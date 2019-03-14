«Курганхиммаш» отгрузил технологическое оборудования для ПАО «Газпром»

Компания Курганхиммаш отгрузила партию технологического оборудования для крупного проекта компании «Газпром» по дообустройству второго участка Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ.

В состав отгрузки вошло такое оборудование как: входной сепаратор С-1, кожухотрубчатые теплообменники Т-1 «газ-газ» и Т-3 «газ-конденсат», сепаратор газа низкотемпературный С-3, разделители Р-1 и Р-2 блоков разделителей, колонна отдувки метанола К-1.

Все отгруженное оборудование является блочно-комплектным и будет работать на месте эксплуатации в составе с арматурными узлами и снабжено площадками обслуживания и теплоизоляцией.

Все арматурные узлы имеют максимально законченный вид и состоят из рамной конструкции, с технологическими трубопроводами и запорно-регулирующей арматурой. Это позволяет заказчику сократить время на установку и пуско-наладку данного оборудования.

Арматурные узлы, площадки обслуживания и теплоизоляция поставлялись заказчику отдельно от основного технологического оборудования.