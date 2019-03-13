НПО «БиоМикроГели» открыло в Екатеринбурге новую промышленную площадку по производству реагентов для ликвидации аварийных разливов нефти и моющих средств, готовится приступить к экспорту продукции.

Инновационную продукцию с Урала планируется поставлять в Китай, Австралию, Индонезию, Малайзию, а также в США и страны Европы.

Разработчиком технологии по ликвидации аварийных разливов нефти и производитель моющих средств «Wonderlab» в феврале этого года также подписала дистрибьюторский контракт на поставку реагентов биомикрогели® для промышленной очистки воды с национальным дистрибьютором промышленной химии на территории России и стран СНГЗАО «Русхимсеть». В связи с этим в 2018 году предприятие закупило новое оборудование и масштабировало производство до 630 тонн в месяц.