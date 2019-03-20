Программисты из России ускорили интернет и заработали $670 млн

Веб-сервер Nginx менее чем за десять лет прошел путь от любительского проекта разработчика Игоря Сысоева до компании, которую для сделки с американской F5 оценили почти в 26 годовых выручек. Что в ее технологии привлекает клиентов — Netflix, Facebook, Apple, «Яндекс» и тысячи других?

В 2012 году старший партнер и сооснователь фонда венчурного фонда Runa Capital Сергей Белоусов в интервью Forbes предполагал, что через десять лет небольшая на тот момент компания Nginx сможет выйти на оборот в $1 млрд. Прогноз пока не сбылся, но Nginx — мировой лидер рынка веб-серверов — на пути к большой цели: сервисом пользуются корпоративные гиганты масштаба Netflix, Airbnb и Instagram, а в совокупности его технологии заложены в логику работы 60% из 100 000 самых посещаемых сайтов планеты. 11 марта 2019 года проект, основанный российскими программистами, за $670 млн приобрела американская компания F5 Networks. Forbes вместе с основателями и инвесторами Nginx, и экспертами вспомнил путь компании от любительской разработки до большого бизнеса и узнал, что будет с технологией под крылом нового владельца.

От хобби к мировой гегемонии

Идею Nginx Игорь Сысоев придумал в свободное от основной работы время. Программист в «Рамблере», за код веб-сервера он взялся в начале 2000-х. Интернет оживал после взрыва «пузыря доткомов» и «очень быстро рос, правда, сайты работали с перебоями», вспоминает Сысоев в интервью Forbes.

Большинство ресурсов на тот момент работали на веб-сервере Apache — программе, написанной группой американских студентов. Она позволяла распределить нагрузку на сайт так, чтобы им могло одновременно пользоваться большое число посетителей. Однако Apache был рассчитан всего на пару тысяч посетителей одновременно. Пользователи могли запускать сотни разных процессов: кто-то — загружать медиа-файлы, кто-то — открывать сайт и оставлять во вкладке, — но каждый из процессов занимал большой объем памяти на сервере. Чтобы дать подключение другим посетителям, приходилось задействовать дополнительные сервера.

Из-за роста нагрузки подключение становилось более медленным и менее надежным: при внезапных всплесках трафика сайт «падал», а для восстановления работы требовались часы или даже дни. Решения проблемы были очень дорогими и ненадежными, вспоминает Сысоев.

Альтернативу им он и решил создать в свободное от работы в «Рамблере» время. Веб-сервер, получивший название Nginx, также мог запускать несколько процессов параллельно, но при этом перераспределять нагрузку так, чтобы обслуживать до 10 000 запросов одновременно. Этот результат обеспечивал фиксированный объем памяти всех веб-серверов, который не зависел от количества подключений.

Код Сысоев выложил на собственный сайт. Продукт быстро заметили потенциальные клиенты — вскоре им стали пользоваться популярные ресурсы, например, сайты знакомств Rate.ее и Mamba, а также музыкальный портал «Звуки.ру». Создателю сервиса стало трудно в одиночку справляться с поддержкой программы, и в 2011-м он уволился из «Рамблера», и вместе с бывшим коллегой Максимом Коноваловым и сотрудником «Комстар-ОТС» Андреем Алексеевым основал компанию Nginx.

Сеть будто заждалась альтернативы Apache — рост популярности проекта был лавинообразным: уже в 2012-м примерно четверть из 200 млн самых посещаемых сайтов планеты перешли с Apache на Nginx. Среди пользователей программы оказались и международные корпорации, например, Netflix и Facebook, и российские ИТ-гиганты, например, «Яндекс» и «ВКонтакте».

По состоянию на начало 2019 года Nginx обогнал Apache во всех топовых сегментах: по оценке W3Techs, софт от российских разработчиков используют 59% из топ-1000 самых популярных в мире сайтов, 67% — из топ-10000 и 50% — из миллиона ресурсов-лидеров по посещаемости. Доля других веб-серверов снижается год от года. И хотя пока во всем интернете Nginx используют 41% против 44%, которые работают на Apache, уже к концу года пропорция изменится в пользу проекта от команды Сысоева, прогнозирует старший инвестиционный менеджер Runa Capital Константин Виноградов.

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От open source к монетизации

«80% оборота, который находится в диапазоне $0,5-1 млн, компании приносит техническая поддержка Nginx, и возможности роста здесь, скорее всего, невелики. 20% — разработка версий программы для конкретных заказчиков, среди которых Netflix, большая телекоммуникационная компания и правительственная структура», — рассказывал Forbes сооснователь и операционный директор Nginx Максим Коновалов в 2012 году.

С тех пор компания многое сделала для того, чтобы Nginx развивался не только как open source, но и как коммерческий проект. Для развития бизнеса команда в первую очередь решила встроить в программу дополнительные возможности: Nginx Plus принимал трафик, внедрял средства защиты, а затем перенаправлял трафик на серверы приложений. «Чтобы обеспечить предприятиям возможность масштабирования в интернете, в 2012 году мы начали работать над коммерческим решением Nginx и в конце августа 2013 года запустили его как Nginx Plus, — рассказывает Сысоев. — Этот продукт, созданный и поддерживаемый командой инженеров во главе с моим партнером Максимом Коноваловым, по сей день обеспечивает более 90% наших доходов».

По просьбе Forbes основатели Nginx раскрыли выручку компании за 2018 год — показатель составил $26 млн, на 65% больше, чем в 2017-м. Таким образом, проект заработал в прошлом году в 25,8 раза меньше суммы сделки с F5.

Ключевой критерий привлекательности Nginx как объекта для поглощения — востребованность программы в ИТ-экосистемах крупных компаний. «Теперь у нас тысячи клиентов. Более 150 компаний из рейтинга Forbes Global 2000 (рейтинг крупнейших публичных компаний мира — прим. ред.) используют платную версию Nginx Plus для доставки своих приложений. Эти невероятные цифры были достигнуты менее чем за шесть лет», — гордится Сысоев.

На Nginx работают почти все привычные массовой аудитории популярные сайты, кроме ресурсов Microsoft и Google, — Facebook, Instagram, Netflix, Apple, «Яндекс», «ВКонтакте» и многие другие, перечисляет Виноградов из Runa Capital.

При этом не все крупные клиенты пользуются Nginx Plus, подчеркивает инвестор: например, Facebook работает с бесплатной версией продукта. «У Facebook и так огромный штат своих разработчиков, которые самостоятельно кастомизировали веб-сервера Nginx. Таким интернет корпорациям нет смысла приобретать платные версии», — рассуждает управляющий партнер и основатель российского хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

Среди известных платных клиентов Nginx — фотосервис Photoshop Adobe, издание BuzzFeed, сервис скидок Groupon, система управления сайтом WordPress и нидерландский финансовый конгломерат ING Group, добавляет Виноградов. Стоимость Nginx Plus составляет от $2500 до $5000. По факту подписка обходится дороже, потому что указанные суммы клиенты платят за «экземпляр» — копию софта, работающего на одном физическом или виртуальном сервере. Большинству клиентов требуется от двух и более подписок, чтобы обеспечить бесперебойную работу сайтов с высокой нагрузкой. Детали соглашений с партнерами компания не раскрывает.

От $3 млн к $670 млн

За восемь лет существования Nginx как бизнеса компания привлекла более $100 млн инвестиций. Первым и самым важным для развития проекта инвестором стал Сергей Белоусов из Runa Capital. Он не просто вложил в компанию средства, а еще и убедил основателей в перспективах их собственного продукта. Именно под влиянием Белоусова Сысоев, Коновалов и их команда ушли с предыдущих мест работы. Также менеджер Runa привел в компанию бывшего вице-президента американской Red Hat Гаса Робертсона — вплоть до сделки с F5 тот занимал в Nginx позицию генерального директора.

В первом раунде инвестиций в 2011 году вместе с Runa также участвовали фонды e.ventures и MSD. В совокупности они вложили $3 млн и получили чуть больше 35% долей Nginx. Еще 15-20% тогда оставили на опционы сотрудникам, остальное составляли доли основателей.

Позднее основным инвестиционным партнером Nginx стал американский венчурный фонд NEA. В 2013-м, 2014-м и 2017-м годах фонд вложил в компанию $10 млн, $20 млн и $14 млн соответственно. В 2016-м еще $14 млн Nginx привлек от Telstra и Blue Cloud. Последний раунд прошел в 2018 году: венчурное подразделение Goldman Sachs и NEA вложили в компанию $43 млн.

Эти ресурсы позволили Nginx вырасти из компании десяти программистов, ютящихся в московском офисе, в глобального игрока с офисами в Сингапуре, США и Ирландии. 250 сотрудников проекта теперь занимаются не только писанием кода, но и продажами, маркетингом, техподдержкой и управлением продуктами.

F5 — компания с годовой выручкой в $2,2 млрд — вышла на Nginx в конце 2018 года, «чтобы обсудить возможное партнерство», вспоминает Коновалов. «У Nginx оказалось множество комплиментарных функций, чтобы превратить это [партнерство] в нечто большее», — добавляет он.

В итоге за несколько месяцев стороны договорились о параметрах сделки. За $670 млн F5 выкупила все акции Nginx, в том числе те, что принадлежали Runa Capital. Насколько успешным для фонда получился выход из проекта, представители Runa не раскрыли. Основатели Nginx также не комментируют детали сделки.

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От независимости к синергии

F5 Networks — лидер на рынке решений балансировки нагрузок сайтов и ускорения приложений, ее технологии по задачам близки с продуктом Nginx Plus. «Пока слишком рано обсуждать конкретные планы по будущим совместным продуктам», — отмечает Максим Коновалов. По его словам, сделка может приблизить F5 «к решению задачи, с которой сталкиваются многие клиенты Nginx». «Большинство компаний имеют несовместимые сервисы и приложения от разных поставщиков. Это небезопасно: ими трудно управлять, что приводит к нестабильной среде. Все приложения должны быть защищены от такого риска и при этом оставаться управляемыми для масштабирования в больших и сложных средах», — объясняет сооснователь Nginx.

И Nginx, и F5 будут полезны друг другу — у компаний есть совершенно новые для другой стороны сделки области знаний, уверен он: «Nginx — лидер на рынке веб-серверов и кэширования контента, а также новатор в области интерфейсов API и Kubernetes, в которых F5 исторически не имел компетенции. F5 же привнесет свой опыт в области безопасности приложений, защиты от ботов и DDoS-атак».

По условиям договора, F5 не станет закрывать исходный код Nginx, продолжит поддерживать команду разработчиков и сохранит лицензию на использование платных продуктов и бренд Nginx. «В долгосрочной перспективе мы ожидаем увеличения инвестиций в разработку открытого исходного кода и расширения сообщества программистов, которые будут его дополнять и развивать», — утверждает Игорь Сысоев.

Когда корпорации покупают лидирующие проекты в индустрии, закрывать код совсем не является необходимым условием для реализации стратегии, рассуждает директор по инвестициям международного венчурного фонда Maxfield Capital Алексей Тукнов. «Интерес, конечно же, не только прямой финансовый, но и синергитический, в том числе и в платном расширении функционала за счет продуктов корпораций», — поясняет эксперт. Примеры, когда проекты с открытым кодом находили эффективную модель монетизации, не так уж редки, отмечает он: один из самых известных кейсов — Mozilla Foundation (разработчик браузера Firefox), организация монетизировала встроенный поиск через контракты c Google и Yahoo, оцениваемые в несколько сотен миллионов долларов в год. Другой пример — открытая операционная система Red Hat, которую IBM купила за $34 млрд.

Впрочем, повторить уникальную историю успеха Nginx под силу далеко не каждому проекту, говорит Константин Виноградов из Runa Capital. «Многие компании хотят развиваться по подобной траектории, но мало у кого получается. Во-первых, команда основателей обладала феноменальными техническим компетенциями, за счет которых Игорь [Сысоев] и его партнеры построили выдающийся продукт. Во-вторых, основатели имели по-настоящему глобальные амбиции», — заключает инвестор.

Взято с Forbes, автор Екатерина Кинякина