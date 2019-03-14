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Дорожное строительство

На Крымском мосту уложили половину рельсов

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Строители железнодорожной части Крымского моста уложили 19 из 38 километров рельсов на обоих направлениях из Тамани в Крым, сказал журналистам руководитель подрядной организации строительства Крымского моста Евгений Чибышев.

«Практически 19 километров рельсошпальной решетки из 38 уложено на Крымском мосту. То есть мы дошли до экватора», — сказал Кондаков, комментируя журналистам процесс укладки решетки специальным укладочным краном. Процесс происходит с Таманской стороны в направлении Крыма по двум будущим колеям.

Он отметил, что швы между секциями в дальнейшем заварятся, образовывая 440-метровые бесстыковые плети. Между этими плетями устанавливаются 84 комплекта специальных уравнительных стыков, который позволят создать «бархатный путь» и снимать напряжения в металле рельсов из-за перепада температур, сказал инженер.Рельсошпальная решетка укладывается на пролеты моста через слой гидроизоляции, пенополистирола и геотекстиля, что предохранит металлические конструкции пролетов от коррозии. Дождевая влага через дренажные каналы будет выводиться в лотки и попадать в локальные очистные сооружения, которые уже монтируются у моста, сказал Чибышев.

Железная дорога рассчитана на движение составов массой до 7100 тонн в диапазоне температур от -27 до +57 °C. Пропускная способность — до 47 пар поездов в сутки. С учетом определенного режима эксплуатации на мосту укладываются термоупрочненные рельсы типа Р65 российского производства. Суммарно на двух путях будет уложено около пять тысяч тонн рельсов и 76 тысяч железобетонных шпал, сообщили строители.Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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https://ria.ru/20190314/1551776024.html

Крым, Крымский мост, дорожное строительство
  • диегоамиго диегоамиго
    14.03.1914:34:45

    До последнего момента надеялся, что этот пресс-тур будет посвящен установке последнего пролета. Впрочем рельсо-шпальный экватор тоже неплохо.

    #1115009
  • Нет аватара senima56
    14.03.1917:29:27

    По-больше бы таких новостей! Поздравляем строителей и железнодорожников!

    #1115048
  • Нет аватара vikdik
    14.03.1919:15:27

    Просто прошу быстрее тепловоз! Быстрее!!!

    Это для меня будет бальзам на мою душу

    #1115067
  • Нет аватара vikdik
    14.03.1919:17:37

    Может к лету, а? Хоть в однопутном?

    #1115068
    • Human RS Human RS
      14.03.1920:26:33

      И куда поездам ехать? На полуострове по ж/д еще работы очень много, даже если к лету мост и закончат, то все равно ждать окончания строительства подходов.

      Отредактировано: Human RS~23:46 14.03.19
      #1115084
      • Нет аватара Ил-2
        15.03.1912:20:12

        Там одновременно строят все подходы посмотри в Ютубе Игоря Корсакова он несколько дней делает обзоры огромных этих строек

        #1115197
    • exhausted1987 exhausted1987
      15.03.1905:01:43

      Первый технологический поезд пройдет в августе уже!

      #1115130
      • Анатолий Масликов Анатолий Масликов
        15.03.1906:17:04

        эх… жаль. я в августе в Крым еду… хотелось на поезде. да по МОСТУ, но прийдется видимо самолетом… хотя новый аэропорт в Симферополе тоже можно оценить

        #1115134
        • Вячеслав Сергеев Вячеслав Сергеев
          15.03.1909:48:05

          И я в августе. Но продажу билетов на ж.д., как раньше сообщали, откроют только в декабре или ноябре ли. Так что в этом году — снова самолет.

          А аэропорт настоятельно советую посетить! Он реально потрясающ. Одна открытая площадка в накопителе чего стоит, с которой очень удобно за самолетами наблюдать. И зеленая стена.

          #1115160
  • S G S G
    15.03.1908:32:15

    Интересно, будут ли убирать технологический мост?

    #1115144
    • A_SEVER A_SEVER
      15.03.1908:49:13

      будут ли убирать технологический мост?
      Будут.

      #1115150
  • Феофан Обуздовский Феофан Обуздовский
    15.03.1908:35:17

    Про последний пролёт ничего не слышно? Когда планируется установка?

    #1115145
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