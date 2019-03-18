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Энергетика и ТЭК

В Крыму запущены вторые блоки Балаклавской и Таврической ТЭС

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В строй ввели вторые блоки Балаклавской и Таврической ТЭС, которые должны гарантировать устойчивое энергоснабжение промышленных, социальных объектов и населения полуострова Суммарная мощность двух работающих на газе электростанций оценивается в 940 МВт, что составляет примерно 90% всего энергопотребления Крыма.

Новые ТЭС не только обеспечивают устойчивое снабжение энергией промышленных, социальных объектов и населения Крыма, но и создают резерв мощности, необходимый для реализации промышленного и туристического потенциала полуострова, и даже поставки энергии в соседние регионы. В результате ввода в эксплуатацию Балаклавской и Таврической ТЭС общая мощность энергобъектов Крыма составит около 2070 МВт (без учета ветровой и солнечной генерации, а также мобильных ГТЭС). Для сравнения, в 2014 году собственная генерация четырех старых ТЭЦ Крыма составляла не более 162 МВт, в то время как еще 900-950 МВт обеспечивали поставки энергии с Украины (Киев прекратил их в декабре 2014 года).

  •  © s0.rbk.ru

Каждая из двух электростанций оснащена двумя современными парогазовыми энергоблоками ПГУ-235 МВт. Основной вид топлива для станций — природный газ, предусмотрена также работа на резервном топливе.

Основное оборудование, установленное на энергообъектах — газовые турбины ТПЭ-180, котлы-утилизаторы П-149, паровые турбины К-80-7.4, блочные трансформаторы и сухие вентиляторные градирни — российского производства. Оборудование разработано в сейсмостойком исполнении, выдерживающем землетрясение амплитудой 9 баллов.

Помимо самих электростанций в рамках проекта были построены десятки километров линий электропередачи и 347 км газопровода высокого давления из Краснодарского края.

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Крым, ТЭС
  • Human RS Human RS
    18.03.1915:23:09

    Ура! Очередной крупный инфраструктурный проект подходит к завершению, осталось только запустить вторую очередь Сакской ТЭЦ.

    Кстати в отличие от прошлого года этот год по новым объектам генерации не такой супер рекордный, но тоже претендующий на попадание в список рекордных. Балаклавскую, Таврическую и Прегольскую ТЭС, а также третий гидроагрегат Усть-Среднеканской ГЭС уже запустили. Кроме уже указанной Сакской ТЭЦ в планах на этот год первый энергоблок Приморской ТЭС, второй энергоблок Ленинградской АЭС-2, второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2, перевод к месту службы и подключение к энергосистеме Чукотки ПЭБ «Академик Ломоносов», Зарамагская ГЭС-1, ТЭЦ в Советской Гавани, второй энергоблок Грозненской ТЭС, Сахалинская ГРЭС-2 и Воронежская ТЭЦ-1.

     https://sdelanounas.ru/blogs/116804/ 

    Видео по теме:

    ©Видео с youtube.com

    ©Видео с youtube.com

    ©Видео с youtube.com

    •  © retina.news.mail.ru

    •  © kubnews.ru

    Отредактировано: Human RS~16:24 18.03.19
    #1115723
  • Максим Алпеев
    18.03.1915:29:14

       

    #1115726
  • Нет аватара абрамыч
    18.03.1915:58:08

    Ура мы энергонезависимы.   

    #1115734
  • Нет аватара MC
    18.03.1916:08:08

       

    #1115742
  • Jonatan01 Jonatan01
    18.03.1916:26:22

    Как тебе такое Илон Маск.

    Это всё с нуля построили после воссоединения?

    Что-то не верится…

    #1115747
  • Нет аватара Maggey
    18.03.1916:43:28

    Эх это конечно хорошо, но в Севастополе стоимость электроэнергии повышается каждые пол года. Вот с 1 июля 2019 цена повысится. Не знаю почему так, но не исключаю что в этом есть коррупционная составляющая.

    #1115751
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