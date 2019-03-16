ООО «Сибэнергомаш — БКЗ» совершило отгрузку барабана по заказу ТОО «Текелийский энергокомплекс» (Казахстан). Барабан выполнен из стали марки 20К, с толщиной стенки 45мм и днища 50мм, в комплекте с внутрибарабанными устройствами, вес изделия составил 19,6 тонн. Барабан направляется на ТЭЦ города Текели (Казахстан), для замены барабана котла БКЗ-75-39ФБ, отработавшего свой ресурс.