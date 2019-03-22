Экспортные достижения машиностроения России в 2018 г. Часть 1: транспортные средства

Экспорт России продукции машиностроения в 2018 г. составил 33,4 млрд долл., показав рост на 1% или 0,33 млрд долл. Это стало новым историческим максимумом для отрасли (прежний рекорд 2013 г. — 33,3 млрд долл.), при этом после уточнения данных показатель, скорее всего, увеличится на 0,1-0,2 млрд долл. (за счёт более полного учёта торговли с ЕАЭС). Правда, заметно снизились поставки в дальнее зарубежье, составившие 23,2 млрд долл. против 24,2 млрд год назад — однако это является вторым результатом в истории, а главной причиной снижения стало уменьшение продаж б/у судов и реэкспорта автомобилей. Подчеркнём, что на дальнее зарубежье в 2018 г. пришлось почти 70% российского экспорта машинно-технической продукции, в 2013 г. этот показатель равнялся 62%.

Первая часть обзора, посвящённая транспортным средствам и их комплектующим.

Автотехника и комплектующие

Экспорт автозапчастей (основная номенклатура, классифицируемая в позиции ТНВЭД 8708) в 2018 г. вырос на 7,7% до 561 млн долл. Это почти повторяет пик текущего десятилетия, зафиксированный в 2013 г. (566 млн долл.), в прежние годы более высокими были только поставки 2007-2008 гг. При этом поставки отдельных компонентов, таких как бамперы, тормоза, коробки передач, глушители и выхлопные трубы, сцепления, стали максимальными за период с середины 1990-х гг.





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Экспорт автомобильных кузовов в 2018 г. вырос на 58% до 56,9 тыс. штук, а в стоимостном выражении — на 75% до 189 млн долл. Оба показателя превзошли прежний пик 2006 г. и, по всей видимости, стали рекордными в истории: экспорт легковых автомобилей в разобранном виде из СССР не превышал 20 тыс. штук в год, а крупные кооперационные поставки кузовов из нашей страны в те времена представить трудно (даже в рамках СЭВ). При этом пик 2006 г. связан со сборкой в Украине «Лады», а нынешний — с разномастной сборкой в Казахстане и поставками кузовов «Renault» в Алжир.

Экспорт автомобильных световых устройств в 2018 г. вырос на 60% до 51 млн долл. Это новый рекорд в новейшей истории России, превзошедший пик 2013 г., второй год подряд наблюдается бурный рост.

Экспорт автомобильных шасси с двигателем в 2018 г. вырос в 8,5 раз до 47 млн долл. (1340 штук). С 1997 г. (более ранних данных нет) поставки не превышали 10 млн долл. Причина взрывного роста — начало крупной сборки «КАМАЗов» в Узбекистане.

Экспорт прицепов в 2018 г. вырос на 29% до 10,8 тыс. штук. Это лучший результат как минимум с середины 1990-х гг. В стоимостном выражении экспорт составил 43 млн долл. — скромный показатель на фоне предшествовавших лет, т.к. по стоимости основной объём формируют разовые поставки специализированных прицепов (для атомного или военного комплексов).

Железнодорожная техника

Общий экспорт железнодорожной техники (включая специфические комплектующие) из России в 2018 г. вырос на 42% до 835 млн долл. Это четвёртый результат в российской истории, уступающий только пикам 2011-2012 гг. (тогда был ажиотажный спрос на вагоны на постсоветском пространстве и тесная кооперация с Украиной) и 2008 г. (очень дорогая сталь сделала большими стоимостные показатели при гораздо более скромных, чем сейчас, количественных). В мировом масштабе Россия поднялась на 11-е место по экспорту железнодорожной техники, немного уступая Чехии, но опережая Италию.





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Экспорт грузовых вагонов в 2018 г. вырос на 17,1% до 11730 штук. Это по всей видимости превосходит лучший в истории результат 2012 г.: для того года зафиксирован некорректный показатель в 25,3 тыс. штук из-за ошибки по Казахстану (полувагоны по 2,5 тонны), по нашей оценке, фактические поставки составили 11-11,5 тыс. штук. У СССР экспорт грузовых вагонов был маленьким: так, в 1970-е — первой половине 1980-х гг. поставки самого массового их типа, полувагонов, составили на пике чуть больше 500 штук. Из общего объёма экспорта в 2018 г. полувагоны составили 5304 штук (-11%), саморазгружающиеся вагоны — 3205 штук (+22%), крытые вагоны — 917 штук (рост в 3 раза), цистерны — 885 штук (рост в 3,6 раза), прочие виды вагонов — 1419 штук (+69%).

В стоимостном выражении экспорт России грузовых вагонов в 2018 г. вырос на 38% и составил 346 млн долл., что стало третьим показателем в истории после пиков 2012 г. (693 млн долл.) и 2011 г. (507 млн долл.). Главной причиной более низких текущих стоимостных показателей является изменение товарной структуры поставок в пользу дешёвых полувагонов и общее снижение цен на вагоны на постсоветском пространстве.

По экспорту грузовых вагонов в количественном выражении Россия с 2017 г. занимает второе место в мире, опередив Китай и уступая только работающей на американский рынок Мексике. По экспорту грузовых вагонов в стоимостном выражении России на протяжении 2010-х гг. стабильно входит в пятёрку ведущих мировых экспортёров.





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Экспорт моторных железнодорожных вагонов (электропоездов, метро и пр.) в 2018 г. составил 106 млн долл. (в 2017 г. поставок не было). Это третий результат в новейшей истории России, рекорд 2012 г. составляет 172 млн долл. Почти весь экспорт в 2018 г. обеспечен вагонами метро (в Венгрию и Азербайджан), тогда как, например, крупные поставки 2016 г. (91 млн долл.) были в основном представлены дизель-поездами в Сербию.

Экспорт тепловозов в 2018 г. вырос на 52% и составил 79 штук (с корректировкой ошибочного показателя по Белоруссии), что стало максимумом с 2003 г. В стоимостном выражении экспорт вырос на 73% и составил 76 млн долл., что является вторым результатом в истории, уступающим только рекорду 2011 г. (160 млн долл.), когда была совершена крупная поставка в Монголию (при этом Монголия записала свой импорт на Украину, что, с учётом принадлежности украинского «Лугансктепловоза» российскому «Трансмашхолдингу», поднимает вопрос о непосредственно российском вкладе в эту поставку).

Прочее

Экспорт велосипедов в 2018 г. вырос на 50% и составил 98 тыс. штук, что стало лучшим показателем как минимум с 1996 г. В стоимостном выражении экспорт вырос на 23% до 8 млн долл. (тоже рекорд).

Методологический комментарий

В большинстве случаев мы говорим о достижениях применительно к периоду с 1996 г., по которому есть довольно подробная статистика, хотя с большой вероятностью его можно расширять на весь период независимой России (с 1992 г.). Сравнение с советской эпохой затруднено принципиально иными подходами к формированию групп машиностроительной продукции во внешнеторговой статистике и общей её скудостью; тем не менее, по ряду товаров мы имели основания утверждать и исторические максимумы. Достижения по продукции, где доминирует реэкспорт или продажи б/у товара (очень высокая их доля, например, по судам), не рассматривались.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата и Trade Map.