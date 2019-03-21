Северная верфь заложила траулер «Капитан Геллер» для «Норебо»

На «Северной верфи» началось строительство второго морозильного траулера-процессора проекта 170701 для «Группы «НОРЕБО». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Траулеру присвоено имя «Капитан Геллер» в честь С. И. Геллера (1936 — 2006 г.), проработавшего около тридцати лет на судах рыбопромыслового флота Мурманской области. Ранее стороны подписали еще один контракт на строительство четырех траулеров для лова рыбы на Дальнем Востоке. Напомним, что первый траулер «Капитан Соколов», был заложен 3 ноября 2018 года. Таким образом, количество заказанных траулеров проекта 170701 увеличилось до десяти.

Заложенный сегодня траулер должен быть передан «Рыбпроминвесту» в начале 2021 года. Как и «Капитан Соколов», он будет вести лов трески и пикши в Северо-Восточной Атлантике.

Проект 170701 — один из самых современных проектов рыболовных судов, предусматривающий безотходную глубокую переработку рыбы в условиях открытого моря благодаря многофункциональной рыбофабрике, устанавливаемой на траулеры. В числе продукции траулеров-процессоров — охлажденное рыбное филе, рыбный фарш, икра, печень, рыбная мука.

Строительство судов по проекту 170701 осуществляется за счёт собственных средств НОРЕБО и при финансовой поддержке Сбербанка России, что позволяет делать длительные инвестиции в обновление отечественного рыбопромыслового флота.

Морозильный траулер-процессор проекта 170701 — справка Разработчик проекта — «Наутик Рус»

Проектное водоизмещение — 5450 т

Валовая вместимость — 4,3 тыс. т

Район плавания — неограниченный

Символ класса регистра — КМ Ice2 AUT1 OMBO Fishing vessel

Длина наибольшая — 81,63 м

Ширина — 16 м

Высота борта — 10,1 м

Осадка — 6,3 м

Одновременное максимальное размещение замороженной рыбопродукции — 1,2 тыс. т