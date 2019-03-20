«Технодинамика» модернизировала испытательный центр авиационных агрегатов

Уфимское агрегатное производственное объединение «Гидравлика» холдинга «Технодинамика» завершило перевооружение единого испытательного центра для авиационных агрегатов, гибких металлических и фторопластовых рукавов, силовых установок.

«Обновленный центр „Гидравлики“ будет проводить испытания всего ряда электроцентробежных насосов, плунжерных насосов и насосных станций, — рассказал генеральный директор „Технодинамики“ Игорь Насенков. — Испытания новых агрегатов и узлов являются важным этапом реализации программы импортозамещения. Модернизация испытательных центров ускоряет этот процесс и делает его более эффективным».

Проект направлен на обновление испытательной базы в части уникального нового оборудования, позволяющего сократить время испытаний и максимально имитировать условия эксплуатации, увеличить количество проводимых испытаний, снизить трудоемкость и себестоимость испытательных процессов.

В результате перевооружения было реконструировано здание единого испытательного центра и приобретено современное технологическое оборудование. Единый испытательный центр получил дополнительно 21 единицу современного оборудования с полным спектром имитации внешних воздействий, что обеспечило проведение испытаний как серийных изделий основных производств предприятия (авиационных агрегатов и фильтров, гибких металлических и фторопластовых рукавов, вспомогательных силовых установок), так и новых перспективных изделий. Работы проводились с использовании бюджетных и собственных средств предприятия. Кроме того, в 2018 году предприятие приступило к перевооружению производственного комплекса по изготовлению вспомогательных газотурбинных двигателей.