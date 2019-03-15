Добавить статью
Судостроение и судоходство

Росморпорту передан лоцмейстерский катер проекта 02780М

  •  © rosmorport.ru

Новый лоцмейстерский катер ледового класса «Фортуна» проекта 02780М пополнил флот Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

Катер проекта 02780М, построенный на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в 2018 году, стал 13 судном навигационного обеспечения и 62 в составе флота Северо-Западного бассейнового филиала.

Ледовый класс судна позволяет ему работать в зимних условиях при температурах от -30°C до +35°C и осуществлять самостоятельное плавание в условиях битого льда толщиной до 20 см.

  •  © rosmorport.ru

Конструкция рубки выполнена из алюминиевого сплава и обеспечивает круговой обзор 360º. Катер оборудован краном — манипулятором грузоподъемностью 5 тонн.

Филиал планирует использовать катер «Фортуна» для установки и съема плавучих средств навигационного оборудования на подходах и в акватории морского порта Калининград.

  •  © rosmorport.ru

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://www.rosmorport.ru/filials/spb_news_main/30869/

Росморпорт, Онежский судостроительно-судоремонтный завод, лоцмейстерский катер, Карелия, 02780М
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,