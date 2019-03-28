Предприятие «Новый дом» из Ижевска производит лакокрасочные материалы «Палиж»

«Новый Дом» выпускает лакокрасочную продукцию для строительного, промышленного и индустриального применения под торговой маркой «Палиж» (экспортное название «Palizh»).

Продукция «Палиж», производится на современном оборудовании из лучших российских и зарубежных компонентов в соответствии с ISO 9001 (системой менеджмента качества). Перед тем как попасть в продажу, продукция проходит испытание в термокамере на старение, оценку водостойкости не менее 24 ч. для моющихся, фасадных и влагостойких красок и возможность нанесения на разные типы покрытий. Ассортимент выпускаемой продукции можно посмотреть по каталогу.

Расскажем о продукции для для интерьерного и домашнего применения.

Пастельная интерьерная краска «Палиж»

Нейтральные оттенки нужны в дизайне для фона и выделения акцентов находящихся на переднем плане. В сезоне 2019 года эксперты прогнозируют популярность следующих пяти цветов.

1. Зеленый чай (№ 305). Включать в интерьер мягкие оттенки зеленого цвета — тенденция 2018 года, которая продолжится в 2019 году. Мягкий цвет зеленого чая освежает и вдохновляет, на его фоне выгодно выделяется белая, голубая и бежевая мебель.

2. Мята (№ 307). Светлый мятный оттенок оказывает расслабляющее действие на психику, не случайно его используют как дополнительный цвет для красного. Приятно смотрится в гостиных, спальнях и ванных комнатах.

3. Ваниль (№ 304). Желто-кремовый оттенок добавляет в комнату ощущение солнца. Превосходный цвет, чтобы увеличить помещение без окон (например, маленькую ванную) или поддержать световой эффект и без того яркого пространства. Хорошо подойдет для оформления детской, кухни, гостиной, спальни.

4. Крем-брюле (№ 303). Светлый коричневый оттенок сладкого мороженного задает спокойный эмоциональный фон и тоже помогает расширить помещение визуально. Красивый модный цвет для гостиных.

5. Халва (№ 310) или теплый серый. Простой, мягкий оттенок выручит тех, кто не любит яркие цвета. Прекрасное решение для гостиных и спален, причем как в монохромном, так и контрастном варианте.

Для реализации описанных выше цветов в интерьере «Палиж» предлагает интерьерную краску. Краска может наноситься на гипсокартон, кирпич, бетон, штукатурку, древесину, все типы обоев и другие поверхности. Всего возможных цветов больше, чем представлено выше, на сегодня их 17.

Краска содержит многофункциональные немецкие добавки, препятствующие размножению поверхностных бактерий и развитию плесневых грибков.

Грунтование — подготовительный этап в отделке поверхности, благодаря которому улучшается сцепление с отделочным материалом, уничтожаются бактерии и грибки, а также предотвращается их появление. Грунтовка акриловая для интерьера «Гол! Эксперт» полностью выполняет все свои функции, обеспечивает качественный результат, сокращая расход краски или обойного клея.