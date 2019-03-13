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Спортивные объекты

Новый ФОК открыт в Краснодарском крае

  •  © 1288954.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

Новый спортобъект открылся в станице Анастасиевской. В состав учреждения входят игровой и тренажерный залы, две раздевалки с душевыми и санузлами, медицинский кабинет, тренерская, гардероб и комната для инвентаря. Трибуны комплекса вмещают 200 зрителей.

Стоимость объекта составила 37 млн рублей. 20 из них выделено из краевого бюджета, 17 — из районного.

Учащиеся школ и взрослое население из 17 близлежащих населенных пунктов смогут заниматься здесь единоборствами, волейболом, баскетболом и другими игровыми видами спорта.

  •  © 1288954.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

Напомним, в регионе возобновлены мероприятия по капитальному ремонту центральных стадионов в городах и районах края. На сегодняшний день отремонтированы стадионы в 32 муниципальных образованиях. Также в крае ежегодно будет строиться не менее 15 малобюджетных спортивных комплексов шаговой доступности.

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https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/470749/

Краснодарский край, спортивные объекты, сельская жизнь
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