий Васильевич Жарников был видным человеком в Иркутске. Он торговал листовым железом, приисковым оборудованием, консервами, промысловыми продуктами. С 1889 года Василий Жарников стал Гласным городской думы и членом множества комиссий, а с 1898-го — городским головою. В этой должности он прослужил до 1902 года, потом возглавил комиссию по строительству иркутского водопровода, а в 1910 благодаря ему в городе появилась первая электростанция.

Василий Жарников владел несколькими домами, но жил в самом центре города — в особняке на углу Тихвинской и Харлампиевской (сейчас они называются ул. Сухэ-Батора и Горького). Одноэтажный дом с мезонином, построенный в конце XIX века, — один из немногих иркутских памятников архитектуры, который сохранил в первозданном виде не только внешний вид, объемно-планировочное решение и богатый декор, но и оригинальные элементы интерьеров. В том числе — уникальный лепной потолок с кессонами — углублениями в своде.

До 2012 года в бывшей усадьбе Жарникова располагался детский сад. За долгие годы эксплуатации здание изрядно обветшало: наличники покосились, краска потрескалась, дерево внутри начало гнить. После того, как Агентство развития памятников Иркутска нашло инвестора — предпринимателя Дмитрия Бритока, особняк Жарникова начал преображаться на глазах.

Реставраторы подвели под дом новый фундамент там, где не удалось сохранить оригинальный. Кроме того пришлось восстанавливать сгнившие детали крыши, менять кровлю, ремонтировать интерьеры. В усадьбе сделали пароизоляцию и утеплили дом современными материалами. Реставрацию завершили осенью 2014 года, и на месте бывшего детского сада появился ресторан «Золотой гусь». Сейчас в здании находится генеральное консульство Китайской Народной республики в Иркутске. Пожалуй, Василий Жарников был бы рад такому развитию событий, ведь торговые связи Иркутска и Китая были основой благосостояния многих купеческих династий еще в конце XVIII века.

Дом на ул. Тимирязева, 5.

Особняк на Тимирязева, 5 попал в список вновь выявленных памятников истории и культуры Иркутска еще в 1994 году. А построили его в самом начале XX века: район улицы Преображенской застраивался позже, чем исторический центр Иркутска. Даже на плане 1899 года в этом квартале еще нет жилых строений на красной линии. Владельцем земельного участка числился тогда гражданин Соединенных Штатов Америки Павел Карлович Вильмонт — преподаватель французского языка в промышленном училище.

Но уже в конце 1899 года Вильмонты продают участок жене иркутского ремесленника Ольге Абрамовне Поляковой. И, судя по ее запросам в городскую Управу, была она женщина очень деятельная. В ноябре 1899 года Ольга Полякова попросила разрешения на строительство на участке сразу нескольких домов: каменного одноэтажного, деревянного флигеля с двухэтажной задней частью, а также деревянных служб. Разрешение было получено с условием, что под наружной стеной флигеля будет каменный фундамент, а кровлю выполнят из железа.

Современные эксперты высоко оценили мастерство архитекторов и строителей дома, особо отмечая декоративную отделку. Наличники главного фасада украсили горизонтальными сандриками с пропильным подзором, а сам фасад оформили венчающим карнизом большого выноса.

В 1909 году домовладение перешло в собственность Петра Поликарповича Решетникова, а в 1920-х годах — муниципализировано. На баланс Агентства развития памятников Иркутска дом попал в ветхом состоянии, а фундамент из деревянных стульев и вовсе пришел в негодность. В ходе реставрации особняк приподняли, добавив кирпичный цоколь: за столетие дом изрядно просел относительно уровня улицы.

Работы по реставрации были завершены в 2015 году, и сейчас «Особняк Поляковых, Решетникова» великолепно вписывается в историческую застройку улицы Тимирязева, сохраняя градостроительный стиль Иркутска начала XX века. Вообще этот район города богат на памятники архитектуры: совсем рядом находится Крестовоздвиженская церковь, усадьбы Арцибашевых и Стрибейко, особняки Гордеева и Комарова. Целые кварталы здесь напоминают, каким был Иркутск еще каких-то 100-120 лет назад.

Дом на ул. Фурье, 11.

В июле 1880 года, через год после большого иркутского пожара, в городскую управу Иркутска принесли проект двухэтажного деревянного дома на каменном фундаменте. Строить его планировалось на земельном участке на улице Котельниковской, которым владела представительница дворянского сословия Александра Михнович. Проект утвердили, и вскоре заезжий двор начал принимать постояльцев.

Через 20 лет, в 1901 году Александра Михнович продала дом благотворительному обществу во имя иконы Божьей Матери «Утоли моя печали». Из заезжего двора строение превратилось в социальный объект: на первом этаже разместили столовую, где кормили малоимущих, а второй этаж отдали под женскую богадельню и конторские помещения. В годы Первой мировой войны общество «Утоли моя печали» обеспечивало солдат, уходящих на фронт, теплой одеждой.

В 1924 году благотворительное общество выселили, а дом перевели в жилой фонд. Люди жили тут до 2010 года, когда обветшавший особняк начали расселять. Тогда считалось, что дом исторической ценности не представляет, а потому подлежит сносу. После двух пожаров в 2011 году это казалось самым логичным финалом для бывшего дома общества «Утоли моя печали». Но здание попало в список вновь выявленных объектов культурного наследия, и Агентство развития памятников Иркутска вплотную занялось его судьбой.

Инвестору и реставраторам пришлось проделать огромную работу: старинный особняк, не раз страдавший от пожаров, буквально разобрали по бревнышку и построили заново, заменив пострадавшие элементы внутренней отделки и наружного декора, в том числе знаменитые иркутские барочные наличники.

Дом на ул. Байкальской, 21

Впервые дом появился на плане города в 1843 году. Позже его снесли и построили на его месте новое здание. В 1894 году к нему присоединили деревянный одноэтажный пристрой.

Площадь усадьбы того года полностью соответствовала габаритам современного здания. В советское время в доме произошел пожар, после которого его перестроили. Облик здания со временем менялся: неоднократно переделывали внутреннюю планировку, демонтировали печи, со стороны двора появились пристройки, изменили форму арочных окон на втором этаже, переделали крышу. Из-за многочисленных изменений почти все декоративные элементы, изначально украшавшие усадьбы, утрачены.

Сейчас объект представляет собой двухэтажное деревянное здание с одноэтажным пристроем. Здание имеет важное градостроительное местоположение, так как находится на одной из центральных улиц исторического центра Иркутска. В настоящее время в доме располагается хостел. Реставрацию усадьбы провели за счет привлечения инвестора. Она завершилась в 2017 году.

Дом на ул. Байкальской, 25

Дом изначально принадлежал купцу второй гильдии Алексею Викторовичу Демидову. Его построили во второй половине XIX века по проекту 1881 года. Дом состоял из двух квартир, что нетипично для архитектуры доходного дома. Усадьбу планировали сдавать в наём. В начале 1930-х годов ее передали муниципалитету, а жилые квартиры — базе Метровес Местпрома.

В 2000-х годах здание находилось в аварийном состоянии, оно перенесло несколько пожаров. Жителей из него расселили. В январе 2015 года дом отреставрировало за счет собственных средств ПАО «Агентство развития памятников Иркутска». После этого его передали в аренду магазину фермерских продуктов местных производителей.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой» конца XIX века. Проект реставрации усадьбы стал лауреатом Межрегионального Фестиваля «Зодчество Восточной Сибири», который проходил в Красноярске в 2014 году.

Дом на ул. Байкальской, 27

Дом построили во второй половине XIX века. С 1909 года в нём жили хозяева, которые унаследовали усадьбу от мещанина Михаила Васильевича Суворова. Часть помещений сдавали в наём. В советское время в постройках усадьбы жили люди и располагались торговые точки.

В октябре 2013 года ПАО «Агентство развития памятников Иркутска» начало реставрацию объекта за свой счёт. Для этого провели историко-культурную экспертизу, разработали проект реставрации, получили разрешение и согласование от Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

После завершения реставрации в здании расположился театр и творческие мастерские. Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой» конца XIX века. В 2014 году проект реставрации стал лауреатом Межрегионального Фестиваля «Зодчество Восточной Сибири», проходившем в Красноярске.

Дом на ул. Лапина, 45

На пересечении улиц Лапина и Коммунаров, совсем недалеко от оживленной улицы Седова, находится объект культурного наследия «Усадьба протоиерея Иннокентия Шастина». Строить комплекс начали после пожара 1879 года, который уничтожил значительную часть города, и получилось уникальное эклектичное строение, сочетающее в себе классические наличники и неорусский стиль орнамента, при том, что сам сруб был сложен скорее по деревенской традиции. Изначально усадьба включала в себя небольшой дом в три окна и флигель. В 1902 году построили второй этаж.

Проект реставрации дома на Лапина, 45 готовили четыре года. В результате удалось полностью восстановить резные деревянные украшения и сохранить исторический облик памятника, причем делать это пришлось по архивным фотографиям. Это был первый проект АРПИ, выставленный на торги, и получился он настолько удачным, что в 2017 году его признали лучшим среди работ по сохранению и приспособлению объектов культурного наследия к современному использованию, отметив премией «Феникс».

Сейчас здесь располагается офис строительной фирмы. Под восстановленным срубом разместили цоколь площадью более 250 квадратных метров, так что памятник архитектуры внутри стал намного больше, чем кажется снаружи. И более адаптированным под современные реалии. Инвестор понимал, что с чисто финансовой точки зрения — это невыгодная инвестиция, но, возможно, со временем такие строения будут цениться выше, чем стилизованные под старину новоделы.

Дом на ул. Кожова, 38

Жилой дом на Кожова, 38 построен между 1800 и 1850 годами, до того, как в Иркутске разрешили двухэтажное строительство. Поэтому строителям мещанского дома пришлось обойтись антресолью — полуэтажом с небольшим балконом, выходящим в дворовую часть, и галереей. Дом украсили наличники в стиле барокко, который как раз тогда становился популярным в Иркутске.

К моменту, когда объект передали на баланс АРПИ, износ дома составлял 77%. Это было в 2017 году, а уже в 2021-м в обновленном памятнике культурного наследия поселился молодежный театр «Новая драма». Переезд актеров стал возможен благодаря меценату — ООО «Стройпроектсервис».

Сейчас в здании находится зрительный зал на 130 мест, гримерные, склад декораций, два экспозиционных зала. Во дворе бывшего жилого дома разбили сквер. Объект расположен совсем рядом со 130-м кварталом, и результатом работы реставраторов могут любоваться не только зрители театра, но и туристы.

Дом на ул. Седова, 64

Особняк на Седова, 64 появился на карте города в конце позапрошлого века. Тогда улица называлась Среднеамурской, а участком владел томский мещанин Илья Савинцев. Судя по характерным приемам декоративного оформления здания, вероятно, автором проекта дома в стиле модерн был известный архитектор Владимир Рассушин. После революции усадьбу, естественно, национализировали и превратили в коммунальную квартиру, где разместились сразу четыре семьи. Для этого пришлось добавить еще три дополнительных печи.

В 2012 году памятник передали на баланс АРПИ. А когда в 2016 году Агентству удалось найти инвестора, в доме случился пожар. Тем не менее, инвесторы не сдались. Реставраторам даже удалось обойтись без разбора оригинального сруба. Это стало возможным благодаря тому, что дом стоит на каменном фундаменте, и нижние венцы остались в хорошем состоянии.

Реставрировать, а не заменить «новоделами» удалось 90% резных украшений под крышей, внутри дома переложили печь, восстановили гипсовые потолочные розетки, которые стали настоящей изюминкой интерьера. Впрочем, современные технологии в особняке тоже появились: его подключили к инженерным коммуникациям, благоустроили, усилили цоколь бетонной стяжкой. Сейчас в бывшей усадьбе Савинцевых находится офис.

Уже 12 лет в Иркутске работает Агентство развития памятников Иркутска (АРПИ). Его задача — найти инвесторов, готовых выкупить здание с земельным участком и вложить средства в проектирование, экспертизу и реставрацию объекта. При этом все хлопоты берет на себя агентство — помогает с документами, экспертизами, проектами, подбирает лицензированных подрядчиков и полностью ведет контроль над исполнением работ. Отреставрированные усадьбы передаются в собственность новым владельцам только после выполнения всех обязательств инвестора. Так новую жизнь получили уже 28 городских памятников: большая часть их была в удручающем состоянии, а теперь это действующие гостиницы, магазины, рестораны, галереи и жилые дома. Недавно агентство объявило о полном завершении реставрационных работ ещё в двух усадьбах — на улицах Подгорной, 22 и Сурикова, 9.

Дом на ул. Подгорной, 22.

Дома на улице Подгорной в большинстве своем построены в конце XIX — начале XX века, и многие имеют интересную историю. На этой улице находилась еврейская богадельня, тут ставили спектакли, одно время располагался цирк-шапито. Сегодня Подгорная, попавшая в проект «Иркутские кварталы», быстро развивается — здесь построен новый тротуар, проведено освещение, некоторые дворы частных домов наконец освобождены от контейнеров, оставшихся после «шанхайки». И вот ещё одно позитивное изменение — восстановленный дом.

В научно-проектной документации к реконструкции дома содержится информация, что первые жители усадьбы № 22 доподлинно неизвестны, но есть сведения, что он появился на карте города в 1897-1899 годах и сдавался в аренду мещанкой Устиньей Федоровной Тюрюминой. В иркутских газетах 1880-х годов о ней встречаются упоминания не самого лестного толка — например, что она расплатилась поддельной купюрой в магазине. К 1906 году усадьба перешла во владение Александру Петровичу Шестаковскому, а с 1909-го принадлежала Василию Феофановичу Грибенику (Гребнюку). Также есть сведения, что в середине 1900-х здесь вел прием фельдшер И. Ермолович.

30 декабря 1913 года в Иркутске открылось культурно-просветительское общество «Знание», и размещалось оно как раз в этом доме. Именно этот факт сделал здание памятником регионального значения. Некоторые историки считают, что общество было одним из легальных центров организационно-партийной деятельности Иркутского комитета РСДРП. Известно также, что дом № 22 всегда был жилым и, вероятно, регулярно сдавался в аренду. В августе 2013 года он сильно пострадал от пожара. Ну, а сегодня дом выглядит абсолютно новым. Впрочем, так оно и есть, ведь его остов, к сожалению, был фактически полностью уничтожен огнем.

В случае с домом на Подгорной, 22 в открытом доступе есть разные фотографии прошлого, которые демонстрируют, каким было здание в 1940-х годах, в 1970-х и 2000-х. По снимкам можно проследить все метаморфозы, происходившие с домом, вплоть до пожара в августе 2013-го. Вход на территорию усадьбы открыт, а значит, полюбоваться ею можно со всех сторон. Она представляет собой вытянутый вглубь двора деревянный дом переменной этажности. Стены выполнены из бревен диаметром 32-36 см, рублены «в лапу» и обшиты горизонтально уложенной калеванной доской, углы закрыты дощатыми лопатками. Крыша чердачная вальмовая с деревянной стропильной системой

Дом на ул. Сурикова, 9.

Этот дом находится на одной из самых старых улиц Иркутска — Сурикова (ранее — Спасо-Лютеранская, Лассаля) и соседствует с Курбатовскими банями , которые также были реконструированы при участии АРПИ). Известно, что здание возводилось как жилое и позже сдавалось внаем. Даты постройки доходного дома определены как 1850-1890-е годы. Бревенчатое, одноэтажное, но раскидистое — здание было одним из самых заметных в окружающей застройке и главным домом в усадьбе.

В 1924 году усадьба была муниципализирована, и некоторое время здесь размещался детский сад. В 1991-м дом передали на баланс детско-юношеской спортивной школе — в нем располагалась секция шахмат и шашек. По информации исследователей, предположительно с 1992 года помещение не эксплуатировалось и было отключено от всех инженерных сетей, а в мае 2009-го здесь произошел пожар, что практически превратило памятник в руины.

Сейчас в работе у АРПИ — три исторических здания: на Софьи Перовской, 20б, Кожова, 28 и Желябова, 16. Еще по четырем заключены договоры: «Усадьба Мусатова: дом с парикмахерской» на Дзержинского, 8 (сдача — середина 2026 года), «Усадьба М. И. Кукса: дом с лавкой, доходный дом» на Грязнова, 32, «Доходный дом» на Баррикад, 85 и «Общественное здание» в переулке Деповском, 4 (сроки сдачи намечены на середину 2026-го и на 2027 год). Специалисты АРПИ ведут поиск инвесторов на пять объектов на Фридриха Энгельса, 27, 31 и Декабрьских Событий, 75, включая дома с литерами.

Иркутск один из первых, где начали использовать уникальный подход — регенерацию исторического центра: когда сохраняется прежняя архитектура, но при этом здания получают новую жизнь. Это создаёт точки притяжения для бизнеса и туризма, помогает развивать отдельные районы города. Такая деятельность — хороший пример сотрудничества власти и бизнеса, следствием которого является сохранение культурного наследия без привлечения бюджетных средств

