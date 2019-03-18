В Крыму запущены вторые блоки Балаклавской и Таврической ТЭС

В строй ввели вторые блоки Балаклавской и Таврической ТЭС, которые должны гарантировать устойчивое энергоснабжение промышленных, социальных объектов и населения полуострова Суммарная мощность двух работающих на газе электростанций оценивается в 940 МВт, что составляет примерно 90% всего энергопотребления Крыма.

Новые ТЭС не только обеспечивают устойчивое снабжение энергией промышленных, социальных объектов и населения Крыма, но и создают резерв мощности, необходимый для реализации промышленного и туристического потенциала полуострова, и даже поставки энергии в соседние регионы. В результате ввода в эксплуатацию Балаклавской и Таврической ТЭС общая мощность энергобъектов Крыма составит около 2070 МВт (без учета ветровой и солнечной генерации, а также мобильных ГТЭС). Для сравнения, в 2014 году собственная генерация четырех старых ТЭЦ Крыма составляла не более 162 МВт, в то время как еще 900-950 МВт обеспечивали поставки энергии с Украины (Киев прекратил их в декабре 2014 года).

Каждая из двух электростанций оснащена двумя современными парогазовыми энергоблоками ПГУ-235 МВт. Основной вид топлива для станций — природный газ, предусмотрена также работа на резервном топливе.

Основное оборудование, установленное на энергообъектах — газовые турбины ТПЭ-180, котлы-утилизаторы П-149, паровые турбины К-80-7.4, блочные трансформаторы и сухие вентиляторные градирни — российского производства. Оборудование разработано в сейсмостойком исполнении, выдерживающем землетрясение амплитудой 9 баллов.

Помимо самих электростанций в рамках проекта были построены десятки километров линий электропередачи и 347 км газопровода высокого давления из Краснодарского края.