— Фотофакты РПКСН «Князь Владимир» на ходовых испытаниях © Фото из открытых источниковС Днём моряка-подводника! :)Фото с сайта forums.airbase.ru Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее! A_SEVER 19.03.201913:00 13 Архангельская область, Северодвинск, Севмаш, АПЛ, 955А, 09552, «Князь Владимир»
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