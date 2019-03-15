На «Балтийском заводе» сформирован корпус атомного ледокола «Урал»

Специалисты АО «Балтийский завод» (г. Санкт-Петербург) погрузили последнюю носовую секцию палубы бака (секция 1801) на второй серийный атомный ледокол «Урал» проекта 22220, завершив формирование всего корпуса атомохода.

Вес секции почти 70 тонн.

Ледокол был заложен 25 июля 2016 года.

Спуск на воду запланирован на май 2019 года