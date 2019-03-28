Предприятие «Новый дом» из Ижевска производит лакокрасочные материалы «Палиж»
На проходившей недавно выставке «Интерлакокраска 2019» свои возросшие возможности продемонстрировало предприятие «Новый дом» из Ижевска. В прошедшем и в этом году, следуя за интересами потребителей, компания разработала и запустила в производство целый ряд новых лакокрасочных материалов.
Компания занимается производством красок более 20 лет. Свою продукцию она отправляет российским потребителям, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. Поставки продукции осуществляются собственным автотранспортом, а также транспортными компаниями-партнерами.
«Новый Дом» выпускает лакокрасочную продукцию для интерьерного и домашнего применения под торговыми марками «Палиж» (экспортное название «Palizh»), «Гол!» (экспортное название «Gol»), «Древесная косметика». Ассортимент выпускаемой продукции по каталогу следующий.
Торговая марка «Палиж» (экспортное название «Palizh»)
- Универсальная колеровочная паста «Палиж Стандарт Спецэффекты»
- Концентрат для тонирования «Палиж Микс (Palizh Mix)»
- Краска-колер «Палиж» для ярких и пастельных тонов
- Краска-колер «Палиж» металлики/перламутры
- Лак акриловый с блестками
- Лак декоративный с УФ-защитой
- Паста колеровочная универсальная «Дерево (Wood)»
- Универсальная колеровочная паста «Палиж Стандарт»
- Эмаль декоративная
- Колеровочная краска водно-дисперсионная «Палиж»
- Краска акриловая интерьерная моющаяся «Палиж» (черный трюфель)
- Краска акриловая моющаяся интерьерная «Палиж»
- Краска мультиколорная акриловая «Палиж»
- Эмаль цветная универсальная акриловая «Палиж»
Торговая марка «Гол!» (экспортное название «Gol»)
- Грунтовки акриловые
- Клей ПВА строительный универсальный
- Краски акриловые
- Пропитка «Антиплесень»
- Шпатлевки акриловые
- Эмаль акриловая универсальная
- Пропитка для бань и саун
- Пропитка для полов бань и саун
- Пропитка для полок бань и саун
- Антисептики, дезинфекторы
- Краска акриловая для садовых деревьев
- Лаки
- Огнебиозащитные составы
- Отбеливатель для древесины суперэффект
- Шпатлевка акриловая по дереву «Мастер»
- Пропитка для камня и кирпича «Гол Камень (GOL Stone)» (матовое покрытие)
- Пропитка для камня и кирпича «Гол Камень (GOL Stone)» (глянцевое покрытие)
«Новый Дом» выпускает лакокрасочную продукцию для строительного, промышленного и индустриального применения под торговой маркой «Палиж» (экспортное название «Palizh»).
Продукция «Палиж», производится на современном оборудовании из лучших российских и зарубежных компонентов в соответствии с ISO 9001 (системой менеджмента качества). Перед тем как попасть в продажу, продукция проходит испытание в термокамере на старение, оценку водостойкости не менее 24 ч. для моющихся, фасадных и влагостойких красок и возможность нанесения на разные типы покрытий. Ассортимент выпускаемой продукции можно посмотреть по каталогу.
Расскажем о продукции для для интерьерного и домашнего применения.
Пастельная интерьерная краска «Палиж»
Нейтральные оттенки нужны в дизайне для фона и выделения акцентов находящихся на переднем плане. В сезоне 2019 года эксперты прогнозируют популярность следующих пяти цветов.
1. Зеленый чай (№ 305). Включать в интерьер мягкие оттенки зеленого цвета — тенденция 2018 года, которая продолжится в 2019 году. Мягкий цвет зеленого чая освежает и вдохновляет, на его фоне выгодно выделяется белая, голубая и бежевая мебель.
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- Краска акриловая моющаяся интерьерная «Палиж»
- © palizh.ru
2. Мята (№ 307). Светлый мятный оттенок оказывает расслабляющее действие на психику, не случайно его используют как дополнительный цвет для красного. Приятно смотрится в гостиных, спальнях и ванных комнатах.
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- Краска акриловая моющаяся интерьерная «Палиж»
- © palizh.ru
3. Ваниль (№ 304). Желто-кремовый оттенок добавляет в комнату ощущение солнца. Превосходный цвет, чтобы увеличить помещение без окон (например, маленькую ванную) или поддержать световой эффект и без того яркого пространства. Хорошо подойдет для оформления детской, кухни, гостиной, спальни.
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- Краска акриловая моющаяся интерьерная «Палиж»
- © palizh.ru
4. Крем-брюле (№ 303). Светлый коричневый оттенок сладкого мороженного задает спокойный эмоциональный фон и тоже помогает расширить помещение визуально. Красивый модный цвет для гостиных.
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- Краска акриловая моющаяся интерьерная «Палиж»
- © palizh.ru
5. Халва (№ 310) или теплый серый. Простой, мягкий оттенок выручит тех, кто не любит яркие цвета. Прекрасное решение для гостиных и спален, причем как в монохромном, так и контрастном варианте.
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- Краска акриловая моющаяся интерьерная «Палиж»
- © palizh.ru
Для реализации описанных выше цветов в интерьере «Палиж» предлагает интерьерную краску. Краска может наноситься на гипсокартон, кирпич, бетон, штукатурку, древесину, все типы обоев и другие поверхности. Всего возможных цветов больше, чем представлено выше, на сегодня их 17.
Краска содержит многофункциональные немецкие добавки, препятствующие размножению поверхностных бактерий и развитию плесневых грибков.
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- Грунтовка акриловая для интерьера «Гол! Эксперт»
- © palizh.ru
Грунтование — подготовительный этап в отделке поверхности, благодаря которому улучшается сцепление с отделочным материалом, уничтожаются бактерии и грибки, а также предотвращается их появление. Грунтовка акриловая для интерьера «Гол! Эксперт» полностью выполняет все свои функции, обеспечивает качественный результат, сокращая расход краски или обойного клея.
Цветовые решения для окон и дверей от «Палиж»
«Новый дом» предлагает клиентам реализовать с использованием производимых компанией красок популярные в разных странах стили интерьеров, а также подобрать подходящее цветовое решение для окон и дверей.
Ни для кого не секрет, что жители разных стран придерживаются особенных, характерных только для их культуры, традиций. Дизайн интерьера — это яркое тому подтверждение. Очень сильно на внешний вид дома влияет установившийся в регионе климат, наличие тех или иных строительных материалов, а также сложившиеся предпочтения населения.
Рассмотрим какие материалы и оттенки выбирают при ремонте жители разных стран и что можно применить на практике.
Норвегия
Дизайн интерьера в скандинавском стиле в последние годы стал очень популярен, и до сих пор не сдает позиции. Это связано с использованием экологичных материалов, стремлением рационально распределить пространство, и свести количество деталей к минимуму. Для внутренней отделки чаще всего используются светлые тона, а также натуральные материалы, например, древесина или металл. Двери и окна выкрашиваются в белые или серые оттенки.
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- Норвегия. Цвета на изображении: двери – NCS S 0500-N, стены – NCS S 1005-R80B.
- © palizh.ru
При подготовке стен для создания интерьера в скандинавском стиле следует обратить внимание на качество проводимых работ. Окраска может быть с применением фактурной пасты либо с ровной текстурой.
Для создания подходящего цвета стен можно использовать краску интерьерную «Гол! Эксперт» № 132. Для белых стен можно использовать интерьерную акриловую матовую краску «Гол! Эксперт» Exp.133 и Exp.134. Специальная формула, разработана совместно с немецкими лабораториями, придает краске:
- повышенную белизну
- экономичность в расходе
- комфортные условия работы
- предотвращает рост бактерий и плесени
Если позволяет расстояние между полом и потолком, в качестве декоративных элементов могут быть использованы деревянные балки. Дерево окрашивают в цвет потолка или покрывают акриловым лаком.
Для финишной отделки древесины можно использовать лак акриловый полуматовый Wd.290.
Для напольного покрытия наибольшей популярностью пользуются светло-серые тона. Зачастую используют почти белые оттенки дерева, которое состарилось. Так создается впечатление, что пол покрыт старинными досками, которые немало времени пробыли на корабле, побелели от постоянного контакта с песком и солью.
Для осветления деревянных поверхностей, а также удаления поверхностного поражения и потемнения древесины можно использовать отбеливатель для древесины суперэффект Wd.275
Япония
Жители японских островов предпочитают максимальную функциональность и практичность в условиях сейсмически опасного региона — отсюда популярные сдвижные двери и рациональное использование всех имеющихся квадратных метров. Что касается цвета, в данном случае жители островов предпочитают более теплые и ламповые интерьеры, наиболее часто используются коричневые и желтые тона. Большое внимание уделяется деталям из древесины, краску для которой удобнее всего колеровать по каталогу TROX.
При подготовке стен для создания интерьера в японском стиле можно использовать колеровочную пасту «Палиж Стандарт».
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- Япония. Цвета на изображении: двери – TROX 38, стены – NCS S 2500-N, паркет – TROX 12.
- © palizh.ru
Италия
Италия — это средиземноморская страна, где большинство построек выполнены с использованием античных деталей и массивных аксессуаров. При оформлении интерьеров используются натуральный камень, древесина, а также декоративные штукатурки. Большие окна и двери сохраняют дух старой Италии, где основой стиля является простота и изысканность в сочетании с мягкими и солнечными оттенками.
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- Италия. Цвета на изображении: двери – RAL 1013, стены – NCS S 5020-Y70R.
- © palizh.ru
Для стен и дверей итальянского стиля можно использовать лак «Гол Дерево (GOL wood)» полуматовый (Wd.290) или глянцевый (Wd.292).
Лаку можно придать необходимый цветовой оттенок с помощью колеровочных паст "Палиж Дерево". Пасты можно применять также для пропиток грунтовок, шпатлевок, затирок, штукатурок, гипсовых смесей, красок, эмалей.
США
В Америке центральные штаты до сих пор славятся своими фермами в стиле «кантри». Большое количество натурального дерева, яркие и понятные цвета, простота линий — все это объединяет интерьеры больших американских угодий. Стиль практически не меняется из поколения в поколение, так как идеально сочетается с этой местностью. Основные материалы для отделки — это современные лаки и краски, которые позволяют эффективно защитить металл и дерево.
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- США. Цвета на изображении: окно – RAL 3020, пол – RAL 7042.
- © palizh.ru
Для реализации интерьера может применяться декоративный антисептик «Гол! Дерево» Wd.281, который разработан разработан для окон, рам, перил, лестниц.
Антисептик позволяет придать обрабатываемой поверхности цвета имитирующие ценные породы древесины, а также защищает древесину от грибка и насекомых. Линейка цветов: бесцветный (№ 01), иней (№ 02), сосна (№ 03), калужница (№ 4), коралловый (№ 05), бирюзовый (№ 06), ясень (№ 07), тик (№ 08), орегон (№ 09), клен (№ 10), рябина (№ 11), махагон (№ 12), орех (№ 13), дуб (№ 14), палисандр (№ 15).
Мексика
Мексика — это страна веселых и жизнерадостных людей любящих яркие и насыщенные краски, которыми полны окружающие тропики и субтропики. Это можно увидеть посетив типовую мексиканскую квартиру. Смелый дизайн пестрит красками и заряжает хорошим настроением. Наиболее часто используются желтые, оранжевые, розовые и синие цвета. Кто-то выбирает приглушенные тона, но яркие краски все равно присутствуют в большом количестве — в мебели и аксессуарах.
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- Мексика. Цвета на изображении: двери, окна и стены – NCS S 4055-R70B.
- © palizh.ru
Для реализации интерьера в мексиканском стиле может применяться цветная эмаль «Палиж», которая подходит для фасадных и интерьерных работ при окрашивании деревянных оконных рам, дверей, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей. Эмаль также хорошо подходит для окрашивания металлических поверхностей после предварительного грунтования и может применяться для обновления мебели и других предметов интерьера.
Преимущественные характеристики акриловой эмали «Палиж»:
- Благодаря консистенции материала, эмаль наносится легче и быстрее любой ВД-краски, имея при этом расход ниже в 1,5 раза: сравните 100 г/м² эмали против 150 г/м² ВД-краски. Количество наносимых слоев при этом одинаковое.
- С помощью эмали можно добиться визуального эффекта пластиковой поверхности. Эмаль выпускается с различной степенью глянца, поэтому эффект может быть от матового до глянцевого.
- По времени высыхания акриловая эмаль схожа с ВД-красками, около 1 часа до отлипа. Время полного набора прочности покрытия — 24 часа.
- Окрашенная эмалью поверхность гладкая, благодаря чему поверхность легко моется и не оставляет на себе следы от капель воды.
- Эмаль можно применять как для наружных работ — окрашивание наличников, заборов, так и для внутренних — окрашивание стен, мебели, дверей и пр.
- Эмаль не имеет выраженного запаха и не содержит вредных для здоровья компонентов.
Для создания описанных выше интерьеров «Палиж» может предложить новинку 2019 года — колеровочные водно-дисперсионные краски.
Водно-дисперсионная краска «Палиж» может применяться в качестве самостоятельного покрытия для различных пористых поверхностей (бетонных, цементных, оштукатуренных, деревянных, гипсокартонных, ДСП, ДВП и др.). Краска может применяться также для колерования водоразбавляемых красок, эмалей, шпатлевок, лаков, декоративных штукатурок.
Другим интересным вариантом для создания интерьеров является влагостойкая акриловая краска «Гол!», Exp.147.
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- Краска влагостойкая акриловая Гол!
- © palizh.ru
- белое матовое покрытие
- выдерживает влажную уборку
- удобное нанесение
Краску можно применять для окрашивания стен и потолков внутри помещений по кирпичным, оштукатуренным, деревянным, гипсокартонным и другим поверхностям (кроме полов). Она выдерживает легкую влажную уборку без применения абразивных моющих средств. Колеруется водными и универсальными колеровочными пастами в пастельные тона. Рекомендуемый ввод колеровочной пасты до 5%.
Колеровочные пасты «Палиж Стандарт» разработаны для колерования красок, лаков, эмалей, шпатлевок, затирок, штукатурок, гипсовых смесей, пропиток, грунтовок. Сегодня в палитре 48 цветов. Подробное описание.
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- Колеровочные пасты «Палиж Стандарт». Примененный цвет - №1003 Фуксия
- © palizh.ru
Если вы хотите достичь эффекта омбре на стенах без дополнительного узора. Каждый оттенок краски наносится отдельно, затем выполняется плавный переход между нанесенными оттенками.
Для создания цветовых переходов на стенах можно использовать интерьерную краску «Гол! Эксперт».
- № 133 база, А — для создания пастельных оттенков при колеровании,
- № 134 база D — для получения насыщенных оттенков при колеровании,
И колеровочную универсальную пасту «Палиж Стандарт»
Красочные решения задачи окраски и защиты фасадов
Вопрос защиты фасадов возникает на всех этапах — начиная от строительства, где участвует подрядчик, и заканчивая реставрацией, которую проводит хозяин дома. Следует учесть множество факторов, которые могут повлиять на качество покрытия фасада: воздействие света, высокой температуры, бактерий, кислот и щелочей, а также других негативных условий. Поэтому фасадные краски и штукатурки должны обладать следующими свойствами:
- влагонепроницаемость;
- паронепроницаемость;
- высокая прочность;
- тепло- и звукоизоляция;
- простота нанесения;
- стойкость к погодным условиям;
- широкий выбор цветов.
Часть этих свойств обеспечивают пигменты и добавки, используемые при колеровке штукатурок и красок. Это устойчивость к свету, изменениям погоды, температуре, кислотам, щелочам, растворителям.
Наиболее удачным вариантом для колеровки фасадных красок и штукатурок являются колоранты на основе экологически безвредных неорганических пигментов. Они обеспечивают максимальную защиту поверхностей от внешних агрессивных факторов, а также практически не выгорают под воздействием прямых солнечных лучей.
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- Красочное решение для защиты фасадов
- © industrial.palizh.ru
Для использования в малоэтажном строительстве, окрашивания фасадов и сопутствующих поверхностей «Новый дом» выпускает несколько видов специальных красок и колеровочных материалов. Перечислим некоторые.
Краска фасадная акриловая Exp.143. Рекомендуется для фасадов жилых, торговых, промышленных, складских зданий, ванных комнат, работ по бетону, кирпичу, дереву. Для колеровки можно использовать универсальные колеровочные пасты «Палиж Стандарт».
Краска фасадная акриловая матовая, База, А — для получения пастельных оттенков при колеровании, Exp.138 Рекомендуется для отделки фасадов по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, гипсокартонным и другим поверхностям.
Краска фасадная акриловая матовая. Exp.139 База D — для получения насыщенных оттенков при колеровании. Рекомендуем для отделки фасадов по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, гипсокартонным и другим поверхностям.
Краска для печей и каминов (Красно-коричневая) Exp.140. Для долговременной защиты минеральных поверхностей, печей, каминов, дымоходов.
Краска для для печей и каминов (белая) Exp.141 Рекомендуем для долговременной защиты минеральных поверхностей, печей, каминов, дымоходов.
Пропитка для камня и кирпича «Гол! Камень (GOL Stone)» (глянцевое покрытие), St.287. Рекомендуется для красного и силикатного кирпича, асбестоцементных плит, шифера, черепицы, изделий из железобетона, пенобетона, цементно-песчаные смеси.
Пропитка для камня и кирпича «Гол! Камень (GOL Stone)» (матовое покрытие), St.288. Рекомендуется для красного и силикатного кирпича, цементных плит, шифера, черепицы, изделий из железобетона, пенобетона, цементно-песчаные смеси.
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- Красочное решение для защиты фасадов
- © industrial.palizh.ru
Морозостойкие краски
В создании продукции торговой марки «Палиж» используются новейшие технологии производства, компания ведет работу по усовершенствованию характеристик производимой продукции и разработке новых составов, отвечающих самым высоким требованиям потребителей.
При минусовой температуре использовать для покраски фасадов обычную акриловую краску нельзя. На морозе краска до конца не высохнет и просто заледенеет. Но иногда возникает срочная необходимость окраски, когда на улице отрицательные температуры. Это может быть связано как с обновлением внешнего вида здания, так и со сдачей объекта в требуемый срок. Раньше такое было невозможно, но теперь выход есть, это — морозостойкая краска. Красить теперь можно до -20°С.
Краска морозостойкая «Гол! Эксперт» акриловая органорастворимая предназначена для высококачественной отделки фасадов на основе бетона, штукатурки, ДСП, кирпича, пенобетона, дерева и прочих пористых поверхностей при температуре воздуха до -20°С.
Предварительное грунтование не требуется, в качестве первого слоя рекомендуется наносить непосредственно краску с большим добавлением растворителя. Допускается нанесение на поверхность, ранее обработанную грунтовкой на акриловой основе и покрытую водно дисперсионными материалами.
Ограничения по использованию не сложные. Нельзя наносить на влажные или заледенелые (промерзшие) основания, на поверхности с признаками утренней изморози и покрытые инеем. Перед нанесением необходимо дождаться высыхания заиндевевшего слоя. Нельзя проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков.
Значок «Эко» на продукции «Палиж»
Важная особенность продукции «Палиж» экологичность. Компания на протяжении многих лет применяет стандарты, нацеленные на экологическую безвредность выпускаемой продукции и при производстве применяет компоненты только лучших зарубежных и российских производителей. Продукция маркируется специальным значком «ЭКО».
Видеоматериалы
Краска «Палиж Премиум» для стен и потолков
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/YeaXRXzBlQo
Эмаль «Палиж Премиум»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/js7eIuv-o6o
Краска «Палиж Премиум» для детских и спален
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/r1qGLWBab1Y
Краска «Палиж Премиум» для кухонь и ванн
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/NRPPULzsKVY
Краска акриловая моющаяся интерьерная «Палиж»
Один из покупателей решил проверить заявленную характеристику «Моющаяся» для приобретенных красок:
- Краски интерьерной акриловой моющейся Exp.133
- Эмали акриловой глянцевой «Палиж», красной № 604
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/3Nu219uSzN8
Предприятие «Новый дом», город Ижевск
Производственная база располагается в Ижевске, торговля осуществляется через сеть торговых представителей и партнерскую торговую сеть, а также через сеть дистрибюторов.
Использованы текстовые и фотоматериалы сайтов:
- 2gis.ru,
- vk.com/ipalizh,
- vk.com/ipalizh/video,
- www.instagram.com/palizh_ru,
- Перечень продукции «Палиж» и «Гол!»,
- Новый каталог продукции лакокрасочных материалов «Палиж»,
- myslide.ru,
- Краска-колер «Палиж» металлики и перламутры,
- Презентация 2018 pdf,
- Презентация pdf,
- business.facebook.com/ipalizh,
- www.facebook.com/PalizhRu,
- www.palizh.store/pastel,
- deskgram.net,
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