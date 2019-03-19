В ЦАГИ завершено проектирование крупномасштабной модели Ил-276

В Центральном аэрогидродинамическом институте им. Жуковского завершено проектирование крупномасштабной модели перспективного военно-транспортного самолёта Ил-276, сообщает пресс-служба Института. На ней будут отрабатываться различные варианты взлётно-посадочной механизации крыла, а также органы управления на крыле и оперении.

Особенностью спроектированной конструкции является возможность проводить эксперименты в трёх различных конфигурациях. Первый вариант — полностью собранная модель со всеми элементами — фюзеляж, механизированное крыло с двигателями, хвостовое оперение. Вторая конфигурация — с изолированным фюзеляжем, без крыла и хвостового оперения. Третья версия — полная компоновка с двумя видами хвостового оперения, для чего предусмотрен универсальный узел, на который они поочередно закрепляются.

Ещё одной особенностью разработки является наличие открывающего люка в хвостовой части фюзеляжа. Имитация через него сброса различных грузов в процессе испытаний позволит получить информацию о поведении аэродинамических характеристик самолёта при десантировании. Предусмотрено исследование влияния на аэродинамику открытого люка с рампой и створками, которые могут устанавливаться в различные положения.

Конструкция имеет достаточную жёсткость и прочность для восприятия больших силовых нагрузок. Это обеспечивается применением высокопрочных конструкционных материалов.

Ил-276 — двухдвигательный военно-транспортный самолёт для транспортировки грузов массой до 20 тонн на расстояние до 2000 км. Скорость полёта — 800 километров в час.