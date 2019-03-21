«Технодинамика» изготовила первый образец озонового конвертера для пассажирских самолетов

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех совместно с корпорацией «Росхимзащита» изготовил первый экспериментальный образец озонового конвертера для пассажирских самолетов. Изделие применяется в современных системах кондиционирования воздуха для защиты пассажиров и оборудования самолетов от негативного воздействия озона. Конвертер позволяет снизить концентрацию озона в поступающем воздухе до допустимой величины путем каталитического разложения озона на кислород.

Данная работа выполнялась при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ в рамках федеральной целевой программы развития гражданской авиационной техники. В декабре 2018 года был получен первый полностью российский экспериментальный образец озонового конвертера.

«В настоящее время озоновые конвертеры для ведущих самолетостроительных корпораций изготавливаются единственной компанией в мире, расположенной в США, поэтому развитие компетенции производителя озоновых конвертеров холдингом представляет большой интерес не только для российских, но и зарубежных компаний, — отметил генеральный директор „Технодинамики“ Игорь Насенков. — Серийный выпуск озоновых конвертеров осуществляется в рамках реализации стратегии „Технодинамики“ по вхождению в пятерку крупнейших производителей авиаагрегатов в мире».

В ходе проведенных работ были рассмотрены различные варианты катализаторов- носителей каталитического слоя исходя из жестких требований по гидравлическому сопротивлению и массе изделия, а также подтверждены заданные параметры по уровню разложения озона на малоразмерном экспериментальном прототипе. Полученный полноразмерный прототип соответствует массогабаритным характеристикам лучших мировых изделий-аналогов. На текущий год запланировано продолжение испытаний полноразмерного экспериментального образца конвертера. Ожидается, что в серийное производство изделие поступит в конце 2020 года.