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Новые заводы и цеха

НПО «БиоМикроГели» открыло в Екатеринбурге новую промышленную площадку по производству реагентов

  •  © eanews.ru

НПО «БиоМикроГели» открыло в Екатеринбурге новую промышленную площадку по производству реагентов для ликвидации аварийных разливов нефти и моющих средств, готовится приступить к экспорту продукции.

Инновационную продукцию с Урала планируется поставлять в Китай, Австралию, Индонезию, Малайзию, а также в США и страны Европы.

Разработчиком технологии по ликвидации аварийных разливов нефти и производитель моющих средств «Wonderlab» в феврале этого года также подписала дистрибьюторский контракт на поставку реагентов биомикрогели® для промышленной очистки воды с национальным дистрибьютором промышленной химии на территории России и стран СНГЗАО «Русхимсеть». В связи с этим в 2018 году предприятие закупило новое оборудование и масштабировало производство до 630 тонн в месяц.

  •  © s13.stc.all.kpcdn.net

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https://www.ural.kp.ru/online/news/3413647/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Екатеринбург, БиоМикроГели
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