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Модернизация

ГК «Диаконт» запустила участок автоматизированной сборки двигателей для промышленных устройств

  •  © www.gov.spb.ru

Как сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, ГК «Диаконт», которая является компанией полного цикла и входит в число мировых лидеров в области разработки и производства высокотехнологичного оборудования для обеспечения безопасности и повышения эффективности в наукоемких отраслях промышленности, соответствует по качеству и надёжности лучшим мировым образцам, для атомной, нефтегазовой, аэрокосмической и военно-промышленной отраслей, открыла новый участок автоматизированной сборки двигателей для промышленных устройств.

Во время открытия представителям администрации города была представлена новая разработка компании — робот для диагностики труб в системах водо- тепло- или газоснабжения.

«Методом намагничивания проверяет стенки трубопровода. Он выявляет минимальные значения, коррозию и помогает нам не менять километрами трубопроводы. А нашел он дефект, и мы устраняем это повреждение», — пояснил заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» И. Антонов

По заявлению администрации г. Санкт-Петербурга, разработка компании будет внедрена в ЖКХ города.

  •  © www.gov.spb.ru

В 2014 году сайт Сделано у Нас сообщил об открытии Петербургским предприятием «Диаконт» нового корпуса для производства электромеханических приводов нового поколения.

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https://www.gov.spb.ru/press/governor/160487/

Санкт-Петербург, ГК Диаконт
  • Великоросс Великоросс
    19.03.1917:08:14

    Александр Беглов посетил АО «Диаконт"

    ©Видео с youtube.com

    •  © nevnov.ru

    •  © nevnov.ru

    •  © Фото из открытых источников

    Отредактировано: Великоросс~17:10 19.03.19
    #1116100
  • Нет аватара termometrix
    19.03.1920:28:59

    В целом машиностроение продолжает деградировать,причем процесс усилился,производство подшипников/и не только/ яркий тому пример.Девальвация рубля так и не помогла запустить импортозамещающие процессы.И это явный провал правительства,потому что машиностроение и электроника это два кита модернизации производства,они барометр развития.

     http://www.gks.ru/bgd/fre...IssWWW.exe/Stg/d04/47.htm 

    Производство подшипников в 1990 г РСФСР: 800 млн шт. 2000 г.: 250 млн шт.

    2018 г.:43 млн шт. 2019 г. Падение продолжается.   

    Отредактировано: termometrix~21:40 19.03.19
    #1116152
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