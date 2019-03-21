Трансмашхолдинг создал и испытал новый тяговый агрегат для локомотивов

Опытный образец тягового синхронного агрегата АТ2С-2800/400Б, созданный на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг»), успешно прошел испытания.

Тяговый агрегат предназначен для самого мощного в России грузового магистрального тепловоза 3(2)ТЭ25К2М производства Брянского машиностроительного завода (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг»).

Агрегат разработан конструкторами «ТМХ Инжиниринг» в рамках программы импортозамещения и является альтернативой оборудованию, которое приобретается на Украине.

Новый агрегат предназначен для питания через выпрямитель тяговых электродвигателей постоянного тока, запуска дизеля, питания потребителей вспомогательных нужд и системы возбуждения тягового агрегата.

Он состоит из двух выполненных в одном корпусе синхронных генераторов (тягового — мощностью 2800 кВт и вспомогательного — мощностью 400 кВт). Активные части тягового и вспомогательного генераторов максимально унифицированы с уже серийно выпускаемым на НЭВЗе аналогичным оборудованием.По результатам испытаний конструкторской документации тягового агрегата присвоена литера «О1», которая дает право на изготовление установочной партии в количестве 100 штук. Выполненные службами завода работы по подготовке производства нового продукта в полной мере позволяют обеспечить его изготовление с требуемым качеством.

Трансмашхолдинг — единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока и назначения.