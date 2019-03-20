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Информационные технологии

Программисты из России ускорили интернет и заработали $670 млн

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Веб-сервер Nginx менее чем за десять лет прошел путь от любительского проекта разработчика Игоря Сысоева до компании, которую для сделки с американской F5 оценили почти в 26 годовых выручек. Что в ее технологии привлекает клиентов — Netflix, Facebook, Apple, «Яндекс» и тысячи других?

В 2012 году старший партнер и сооснователь фонда венчурного фонда Runa Capital Сергей Белоусов в интервью Forbes предполагал, что через десять лет небольшая на тот момент компания Nginx сможет выйти на оборот в $1 млрд. Прогноз пока не сбылся, но Nginx — мировой лидер рынка веб-серверов — на пути к большой цели: сервисом пользуются корпоративные гиганты масштаба Netflix, Airbnb и Instagram, а в совокупности его технологии заложены в логику работы 60% из 100 000 самых посещаемых сайтов планеты. 11 марта 2019 года проект, основанный российскими программистами, за $670 млн приобрела американская компания F5 Networks. Forbes вместе с основателями и инвесторами Nginx, и экспертами вспомнил путь компании от любительской разработки до большого бизнеса и узнал, что будет с технологией под крылом нового владельца.

От хобби к мировой гегемонии

Идею Nginx Игорь Сысоев придумал в свободное от основной работы время. Программист в «Рамблере», за код веб-сервера он взялся в начале 2000-х. Интернет оживал после взрыва «пузыря доткомов» и «очень быстро рос, правда, сайты работали с перебоями», вспоминает Сысоев в интервью Forbes.

Большинство ресурсов на тот момент работали на веб-сервере Apache — программе, написанной группой американских студентов. Она позволяла распределить нагрузку на сайт так, чтобы им могло одновременно пользоваться большое число посетителей. Однако Apache был рассчитан всего на пару тысяч посетителей одновременно. Пользователи могли запускать сотни разных процессов: кто-то — загружать медиа-файлы, кто-то — открывать сайт и оставлять во вкладке, — но каждый из процессов занимал большой объем памяти на сервере. Чтобы дать подключение другим посетителям, приходилось задействовать дополнительные сервера.

Из-за роста нагрузки подключение становилось более медленным и менее надежным: при внезапных всплесках трафика сайт «падал», а для восстановления работы требовались часы или даже дни. Решения проблемы были очень дорогими и ненадежными, вспоминает Сысоев.

Альтернативу им он и решил создать в свободное от работы в «Рамблере» время. Веб-сервер, получивший название Nginx, также мог запускать несколько процессов параллельно, но при этом перераспределять нагрузку так, чтобы обслуживать до 10 000 запросов одновременно. Этот результат обеспечивал фиксированный объем памяти всех веб-серверов, который не зависел от количества подключений.

Код Сысоев выложил на собственный сайт. Продукт быстро заметили потенциальные клиенты — вскоре им стали пользоваться популярные ресурсы, например, сайты знакомств Rate.ее и Mamba, а также музыкальный портал «Звуки.ру». Создателю сервиса стало трудно в одиночку справляться с поддержкой программы, и в 2011-м он уволился из «Рамблера», и вместе с бывшим коллегой Максимом Коноваловым и сотрудником «Комстар-ОТС» Андреем Алексеевым основал компанию Nginx.

Сеть будто заждалась альтернативы Apache — рост популярности проекта был лавинообразным: уже в 2012-м примерно четверть из 200 млн самых посещаемых сайтов планеты перешли с Apache на Nginx. Среди пользователей программы оказались и международные корпорации, например, Netflix и Facebook, и российские ИТ-гиганты, например, «Яндекс» и «ВКонтакте».

По состоянию на начало 2019 года Nginx обогнал Apache во всех топовых сегментах: по оценке W3Techs, софт от российских разработчиков используют 59% из топ-1000 самых популярных в мире сайтов, 67% — из топ-10000 и 50% — из миллиона ресурсов-лидеров по посещаемости. Доля других веб-серверов снижается год от года. И хотя пока во всем интернете Nginx используют 41% против 44%, которые работают на Apache, уже к концу года пропорция изменится в пользу проекта от команды Сысоева, прогнозирует старший инвестиционный менеджер Runa Capital Константин Виноградов.

Как программист сумел заработать миллион долларов на хобби

От open source к монетизации

«80% оборота, который находится в диапазоне $0,5-1 млн, компании приносит техническая поддержка Nginx, и возможности роста здесь, скорее всего, невелики. 20% — разработка версий программы для конкретных заказчиков, среди которых Netflix, большая телекоммуникационная компания и правительственная структура», — рассказывал Forbes сооснователь и операционный директор Nginx Максим Коновалов в 2012 году.

С тех пор компания многое сделала для того, чтобы Nginx развивался не только как open source, но и как коммерческий проект. Для развития бизнеса команда в первую очередь решила встроить в программу дополнительные возможности: Nginx Plus принимал трафик, внедрял средства защиты, а затем перенаправлял трафик на серверы приложений. «Чтобы обеспечить предприятиям возможность масштабирования в интернете, в 2012 году мы начали работать над коммерческим решением Nginx и в конце августа 2013 года запустили его как Nginx Plus, — рассказывает Сысоев. — Этот продукт, созданный и поддерживаемый командой инженеров во главе с моим партнером Максимом Коноваловым, по сей день обеспечивает более 90% наших доходов».

По просьбе Forbes основатели Nginx раскрыли выручку компании за 2018 год — показатель составил $26 млн, на 65% больше, чем в 2017-м. Таким образом, проект заработал в прошлом году в 25,8 раза меньше суммы сделки с F5.

Ключевой критерий привлекательности Nginx как объекта для поглощения — востребованность программы в ИТ-экосистемах крупных компаний. «Теперь у нас тысячи клиентов. Более 150 компаний из рейтинга Forbes Global 2000 (рейтинг крупнейших публичных компаний мира — прим. ред.) используют платную версию Nginx Plus для доставки своих приложений. Эти невероятные цифры были достигнуты менее чем за шесть лет», — гордится Сысоев.

На Nginx работают почти все привычные массовой аудитории популярные сайты, кроме ресурсов Microsoft и Google, — Facebook, Instagram, Netflix, Apple, «Яндекс», «ВКонтакте» и многие другие, перечисляет Виноградов из Runa Capital.

При этом не все крупные клиенты пользуются Nginx Plus, подчеркивает инвестор: например, Facebook работает с бесплатной версией продукта. «У Facebook и так огромный штат своих разработчиков, которые самостоятельно кастомизировали веб-сервера Nginx. Таким интернет корпорациям нет смысла приобретать платные версии», — рассуждает управляющий партнер и основатель российского хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

Среди известных платных клиентов Nginx — фотосервис Photoshop Adobe, издание BuzzFeed, сервис скидок Groupon, система управления сайтом WordPress и нидерландский финансовый конгломерат ING Group, добавляет Виноградов. Стоимость Nginx Plus составляет от $2500 до $5000. По факту подписка обходится дороже, потому что указанные суммы клиенты платят за «экземпляр» — копию софта, работающего на одном физическом или виртуальном сервере. Большинству клиентов требуется от двух и более подписок, чтобы обеспечить бесперебойную работу сайтов с высокой нагрузкой. Детали соглашений с партнерами компания не раскрывает.

От $3 млн к $670 млн

За восемь лет существования Nginx как бизнеса компания привлекла более $100 млн инвестиций. Первым и самым важным для развития проекта инвестором стал Сергей Белоусов из Runa Capital. Он не просто вложил в компанию средства, а еще и убедил основателей в перспективах их собственного продукта. Именно под влиянием Белоусова Сысоев, Коновалов и их команда ушли с предыдущих мест работы. Также менеджер Runa привел в компанию бывшего вице-президента американской Red Hat Гаса Робертсона — вплоть до сделки с F5 тот занимал в Nginx позицию генерального директора.

В первом раунде инвестиций в 2011 году вместе с Runa также участвовали фонды e.ventures и MSD. В совокупности они вложили $3 млн и получили чуть больше 35% долей Nginx. Еще 15-20% тогда оставили на опционы сотрудникам, остальное составляли доли основателей.

Позднее основным инвестиционным партнером Nginx стал американский венчурный фонд NEA. В 2013-м, 2014-м и 2017-м годах фонд вложил в компанию $10 млн, $20 млн и $14 млн соответственно. В 2016-м еще $14 млн Nginx привлек от Telstra и Blue Cloud. Последний раунд прошел в 2018 году: венчурное подразделение Goldman Sachs и NEA вложили в компанию $43 млн.

Эти ресурсы позволили Nginx вырасти из компании десяти программистов, ютящихся в московском офисе, в глобального игрока с офисами в Сингапуре, США и Ирландии. 250 сотрудников проекта теперь занимаются не только писанием кода, но и продажами, маркетингом, техподдержкой и управлением продуктами.

F5 — компания с годовой выручкой в $2,2 млрд — вышла на Nginx в конце 2018 года, «чтобы обсудить возможное партнерство», вспоминает Коновалов. «У Nginx оказалось множество комплиментарных функций, чтобы превратить это [партнерство] в нечто большее», — добавляет он.

В итоге за несколько месяцев стороны договорились о параметрах сделки. За $670 млн F5 выкупила все акции Nginx, в том числе те, что принадлежали Runa Capital. Насколько успешным для фонда получился выход из проекта, представители Runa не раскрыли. Основатели Nginx также не комментируют детали сделки.

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От независимости к синергии

F5 Networks — лидер на рынке решений балансировки нагрузок сайтов и ускорения приложений, ее технологии по задачам близки с продуктом Nginx Plus. «Пока слишком рано обсуждать конкретные планы по будущим совместным продуктам», — отмечает Максим Коновалов. По его словам, сделка может приблизить F5 «к решению задачи, с которой сталкиваются многие клиенты Nginx». «Большинство компаний имеют несовместимые сервисы и приложения от разных поставщиков. Это небезопасно: ими трудно управлять, что приводит к нестабильной среде. Все приложения должны быть защищены от такого риска и при этом оставаться управляемыми для масштабирования в больших и сложных средах», — объясняет сооснователь Nginx.

И Nginx, и F5 будут полезны друг другу — у компаний есть совершенно новые для другой стороны сделки области знаний, уверен он: «Nginx — лидер на рынке веб-серверов и кэширования контента, а также новатор в области интерфейсов API и Kubernetes, в которых F5 исторически не имел компетенции. F5 же привнесет свой опыт в области безопасности приложений, защиты от ботов и DDoS-атак».

По условиям договора, F5 не станет закрывать исходный код Nginx, продолжит поддерживать команду разработчиков и сохранит лицензию на использование платных продуктов и бренд Nginx. «В долгосрочной перспективе мы ожидаем увеличения инвестиций в разработку открытого исходного кода и расширения сообщества программистов, которые будут его дополнять и развивать», — утверждает Игорь Сысоев.

Когда корпорации покупают лидирующие проекты в индустрии, закрывать код совсем не является необходимым условием для реализации стратегии, рассуждает директор по инвестициям международного венчурного фонда Maxfield Capital Алексей Тукнов. «Интерес, конечно же, не только прямой финансовый, но и синергитический, в том числе и в платном расширении функционала за счет продуктов корпораций», — поясняет эксперт. Примеры, когда проекты с открытым кодом находили эффективную модель монетизации, не так уж редки, отмечает он: один из самых известных кейсов — Mozilla Foundation (разработчик браузера Firefox), организация монетизировала встроенный поиск через контракты c Google и Yahoo, оцениваемые в несколько сотен миллионов долларов в год. Другой пример — открытая операционная система Red Hat, которую IBM купила за $34 млрд.

Впрочем, повторить уникальную историю успеха Nginx под силу далеко не каждому проекту, говорит Константин Виноградов из Runa Capital. «Многие компании хотят развиваться по подобной траектории, но мало у кого получается. Во-первых, команда основателей обладала феноменальными техническим компетенциями, за счет которых Игорь [Сысоев] и его партнеры построили выдающийся продукт. Во-вторых, основатели имели по-настоящему глобальные амбиции», — заключает инвестор.

Взято с Forbes, автор Екатерина Кинякина

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https://www.forbes.ru/tehnologii/373385-kak-programmisty-iz-rossii-uskorili-internet-i-zarabotali-670-mln

Nginx
  • Нет аватара opt1mist
    20.03.1910:16:08

    Если кратко, то разработанный продукт помогает самым крупным интернет площадкам (таким как соц сети, интернет магазины, стриминговые сервисы и многое, многое другое) выдерживать пиковые нагрузки. На данный момент 59% из топ-1000 самых популярных в мире сайтов пользуются данным софтом и это не предел.

    Именно тот случай, когда «Наша служба и опасна и трудна, И на первый взгляд, как будто не видна…"

       

    Отредактировано: opt1mist~10:22 20.03.19
    #1116264
    • Нет аватара Maggey
      20.03.1910:24:35

      Насколько я понял Nginx теперь принадлежит американцам?

      #1116265
      • Jonatan01 Jonatan01
        20.03.1911:49:52

        Похоже на то.

        «11 марта 2019 года объявлено, что компания F5 Networks покупает NGINX. Сумма сделки оценивается приблизительно в 670 миллионов долларов.

        Команда разработки, в том числе Игорь Сысоев и Максим Коновалов, продолжит развивать NGINX уже в составе F5.»

        Отредактировано: Jonatan01~11:51 20.03.19
        #1116286
        • AlexN AlexN
          20.03.1912:04:27

          Бабло рулит. Продам всё за бабло!

          Девиз компании.

          #1116288
          • ЧИВАПЧИЧИ ЧИВАПЧИЧИ
            20.03.1912:11:43

            Почему нет? Он ее основал, построил. Имеет полное право.

            #1116293
            • AlexN AlexN
              20.03.1912:34:28

              Ну да. Я и говорю — бабло мерило всех ценностей.

              #1116300
              • ЧИВАПЧИЧИ ЧИВАПЧИЧИ
                20.03.1913:16:05

                Человек заинтересован в развитии своего продукта, видимо после сделки у его компании станет больше возможностей для роста. О чем ему еще думать, о каких ценностях?

                #1116313
              • Jonatan01 Jonatan01
                20.03.1913:42:46

                Какие ценности основатели продали за бабло, что ты так расстроился?

                #1116324
              • Нет аватара Ветер
                20.03.1914:39:21

                если внимательно почитать текст, то становится ясно, что в компанию за 6 лет существования вложено очень много американского бабла, американскими же компаниями, то есть, если не брать во внимание проценты сооснователей и разработчиков в компании, она и так уже практически американская, просто много разных владельцев решили продать акции на пике роста одной американской компании и поделить между собой прибыль… было много разных владельцев, в том числе американских фондов, а стал один американский владелец… и что вас так возмутило?

                #1116336
      • kolop kolop
        20.03.1913:04:07

        Да и это ППЦ. Учитывая популярность продукции америкосы отобьют затраты очень быстро, а русские (кто придумал) будут как ишаки работать на хозяина (сша).

        И опять повторяется история скупка изобретений СССР: америкосы тупо скупают идеи за свои фантики, что-бы потом весь мир покупал у них товар, которому сша руку не приложили.

        #1116309
        • Нет аватара opt1mist
          20.03.1913:33:11

          Что-то мне подсказывает, что 670 млн американских фантиков весьма неплохая оплата приложенных усилий.

          Отредактировано: opt1mist~13:39 20.03.19
          #1116320
        • Нет аватара Ветер
          20.03.1914:43:04

          вы меня удивляете… то есть вы лучше знаете, чем разработчики, как им распоряжаться своим интеллектуальным продуктом? это все равно что начать рассказывать соседу, например, как он должен взаимодействовать со своей женой… то есть это просто неприлично…

          #1116338
        • povoljsksy povoljsksy
          20.03.1915:28:25

          Что мешало российским олигархам купить успешную российскую IT-компанию вместо очередного футбольного клуба в Англии?.. Это если отбросить размышления о том, что важнее разработки (хорошо оплаченной) — наличие мозгов и смекалки, которые можно с не меньшей эффективностью применить повторно.

          #1116352
  • AlexN AlexN
    20.03.1912:08:31

    Сделано у нас, да теперь не наше.

    Вот так и просираем всё что можно… А потом молодёжь говорит, что в России ничего нет, мы ничего не можем, всё придумано в америке.

    #1116292
    • Нет аватара opt1mist
      20.03.1912:49:21

      Ребята создали выдающийся в своей нише продукт, подчеркну, в России и исключительно с помощью своих ресурсов на начальном этапе. Далее поступило хорошее предложение и они согласились, что здесь не так?

      Отредактировано: opt1mist~12:51 20.03.19
      #1116302
      • AlexN AlexN
        20.03.1913:10:20

        Выше есть ответ от kolop.

        #1116311
      • Нет аватара Maggey
        20.03.1913:26:36

        Создали то создали, но мне не понятно зачем продавать то что несет «золотые яйца»? Теперь покупатель вскоре окупит свои затраты и будет дальше прибыль получать еще больше чем сейчас и все потом будут думать что американцы создали этот продукт ( которые не знают подробностей про продукт).

        Отредактировано: Maggey~13:27 20.03.19
        #1116316
  • kolop kolop
    20.03.1913:10:10

    Даже не знаю ставить плюс или нет. С одной стороны гордость за российских программистов, с другой стыдно за из тупость. Сами видят, что их товар очень популярен и очень быстро завоёвывает рынки. Зачем надо было продаваться с потрохами, могли и дальше на себя работать, а теперь … Сами себе хуже сделали, они теперь будут зависеть от прихоти хозяина.

    #1116310
    • Нет аватара opt1mist
      20.03.1913:27:27

      Не нам с вами рассуждать о степени «остроты» разработчиков. Им заплатили в 26 раз больше чем годовая выручка за 2018 год, полагаю этого достаточно для решения как насущных вопросов так и для привлечения ресурсов направленных на развитие новых направлений.

      Отредактировано: opt1mist~13:27 20.03.19
      #1116317
      • Нет аватара Maggey
        20.03.1913:48:18

        Вы опять про деньги и сколько им заплатили т. е. вы думаете как и разработчики только о собственном кармане, а не о будущем. Это примерно можно описать так: денег на безбедную жизнь до конца своей жизни заработал и остальное не е(б)ёт.

        Отредактировано: Maggey~13:51 20.03.19
        #1116328
    • Нет аватара Maggey
      20.03.1913:35:11

      Согласен. Хотя бы попробовали поискать русского покупателя например тот же «Яндекс». Думаю бабло соблазнило разработчиков и это беда.

      #1116321
      • Нет аватара opt1mist
        20.03.1913:45:03

        Наверняка отдел маркетинга не зря получает свою зарплату, и был выполнен мониторинг как основных локальных так и глобальных игроков и поступающих предложений. У Яндекса свои цели и задачи, возможно они не в полной мере пересекаются или не сошлись ценой.

        Отредактировано: opt1mist~13:50 20.03.19
        #1116325
      • ЧИВАПЧИЧИ ЧИВАПЧИЧИ
        20.03.1913:46:51

        Яндекс должен скупать все что шевелится, а что не шевелится — шевелить и скупать?

        Отредактировано: ЧИВАПЧИЧИ~13:47 20.03.19
        #1116327
    • Jonatan01 Jonatan01
      20.03.1913:39:29

      По моему люди хотели заработать деньги. Они и заработали.

      Зачем всё постоянно рисовать в негативном свете?

      Какое ты имеешь отношение к Nginx? Они чем-то тебе обязаны?

      #1116322
      • Нет аватара Maggey
        20.03.1914:00:10

        Ну да в современном мире осталась только одна ценность это деньги.

        Зачем продавать то что несет «золотые яйца»? А потом мы поражаемся что используем «западные» IT разработки.

        #1116334
        • AlexN AlexN
          20.03.1914:07:18

          Те комментаторы, что выше, не поймут.

          У них другие ценности. Они даже не понимают о чём, собственно, речь. На их взгляд всё нормально.

          #1116335
          • Нет аватара Ветер
            20.03.1914:53:34

            да все на самом деле понятно, из вас просто вылазит г… в смысле завидовать грех… можно было бы порассуждать, если бы речь шла об общественных материальных ценностях, а здесь речь идет об интеллектуальной собственности конкретных людей, причем, развивать которую им помогало отнюдь не наше государство, так что, да, своими сказками про мир во всем мире, про гражданский долг россиянина, про патриотизм, когда это касается личных интересов, вы можете попытаться найти себе сторонников например в детсаду… а в реальной жизни, тем более для бизнеса, ваши песни выглядят как «бред сивой кобылы»…

            #1116343
          • Николай Южаков
            20.03.1915:18:18

            К nginx то какие претензии, если надо для государства, ну и выкупили бы компанию вместо F5, сбербанко, или еще каким фондом. Все крупные компании развиваются на инвестициях, будь то гугл или facebook. У nginx был запрос денег на развитие, и они их получили от тех кто рассмотрел ценность компании, условия могли быть выгодней, если бы РВК, Сколково и т. п., и прочие тоже подключились к инвестициям. Чем больше инвест фондов работают, тем больше доля компании остается у разработчиков на начально этапе и тем больше шансов, что из компании вырастет крупный бизнес. В России по статистике у разработчиков мало чего остается от компании, потому что инвестфонды вкладывают в нанобетон, крутятся вокруг бюджетных денег и т. п. Это еще не худший вариант Zello вообще быстро превратился в чисто американскую компанию, а затем и в России был запрещен, чтобы «Платону» не мешать. Zello настоящая технологическая компания, стартап, Платон сами знаете что.

            Отредактировано: Николай Южаков~15:30 20.03.19
            #1116349
          • Jonatan01 Jonatan01
            20.03.1915:55:59

            Я из «комментаторов выше». Хочу понять о чём речь. Объясни.

            #1116364
        • Jonatan01 Jonatan01
          20.03.1915:49:53

          Какие ценности перешагнули основатели этой компании?

          #1116362
  • Феофан Обуздовский Феофан Обуздовский
    20.03.1913:57:08

    Рад за ребят. Заработали много денег собственным умом.

    #1116333
  • 1Deniz 1Deniz
    20.03.1915:27:34

    Молодцы ,заработали.Хочется верить что у ребят уже есть идея как создать еще более успешный проект.

    #1116351
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