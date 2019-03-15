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Производство

Производство испарителей для сжижения газа запустили в Ростовской области

  •  © frprf.ru

Предприятие ООО «Атомспецсервис» запустило в городе Волгодонск Ростовской области импортозамещающее производство испарителей — крупногабаритных витых теплообменных поверхностей, которые используются для сжижения газа.

Кроме того, готовая продукция волгодонской компании может использоваться в строительстве ядерных судовых установок для ледоколов «Атомфлота», а также в атомных электростанциях, где требуется надежное, высокоэффективное теплообменное оборудование при ограниченном производственном пространстве.

В 2018 году ФРП предоставил волгодонскому производителю заем на сумму 110 млн рублей по программе «Комплектующие изделия» на покупку современного высокотехнологичного оборудования. Проект «Атомспецсервиса» стал пятым открытым производством в регионе, запущенным с привлечением займа ФРП. Общий размер инвестиций в производство составил более 200 млн рублей.

В рамках проекта «Атомспецсервис» запустил новое производство витых теплообменных поверхностей из нержавеющей стали для крупногабаритного оборудования массой от 10 до 40 тонн, которые способны работать в условиях Крайнего Севера.

Ранее в России подобные комплектующие не использовались в теплообменном оборудовании из-за необходимости применения специальных инструментов и отсутствия труб больших размеров — длиной более 12-16 метров.

В настоящее время производство крупногабаритных витых теплообменных поверхностей является редкой специализацией в мировом машиностроении. По данным компании, на текущий момент в этой сфере работают только два иностранных предприятия — в США и Германии. Таким образом, после запуска производства «Атомспецсервис» стал третьей в мире компанией, которая на собственных производственных мощностях выпускает витые теплообменные поверхности.

«Благодаря поддержке ФРП мы меньше чем за год смогли создать практически с нуля производственные мощности, которые в обычных условиях создаются годами. Таким образом, „Атомспецсервис“ скромно и незаметно стал третьим в мире предприятием, производящим продукцию такого типа.

Надеемся, что впереди нас ожидают не менее амбициозные проекты, направленные на развитие и совершенствование современных металлообрабатывающих технологий в России», — отметил генеральный директор «Атомспецсервиса» Владимир Гермашов.

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http://frprf.ru/press-tsentr/novosti/pervoe-v-rossii-proizvodstvo-ispariteley-dlya-szhizheniya-gaza-zapustili-v-volgodonske/

Ростовская область, машиностроение, импортозамещение
  • Нет аватара tumanov79
    15.03.1917:25:39

       

    #1115243
  • DKerr DKerr
    15.03.1917:38:29

    Крутейшая новость по-моему! При этом так буднично подано — чисто по делу, класс!

    #1115246
    • Nelton Nelton
      15.03.1917:43:25

      По размеру инвестиций — 200 млн.р. — в общем рядовое событие.

      #1115249
      • Валерий Кузнецов Валерий Кузнецов
        15.03.1918:17:36

        Это хорошее международное разделение труда, сообразить на троих. Рааделим мир на три части. А это значит не подачками с барского стола мировой бизнес элиты пробавляться, а иметь свою законную долю в этом бизнесе, по данному направлению. На таких инвестициях

        экономить, себя не уважать.

        #1115272
      • DKerr DKerr
        15.03.1918:21:27

        Инвестиции — не цель, а цена, уплаченная за ее достижение. В теории на идеальных рынках рентабельность инвестиций находится в узком диапазоне и прибыльность проекта коррелируется с масштабом инвестиций. Однако, во-первых полезность для инвестора не всегда определяется только прибыльностью конкретного проекта, во-вторых стратегия создания точек роста предполагает, что грамотно совместив имеющиеся уникальные ресурсы можно поднять проект с рентабельностью на порядок (порядки) превышающей рыночную. Так что полезность стандартных проектов по размеру инвестиций оценивать удобно и правильно, но когда мы говорим о технологических прорывах, то нужно помнить, что чем дешевле ты получил то, что тебе нужно — тем лучше. Вот если условному Катару завтра за то же самое придется выложить миллиард вечнозеленых, то Вы измените свое мнение по поводу масштабов проекта? )

        #1115275
  • Юрий Липатов
    15.03.1920:27:55

    Постепенно возрождается Россия при диком сопротивлении запада. Ямалу с его низкими температурами сам бог велел внедрять технологии сжижения газа. Экономия энергии процентов 20 по сравнению с Катаром.

    Отредактировано: Юрий Липатов~20:30 15.03.19
    #1115299
    • Denis Grabov
      16.03.1922:11:17

      А в яРоссии используют детандеры? Там энергия расширяющегося газа помогает электромотру сжимать свежую порцию газа.

      #1115462
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