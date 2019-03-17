Компания «Тион» начала оснащать детские сады и школы Китая системами компактной приточной вентиляции



В китайском детском саду. На стене на заднем плане - бризер "Тион". Фото: компания "Тион"

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Компания «Тион», резидент кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково», начала оснащать школы и детские сады в КНР системами компактной приточной вентиляции собственного производства. Это очередной шаг российской компании на пути освоения перспективного китайского рынка.

Качество воздуха в Китае в целом остается на низком уровне, а сильный смог нередко становится причиной отмены занятий в школах и детсадах, рассказали представители компании «Тион». В китайских классах часто бывает по 40-50 детей, поэтому проблема избытка углекислого газа стоит гораздо острее, чем в Европе. В переполненных классах дети вынуждены носить защитные маски, окна при этом закрыты, чтобы минимизировать воздействие смога.

Загрязнению окружающей среды способствуют и масштабные стройки. Так, в городе Чжэнчжоу правительство обязало все муниципальные образовательные учреждения установить оборудование для очистки приточного воздуха.

При этом в Китае развернута система мониторинга окружающей среды очень высокого уровня. Данные о загрязнении воздуха и воздействии этого фактора на организм еще никогда не были такими доступными, свидетельствуют представители российской компании.

Чтобы защитить детей, родители все настойчивее требуют от школ обеспечить комфортный и безопасный микроклимат. Одно из решений, на которые обратили внимание в китайских учебных заведениях, это бризеры «Тион» — они одновременно помогают создать достаточный воздухообмен и обеспечить чистоту воздуха в помещении. К настоящему моменту сколковский резидент оборудовал устройствами вентиляции с очисткой приточного воздуха пять школ и один детский сад в КНР.

Бризер Tion O2 — компактная приточная вентиляция для квартир и офисов. В приборе имеется подогрев воздуха с автоматическим климат-контролем и очистка воздуха тремя профессиональными фильтрами. В том числе фильтром НЕРА от частиц PM2.5 — главной экологической беды как в Китае, так и в России. В рамках одного помещения этот компактный прибор полностью заменяет сложную и дорогостоящую систему центральной вентиляции, уверяют производители. Еще одна важная особенность бризера — чистый монтаж. В отличие от центральной вентиляции бризер можно установить без пыли и грязи даже в квартире с чистовым ремонтом

В своей деятельности представителям «Тиона» приходится учитывать региональные климатические особенности. Так, в самой северной части страны (Харбин, Чанчунь, Цзямусы) климат приближается к сибирскому. Зимой нередко бывают морозы до -20℃, поэтому подаваемый воздух нуждается в подогреве.

В Пекине и окрестных городах климат более умеренный, но и здесь зимой нередко бывают заморозки до -10℃. Помимо трудностей, связанных с вентиляцией помещений зимой, в этом регионе, несмотря на улучшившуюся за последний год экологическую ситуацию, все еще довольно часто фиксируются периоды серьезного загрязнения воздуха.

Китайский рынок для компании «Тион» является одним из основных. Так, в начале 2015 года компания открыла представительство в городе Шэньчжэнь.