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Фотофакты

РПКСН «Князь Владимир» на ходовых испытаниях

  •  © Фото из открытых источников

С Днём моряка-подводника! :)

Фото с сайта forums.airbase.ru

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Архангельская область, Северодвинск, Севмаш, АПЛ, 955А, 09552, «Князь Владимир»
  • Нет аватара Alkov
    19.03.1913:01:09
    • Комментарий удален
    • A_SEVER A_SEVER
      19.03.1913:09:57

      ы?
      Гы!    

      #1115990
      • Комментарий удален
        • A_SEVER A_SEVER
          19.03.1913:26:00

          Может есть новая информация о п/л Белгород?
          АПЛ специального назначения «Белгород» строится в интересах ГУГИ, поэтому я бы не рассчитывал на сколько-нибудь существенную информацию.

          #1115995
          • Eugene Samarev Eugene Samarev
            19.03.1913:36:37

            Согласен.   

            #1115996
          • Нет аватара altman66
            19.03.1915:21:54

            Нет ли информации о спуске «Князя Олега»?

            #1116048
            • A_SEVER A_SEVER
              19.03.1915:33:27

              Нет ли информации о спуске «Князя Олега»?
              Вроде в конце этого года должны спустить.

              #1116054
          • Игорь Боровик Игорь Боровик
            19.03.1916:01:25

            Будет спущен примерно через месяц. Вот бы посмотреть, как его будут выводить из дока 50 цеха — придется заполнять до конца наливной бассейн и Нахимов всплывет?(шутка?). И железо с пути убрать надо. А может Сухона?

            #1116060
          • exhausted1987 exhausted1987
            19.03.1917:39:24

            Белгород и Хабаровск строятся в интересах ВМФ России, а не ГУГИ.

            Белгород будет первым носителем стратегического ядерного оружия Каньон (ОКР Статус-6), тестовые пуски которого обеспечивал Б-90 Саров.

            #1116108
  • Нет аватара altman66
    19.03.1915:20:10

    Поздравляю всех моряков подводников! Пусть количество всплытий будет равно количеству погружений!!   

    #1116047
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