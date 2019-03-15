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Фотофакты

На «Балтийском заводе» сформирован корпус атомного ледокола «Урал»

  •  © sun9-30.userapi.com

Специалисты АО «Балтийский завод» (г. Санкт-Петербург) погрузили последнюю носовую секцию палубы бака (секция 1801) на второй серийный атомный ледокол «Урал» проекта 22220, завершив формирование всего корпуса атомохода.

Вес секции почти 70 тонн.

  •  © sun9-7.userapi.com

Ледокол был заложен 25 июля 2016 года.

  •  © sun9-27.userapi.com

Спуск на воду запланирован на май 2019 года

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https://www.bz.ru/press-office/news/zakoncheno-formirovanie-korpus/

Балтийский завод, Санкт-Петербург, ледокол, 22220
  • Виктор Качурак Виктор Качурак
    16.03.1900:14:47

    А когда спуск на воду?

    #1115345
    • A_SEVER A_SEVER
      16.03.1900:36:36

      А когда спуск на воду?
      Планировали в мае.

      #1115349
      • Игорь Боровик Игорь Боровик
        16.03.1912:29:44

        А дальше огромный стапель на 2(!) корпуса будет простаивать как минимум год !

        #1115397
        • Нет аватара ivania
          16.03.1912:37:09

          Что потом на этом стапеле планируют закладывать?

          #1115400
          • A_SEVER A_SEVER
            16.03.1913:54:25

            Что потом на этом стапеле планируют закладывать?
            Ещё 2 атомных ледокола этого проекта.

            #1115410
    • Katamaran Katamaran
      16.03.1900:40:55

      Написано же, в мае. Если удастся, ОООООЧЕНЬ хочу увидеть.

      Отредактировано: Katamaran~00:43 16.03.19
      #1115351
      • Нет аватара alex1664
        16.03.1923:35:02

        Откуда смотреть спуск без пропуска на это или другие производства?

        Есть какая точка в городе? Я бы тоже сходил посмотреть   

        #1115469
        • Katamaran Katamaran
          16.03.1923:37:24

          Бог его знает, там напротив зона Адмиралтейских верфей. Ну, хотя бы из-за угла

          #1115470
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