Московская компания «Полимех» запустила пресс-агломератор в Гомеле

Компания «Полимех» (г. Москва) запустила пресс-агломератор для дробления и переработки плёночного сырья в белорусском Гомеле.

Процесс переработки пленочного сырья пресс-агломератором позволяет получить продукцию с влажностью до 3% и высокой насыпной плотностью. Объедения в себе несколько шагов переработки (сушку и увеличение насыпной плотности) делает процесс энергоэффективным, надежным и позволяет снизить затраты на производство готовой продукции.

Особая конструкция шнека и программное управление позволили достичь высокой производительности до 600кг/час. Подаваемые для переработки материалы сжимаются до получения однородной массы. Уровень содержащейся в ней влаги уменьшается до 1-3%. Полученный материал с высокой насыпной плотностью можно напрямую подавать в экструдер.

Добиться минимизации влажности очищенного вторсырья невозможно без применения специализированного оборудования. Пресс-агломератор от производителя гарантирует идеальное осушение полимера, благодаря которому процент влажности составит 3-5%. Это позволит улучшить производительность процесса при минимальных энергозатратах.

Компания «Полимех» занимается производством оборудования для переработки пластмасс с 1995 года. Компания обладает современной производственной базой. Каждый агрегат создается по специальной технологии. Контроль происходит на каждом этапе производства. Инженеры «Полимех» сумели соединить в разработанных агрегатах высокую функциональность и простоту эксплуатации. Исследовательский отдел фирмы постоянно совершенствует создаваемые модели, перенимая опыт от зарубежных производителей и учитывая пожелания своих клиентов.