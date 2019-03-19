ГК «Диаконт» запустила участок автоматизированной сборки двигателей для промышленных устройств

Как сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, ГК «Диаконт», которая является компанией полного цикла и входит в число мировых лидеров в области разработки и производства высокотехнологичного оборудования для обеспечения безопасности и повышения эффективности в наукоемких отраслях промышленности, соответствует по качеству и надёжности лучшим мировым образцам, для атомной, нефтегазовой, аэрокосмической и военно-промышленной отраслей, открыла новый участок автоматизированной сборки двигателей для промышленных устройств.

Во время открытия представителям администрации города была представлена новая разработка компании — робот для диагностики труб в системах водо- тепло- или газоснабжения.

«Методом намагничивания проверяет стенки трубопровода. Он выявляет минимальные значения, коррозию и помогает нам не менять километрами трубопроводы. А нашел он дефект, и мы устраняем это повреждение», — пояснил заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» И. Антонов

По заявлению администрации г. Санкт-Петербурга, разработка компании будет внедрена в ЖКХ города.

В 2014 году сайт Сделано у Нас сообщил об открытии Петербургским предприятием «Диаконт» нового корпуса для производства электромеханических приводов нового поколения.