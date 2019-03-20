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Модернизация

Завод «АвтоВАЗ» модернизировал LADA Vesta для Росгвардии

  • https://vpk-news.ru/sites/default/files/images/2019/03/20/lada1.jpg
  • https://vpk-news.ru/sites/default/files/images/2019/03/20/lada1.jpg
  •  © vpk-news.ru

Для Росгвардии «АвтоВАЗ» создал спецверсию LADA Vesta с тепловизором и системой ночного видения, сообщается на портале SpeedMe.

Модернизированное авто будет использоваться в качестве патрульных машин для вневедомственной охраны. Сейчас машины испытывают специалисты Росгвардии. В качестве эксперементальных моделей взята модифицированная Lada Vesta Sport.

Спецверсия модели оснащена современными системами связи и компьютером, который подключенным к удаленной базе данных. Кроме того, в комплектацию входят прибор ночного видения и тепловизор.

Напомним, что у серийной Vesta Sport будет 1,8-литровый бензиновый двигатель. Его максимальная мощность составит 145 л. с. У машины модернезированная подвеска и усиленные тормоза.

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https://vpk-news.ru/news/49102

Модернизация
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