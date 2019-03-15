Производство испарителей для сжижения газа запустили в Ростовской области

Предприятие ООО «Атомспецсервис» запустило в городе Волгодонск Ростовской области импортозамещающее производство испарителей — крупногабаритных витых теплообменных поверхностей, которые используются для сжижения газа.

Кроме того, готовая продукция волгодонской компании может использоваться в строительстве ядерных судовых установок для ледоколов «Атомфлота», а также в атомных электростанциях, где требуется надежное, высокоэффективное теплообменное оборудование при ограниченном производственном пространстве.

В 2018 году ФРП предоставил волгодонскому производителю заем на сумму 110 млн рублей по программе «Комплектующие изделия» на покупку современного высокотехнологичного оборудования. Проект «Атомспецсервиса» стал пятым открытым производством в регионе, запущенным с привлечением займа ФРП. Общий размер инвестиций в производство составил более 200 млн рублей.

В рамках проекта «Атомспецсервис» запустил новое производство витых теплообменных поверхностей из нержавеющей стали для крупногабаритного оборудования массой от 10 до 40 тонн, которые способны работать в условиях Крайнего Севера.

Ранее в России подобные комплектующие не использовались в теплообменном оборудовании из-за необходимости применения специальных инструментов и отсутствия труб больших размеров — длиной более 12-16 метров.

В настоящее время производство крупногабаритных витых теплообменных поверхностей является редкой специализацией в мировом машиностроении. По данным компании, на текущий момент в этой сфере работают только два иностранных предприятия — в США и Германии. Таким образом, после запуска производства «Атомспецсервис» стал третьей в мире компанией, которая на собственных производственных мощностях выпускает витые теплообменные поверхности.

«Благодаря поддержке ФРП мы меньше чем за год смогли создать практически с нуля производственные мощности, которые в обычных условиях создаются годами. Таким образом, „Атомспецсервис“ скромно и незаметно стал третьим в мире предприятием, производящим продукцию такого типа.

Надеемся, что впереди нас ожидают не менее амбициозные проекты, направленные на развитие и совершенствование современных металлообрабатывающих технологий в России», — отметил генеральный директор «Атомспецсервиса» Владимир Гермашов.