Росморпорту передан лоцмейстерский катер проекта 02780М

Новый лоцмейстерский катер ледового класса «Фортуна» проекта 02780М пополнил флот Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

Катер проекта 02780М, построенный на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в 2018 году, стал 13 судном навигационного обеспечения и 62 в составе флота Северо-Западного бассейнового филиала.

Ледовый класс судна позволяет ему работать в зимних условиях при температурах от -30°C до +35°C и осуществлять самостоятельное плавание в условиях битого льда толщиной до 20 см.

Конструкция рубки выполнена из алюминиевого сплава и обеспечивает круговой обзор 360º. Катер оборудован краном — манипулятором грузоподъемностью 5 тонн.

Филиал планирует использовать катер «Фортуна» для установки и съема плавучих средств навигационного оборудования на подходах и в акватории морского порта Калининград.