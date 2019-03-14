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Производство

На предприятии «Уралэлектромеди» изготовили конус-сито для купоросного цеха

  •  © metallicheckiy-portal.ru

Пример эффективного импортозамещения продемонстрировал ремонтно-механический цех филиала «Производство сплавов цветных металлов» (ПСЦМ) АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК), изготовив конус-сито для купоросного цеха основной площадки.

Ранее эту деталь заказывали в Германии, где она изготавливалась из нержавеющей стали толщиной 1 мм. Немецкое сито быстро изнашивалось, и стоимость его была на порядок выше.

В ремонтно-механическом цехе на основании исходных данных разработали собственные чертежи. В ходе выполнения заказа был предложен ряд нововведений: толщину стенок детали увеличили до 3 мм, вместо множества мелких отверстий сделали удлиненные пазы.

В данный момент конус-сито опробуется в купоросном цехе. В дальнейшем предполагается провести разные эксперименты с этой деталью: поменять величину пазов, обработку и т. п. В зависимости от того, как покажут себя в работе разные модификации, будет выбрана наиболее оптимальная модель. В целом изготовленный своими силами конус-сито получился значительно дешевле и прочнее немецкого.

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http://metallicheckiy-portal.ru/news/2019/3/14/na_predpriatii_uralelektromedi_izgotovili_konus-sito_dla_kuporosnogo_cexa

Импортозамещение, машиностроение
  • S G S G
    15.03.1908:37:30

    Стыдоба-то какая! Сито раньше из немчурии завозили. Такие импортозамещающие новости лучше вообще людям не показывать.

    И кстати, что за фото? Фиг поймёшь реальные размеры…

    #1115146
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