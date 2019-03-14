На Крымском мосту уложили половину рельсов

Строители железнодорожной части Крымского моста уложили 19 из 38 километров рельсов на обоих направлениях из Тамани в Крым, сказал журналистам руководитель подрядной организации строительства Крымского моста Евгений Чибышев.

«Практически 19 километров рельсошпальной решетки из 38 уложено на Крымском мосту. То есть мы дошли до экватора», — сказал Кондаков, комментируя журналистам процесс укладки решетки специальным укладочным краном. Процесс происходит с Таманской стороны в направлении Крыма по двум будущим колеям.

Он отметил, что швы между секциями в дальнейшем заварятся, образовывая 440-метровые бесстыковые плети. Между этими плетями устанавливаются 84 комплекта специальных уравнительных стыков, который позволят создать «бархатный путь» и снимать напряжения в металле рельсов из-за перепада температур, сказал инженер.Рельсошпальная решетка укладывается на пролеты моста через слой гидроизоляции, пенополистирола и геотекстиля, что предохранит металлические конструкции пролетов от коррозии. Дождевая влага через дренажные каналы будет выводиться в лотки и попадать в локальные очистные сооружения, которые уже монтируются у моста, сказал Чибышев.

Железная дорога рассчитана на движение составов массой до 7100 тонн в диапазоне температур от -27 до +57 °C. Пропускная способность — до 47 пар поездов в сутки. С учетом определенного режима эксплуатации на мосту укладываются термоупрочненные рельсы типа Р65 российского производства. Суммарно на двух путях будет уложено около пять тысяч тонн рельсов и 76 тысяч железобетонных шпал, сообщили строители.Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.