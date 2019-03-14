На предприятии «Уралэлектромеди» изготовили конус-сито для купоросного цеха

Пример эффективного импортозамещения продемонстрировал ремонтно-механический цех филиала «Производство сплавов цветных металлов» (ПСЦМ) АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК), изготовив конус-сито для купоросного цеха основной площадки.

Ранее эту деталь заказывали в Германии, где она изготавливалась из нержавеющей стали толщиной 1 мм. Немецкое сито быстро изнашивалось, и стоимость его была на порядок выше.

В ремонтно-механическом цехе на основании исходных данных разработали собственные чертежи. В ходе выполнения заказа был предложен ряд нововведений: толщину стенок детали увеличили до 3 мм, вместо множества мелких отверстий сделали удлиненные пазы.